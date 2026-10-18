Η McLaren προειδοποιεί τους οδηγούς της μετά το περιστατικό στη Σιγκαπούρη

Σε σοβαρή προειδοποίηση προς τους οδηγούς της, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, προχώρησε η McLaren μετά το περιστατικό που σημειώθηκε μεταξύ τους στον Αγώνα Σπριντ της Σιγκαπούρης. Η βρετανική ομάδα ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να επαναληφθεί ανάλογο συμβάν, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα το συμφέρον της ίδιας της ομάδας. Το περιστατικό οδήγησε σε εκτενείς συζητήσεις στο εσωτερικό της McLaren Racing, με στόχο τον επανακαθορισμό των ορίων μάχης των δύο οδηγών.

Το περιστατικό στον αγώνα σπριντ της Σιγκαπούρης

Η σύγκρουση των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι έλαβε χώρα στον τελευταίο γύρο του Αγώνα Σπριντ της Σιγκαπούρης. Ο Νόρις επιχείρησε να προσπεράσει τον Πιάστρι από την εσωτερική της στροφής 5, κατά τη διάρκεια της μάχης τους για την 4η θέση. Κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, οι δύο McLaren είχαν επαφή.

Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, ο Όσκαρ Πιάστρι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα. Ο Λάντο Νόρις, παρότι ενεπλάκη στο συμβάν, κατάφερε να συνεχίσει και τερμάτισε στην 8η θέση. Οι αγωνοδίκες, μετά την εξέταση του περιστατικού, αποφάσισαν να μην επιβάλουν καμία ποινή στον πρωταθλητή του 2025.

Η σοβαρή συζήτηση εντός της McLaren Racing

Το περιστατικό μεταξύ των δύο οδηγών της McLaren φαίνεται πως άνοιξε μια πολύ σοβαρότερη συζήτηση στο εσωτερικό της ομάδας. Η McLaren Racing δεν περιορίστηκε σε μια απλή ανάλυση του συμβάντος, αλλά προχώρησε σε μια ευρύτερη συζήτηση με στόχο να επανακαθορίσει τα όρια εντός των οποίων οι δύο οδηγοί της μπορούν να ανταγωνίζονται.

Η απόλυτη προτεραιότητα που τέθηκε είναι πλέον το συμφέρον της ίδιας της ομάδας. Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει την ανάγκη για μια πιο συλλογική στάση από τους οδηγούς, ειδικά σε κρίσιμες στιγμές του πρωταθλήματος.

Η θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα κατασκευαστών

Η χρονική στιγμή του συμβάντος θεωρείται κρίσιμη για τη McLaren, καθώς η ομάδα βρίσκεται σε μια απαιτητική φάση του πρωταθλήματος κατασκευαστών. Αυτή τη στιγμή, η McLaren κατέχει την 3η θέση στη βαθμολογία, έχοντας συγκεντρώσει 339 βαθμούς. Βρίσκεται 105 βαθμούς πίσω από τη Ferrari.

Ταυτόχρονα, η διαφορά της από τη Red Bull Racing είναι μικρή, μόλις 7 βαθμοί. Αυτή η στενή μάχη για τις κορυφαίες θέσεις έχει αλλάξει σημαντικά τις ισορροπίες και καθιστά κάθε βαθμό εξαιρετικά πολύτιμο για την ομάδα.

Οι δηλώσεις του Αντρέα Στέλα

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, ξεκαθάρισε τη θέση της ομάδας, δηλώνοντας ότι το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται πλέον στην ανάλυση του ποιος είχε το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη σύγκρουση. Αντιθέτως, η προσοχή στρέφεται στο τι πρέπει να αλλάξει στη συμπεριφορά των οδηγών.

Ο Στέλα ανέφερε πως οι συζητήσεις που γίνονται δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά όχι επειδή πρέπει να επιστρέψουν στο αν ο Λάντο ήταν δίπλα στον Όσκαρ, καθώς αυτό δεν είναι το ενδιαφέρον κομμάτι. Το σημαντικό για τον ίδιο είναι η σκέψη που πρέπει να κάνουν όλοι, η ομάδα και οι οδηγοί, γύρω από το πώς οδηγούν όλοι μαζί την ομάδα και πώς μέσα από το cockpit πρέπει συνεχώς να βάζουν το συμφέρον της ομάδας πάνω από οποιοδήποτε ατομικό συμφέρον.

Το ξεκάθαρο μήνυμα του Ζακ Μπράουν

Ακόμη πιο ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα που απέστειλε ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, στους δύο οδηγούς. Σε αντίθεση με τον πιο αναλυτικό τόνο του Αντρέα Στέλα, ο Αμερικανός αποκάλυψε ότι δόθηκε σαφής εντολή στους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να μην επαναλάβουν κάτι αντίστοιχο.

Ο Μπράουν δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «Ήταν ένα συμβάν “μην το ξανακάνετε”. Και δεν είπαμε “παρακαλώ”. Είναι εντολή». Εξήγησε επίσης ότι το αποτέλεσμα του συμβάντος ήταν εντελώς αχρείαστο, ειδικά σε μια περίοδο όπου η McLaren βρίσκεται υπό πίεση, προσπαθώντας να φτάσει τη Ferrari, ενώ η Red Bull δεν βρίσκεται πολύ πίσω τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta