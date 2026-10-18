Συντριβή μονοκινητήριου αεροσκάφους στην Πιερία: Δύο επιβαίνοντες χωρίς τις αισθήσεις τους

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής, 18 Οκτωβρίου 2026, στην περιοχή της Πιερίας, έπειτα από την πτώση ενός μονοκινητήριου αεροσκάφους ελαφρού τύπου. Το περιστατικό σημειώθηκε συγκεκριμένα στην Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιβαινόντων. Οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα.

Ο συναγερμός στην Πιερία

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:50 το μεσημέρι της Κυριακής. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για την πτώση ενός μονοκινητήριου αεροσκάφους ελαφρού τύπου, το οποίο είχε δύο επιβαίνοντες. Η περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Κονταριώτισσας τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι αρχές έσπευσαν να ανταποκριθούν στην κλήση.

Η άμεση κινητοποίηση των σωστικών δυνάμεων ήταν επιτακτική, δεδομένης της φύσης του συμβάντος. Η πτώση του αεροσκάφους προκάλεσε ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με τις αρχές να προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ο εντοπισμός του αεροσκάφους και των επιβαινόντων

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος εντοπίστηκε μέσα σε κοίτη ποταμού, στην οποία δεν υπήρχε νερό, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας. Κατά την άφιξη των πυροσβεστών στο σημείο της συντριβής, οι δύο επιβαίνοντες βρέθηκαν εκτός του αεροσκάφους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Ένα σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από την επιχείρηση είναι ότι από την πτώση του αεροσκάφους δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, γεγονός που ενδεχομένως διευκόλυνε τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.

Η κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων

Στο σημείο της πτώσης του αεροσκάφους επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος. Η άμεση ανταπόκριση των δυνάμεων ήταν καθοριστική για την προσέγγιση του σημείου και την παροχή βοήθειας.

Οι πυροσβέστες, αφού εντόπισαν τους δύο επιβαίνοντες χωρίς τις αισθήσεις τους, προχώρησαν στη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο. Εκεί, τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία είχαν σπεύσει επίσης στην περιοχή, για την περαιτέρω διακομιδή τους.

Η ολοκλήρωση της επιχείρησης και τα αναπάντητα ερωτήματα

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η επιχείρηση διάσωσης και ανάκτησης ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, την ίδια ημέρα, 18 Οκτωβρίου 2026. Η άμεση και συντονισμένη δράση των αρχών συνέβαλε στην ταχεία αντιμετώπιση του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του μονοκινητήριου αεροσκάφους. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τα αίτια του δυστυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν οι παράγοντες που οδήγησαν στη συντριβή.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos