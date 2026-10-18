Το σύνδρομο αυτοζύμωσης: Η σπάνια πάθηση που προκαλεί μέθη από υδατάνθρακες

Μια σπάνια και συχνά παρεξηγημένη πάθηση, το σύνδρομο αυτοζύμωσης, προκαλεί στα άτομα που πάσχουν συμπτώματα μέθης, ακόμα και αν δεν έχουν καταναλώσει ούτε μία σταγόνα αλκοόλ. Η διαταραχή αυτή, γνωστή και ως σύνδρομο εντερικής ζύμωσης, μετατρέπει τους υδατάνθρακες των τροφών σε αιθανόλη απευθείας μέσα στο πεπτικό σύστημα. Για τους ασθενείς, η κατανάλωση ενός απλού πιάτου ζυμαρικών ή μιας φέτας ψωμιού μπορεί να οδηγήσει σε μια τρομακτική και καθημερινή πραγματικότητα μέθης.

Τι είναι το σύνδρομο αυτοζύμωσης

Το σύνδρομο αυτοζύμωσης (Auto-Brewery Syndrome - ABS) είναι μια ιδιαίτερη πάθηση κατά την οποία το γαστρεντερικό σύστημα έχει την ικανότητα να μετατρέπει τους υδατάνθρακες που καταναλώνονται σε αλκοόλ. Αυτή η εσωτερική παραγωγή αιθανόλης οδηγεί σε συμπτώματα μέθης, παρόμοια με αυτά που θα βίωνε κάποιος μετά από κατανάλωση οινοπνεύματος.

Η σπάνια αυτή διαταραχή, η οποία αναφέρεται και ως σύνδρομο εντερικής ζύμωσης, εκδηλώνεται όταν συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί που βρίσκονται στο πεπτικό σύστημα, μετατρέπουν τους υδατάνθρακες των τροφών σε αιθανόλη. Η αιθανόλη αυτή στη συνέχεια απορροφάται και εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας τα γνωστά συμπτώματα της μέθης.

Οι αιτίες και οι μικροοργανισμοί που εμπλέκονται

Όπως εξηγεί η γαστρεντερολόγος Dr. Σαβίτα Σριβαστάβα, το οικοσύστημα του εντέρου υφίσταται σοβαρή δυσβίωση, δηλαδή μια ανισορροπία στη μικροβιακή χλωρίδα, η οποία είναι συχνά υπεύθυνη για την εμφάνιση του συνδρόμου. Αυτή η δυσβίωση μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες όπως η λήψη υψηλών δόσεων αντιβιοτικών ή η ύπαρξη χρόνιων παθήσεων, όπως η νόσος του Crohn ή ο διαβήτης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μικρόβια που είναι ικανά να πραγματοποιήσουν ζύμωση επικρατούν στο έντερο. Η Dr. Σριβαστάβα αναφέρει χαρακτηριστικά πως όταν ένα άτομο με ABS καταναλώνει καθημερινούς υδατάνθρακες, όπως ένα πιάτο μακαρόνια, μια φέτα ψωμί ή ένα αναψυκτικό, αυτά τα υπερπληθυσμένα μικρόβια καταναλώνουν τους υδατάνθρακες και τους μετατρέπουν σε καθαρή ενδογενή αιθανόλη μέσω της διαδικασίας της ζύμωσης.

Ενώ παλαιότερα υπήρχε η πεποίθηση ότι μόνο οι μύκητες ήταν υπεύθυνοι για αυτή τη διαδικασία, μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2026 και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Microbiology έφερε νέα δεδομένα. Η μελέτη αυτή, η οποία διεξήχθη σε 22 επιβεβαιωμένους ασθενείς, έδειξε μια σημαντική παρουσία βακτηρίων, όπως το Escherichia coli και το Klebsiella pneumoniae, υποδηλώνοντας τον ρόλο τους στην πρόκληση του συνδρόμου.

Επιπτώσεις στην υγεία και κοινωνικές προκλήσεις

Πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις της μέθης, η επαναλαμβανόμενη εσωτερική έκθεση στην αιθανόλη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία. Ο Dr. Εντμούντο Ροντρίγκεζ-Φρίας προειδοποιεί ότι η συνεχής παραγωγή αλκοόλ εντός του οργανισμού μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες στο συκώτι, ένα όργανο που επιβαρύνεται σημαντικά από την επεξεργασία του οινοπνεύματος.

Οι ασθενείς με σύνδρομο αυτοζύμωσης αντιμετωπίζουν επίσης σημαντικές κοινωνικές και νομικές συνέπειες. Συχνά κατηγορούνται ότι καταναλώνουν αλκοόλ κρυφά, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην εργασία τους ή να βρεθούν θετικοί σε αλκοτέστ της τροχαίας, με τη διάγνωση της πάθησης να μην γίνεται πάντα αποδεκτή ως νομική υπεράσπιση, επιδεινώνοντας περαιτέρω την κατάστασή τους.

Αντιμετώπιση και θεραπευτικές προσεγγίσεις

Η αντιμετώπιση του συνδρόμου αυτοζύμωσης απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ένα βασικό σκέλος της θεραπείας περιλαμβάνει τη στοχευμένη αντιμικροβιακή θεραπεία, η οποία αποσκοπεί στη ρύθμιση της μικροβιακής χλωρίδας του εντέρου και στον περιορισμό των μικροοργανισμών που προκαλούν τη ζύμωση των υδατανθράκων.

Παράλληλα, είναι απαραίτητη μια δραστική αλλαγή στη διατροφή των ασθενών, με σημαντικό περιορισμό των υδατάνθρακων. Αυτή η διατροφική παρέμβαση βοηθά στη μείωση του «καυσίμου» που χρησιμοποιούν τα μικρόβια για την παραγωγή αιθανόλης. Σε ορισμένες, πιο σύνθετες περιπτώσεις, έχει δοκιμαστεί και η μεταμόσχευση κοπρανικής μικροβιακής χλωρίδας ως μια πιθανή θεραπευτική επιλογή για την αποκατάσταση της ισορροπίας του εντερικού οικοσυστήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta