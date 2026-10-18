Σοβαρό τροχαίο στην Αττική Οδό: Οδηγός φορτηγού βρέθηκε στις γραμμές του προαστιακού

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Αττική Οδό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, προκαλώντας μερική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Το συμβάν αφορούσε τη σύγκρουση ενός φορτηγού με ένα ΙΧ αυτοκίνητο στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Ο οδηγός του φορτηγού εντοπίστηκε τραυματισμένος σε απρόσμενο σημείο, στις γραμμές του προαστιακού σιδηροδρόμου, ενώ το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές επιπτώσεις και στα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Το τροχαίο ατύχημα και ο τραυματισμός του οδηγού

Το συμβάν έλαβε χώρα γύρω στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, στην Αττική Οδό, συγκεκριμένα στο ρεύμα κυκλοφορίας που οδηγεί προς το αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό όχημα και ένα επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητο.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον οδηγό του φορτηγού τραυματισμένο. Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι ο τραυματίας οδηγός βρέθηκε στις γραμμές του προαστιακού σιδηροδρόμου. Αφού μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο από τους πυροσβέστες, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Προβλήματα στην κυκλοφορία της Αττικής Οδού

Λόγω του σοβαρού τροχαίου, η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό επηρεάστηκε σημαντικά. Η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στο ύψος της λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες των σωστικών συνεργείων και η διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

Επιπλέον, κλειστές παρέμειναν οι είσοδοι προς την Αττική Οδό από τη λεωφόρο Φυλής και τη λεωφόρο Δημοκρατίας, στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή προς το αεροδρόμιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κυκλοφοριακού κομφούζιου και την ταλαιπωρία των οδηγών που κινούνταν στην περιοχή.

Διακοπή δρομολογίων στον προαστιακό σιδηρόδρομο

Το τροχαίο συμβάν, που σημειώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, είχε άμεσες επιπτώσεις και στη λειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου. Η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική και τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση.

Η διακοπή αφορούσε συγκεκριμένα το τμήμα μεταξύ Μεταμόρφωσης και ΣΚΑ. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στον προγραμματισμό των δρομολογίων, επηρεάζοντας χιλιάδες επιβάτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τον προαστιακό σιδηρόδρομο της Αθήνας.

Επιπτώσεις στα δρομολόγια της Hellenic Train

Λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχία με αριθμό 4216 καταργήθηκε στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νερατζιώτισσα. Αντίστοιχα, η αμαξοστοιχία 1217 καταργήθηκε στο τμήμα Νερατζιώτισσα – Πειραιάς, προκαλώντας περαιτέρω αναστάτωση στο επιβατικό κοινό.

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών επηρεάστηκαν με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους. Σε ορισμένα τμήματα των διαδρομών, εφαρμόστηκαν υποκαταστάσεις με λεωφορεία της Hellenic Train, στην προσπάθεια να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες παρά τις δυσκολίες. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Σε αναμονή για την αποκατάσταση

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα δεν έχουν γίνει πλήρως γνωστές. Επίσης, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του τραυματία οδηγού του φορτηγού, πέραν του ότι παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παραμένει άγνωστο το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία τόσο στην Αττική Οδό όσο και στις σιδηροδρομικές γραμμές του προαστιακού. Οι αρχές εργάζονται για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος και την αποκατάσταση της ομαλότητας στις μετακινήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki