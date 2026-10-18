Σοβαρό τροχαίο στην Αττική Οδό με τραυματία και διακοπή κυκλοφορίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2026, στην Αττική Οδό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Το συμβάν, στο οποίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του φορτηγού. Λόγω του ατυχήματος, η κυκλοφορία στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο διακόπηκε πλήρως, ενώ προκλήθηκαν και σοβαρά προβλήματα στα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 13:00 το μεσημέρι της Κυριακής, στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα στο 22,6ο χιλιόμετρο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό όχημα και ένα επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο, τα οποία συγκρούστηκαν επί της οδού. Η σύγκρουση είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό του οδηγού του φορτηγού.

Ο τραυματισμένος οδηγός του φορτηγού εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες στις γραμμές του προαστιακού σιδηροδρόμου και αφού μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Η επέμβαση των αρχών

Για το σοβαρό αυτό συμβάν, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε άμεσα, περίπου στις 13:00. Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν και επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι συνέβαλαν στην διάσωση του τραυματία και στην αντιμετώπιση της κατάστασης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ), η κυκλοφορία διακόπηκε στην Αττική Οδό, στο ύψος της λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Οι αρχές παραμένουν σε συνεχή συντονισμό για την αποκατάσταση της ομαλότητας τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Σημαντικές διακοπές στην κυκλοφορία οχημάτων

Λόγω του τροχαίου ατυχήματος, η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό διακόπηκε στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», στο ύψος της λεωφόρου Δημοκρατίας. Για τους οδηγούς που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, η τελευταία διαθέσιμη έξοδος της Αττικής Οδού είναι αυτή της λεωφόρου Φυλής, προκειμένου να αποφύγουν το σημείο του συμβάντος.

Παράλληλα, έχουν κλείσει οι είσοδοι προς την Αττική Οδό από τη λεωφόρο Φυλής και τη λεωφόρο Δημοκρατίας, στην ίδια κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Επίσης, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει απαγορευτεί και στην έξοδο για Λαμία – Πειραιά, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, ενώ παραμένει κλειστή η είσοδος στην Αττική Οδό μόνο από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών.

Προβλήματα στα δρομολόγια του Προαστιακού

Το σοβαρό τροχαίο επηρέασε και τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών. Η εταιρεία Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική και τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μεταμόρφωση – ΣΚΑ. Αυτό οφείλεται στο τροχαίο συμβάν που σημειώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η αμαξοστοιχία με αριθμό 4216 καταργείται στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νερατζιώτισσα, ενώ η αμαξοστοιχία 1217 καταργείται στο τμήμα Νερατζιώτισσα – Πειραιάς. Τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου επηρεάζονται με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit