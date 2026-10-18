Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, το 40ήμερο μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πλήθος θαυμαστών του δημοφιλούς τραγουδιστή συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του, σαράντα ημέρες μετά τον θάνατό του. Η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη, με εκατοντάδες ανθρώπους να βρίσκονται έξω από την εκκλησία.

Η «παλιά γειτονιά» τίμησε τον καλλιτέχνη

Η Νίκαια, η «παλιά γειτονιά» του Γιώργου Μαζωνάκη, εκεί όπου μεγάλωσε και πέρασε ένα σημαντικό μέρος της ζωής του, «πενθεί», όπως αναφέρθηκε. Η πόλη αποχαιρέτησε ξανά το «παιδί της νύχτας» της, με την τελετή να πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Πολλοί θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον καλλιτέχνη που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική μέσα από την πολυετή πορεία του.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από τον Ιερό Ναό, θέλοντας να τιμήσουν τον αγαπημένο τραγουδιστή, του οποίου η φωνή και τα τραγούδια έχουν στιγματίσει τις ζωές πολλών. Η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη που λήφθηκαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας, αντίστοιχα με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί την ημέρα της κηδείας του.

Συντετριμμένη η οικογένεια και οι στενοί φίλοι

Από τους πρώτους που έφτασαν στην εκκλησία ήταν οι γονείς του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ και Μανώλης, καθώς και οι δύο αδελφές του, Βάσω και Μαρία. Η μητέρα του, Κλειώ Μαζωνάκη, έφτασε λίγο μετά τις 8 το πρωί, συνοδευόμενη από την κόρη της Μαρία, ενώ ακολούθησε ο πατέρας του τραγουδιστή, Μανώλης Μαζωνάκης. Στον ναό βρέθηκε και η μεγαλύτερη αδελφή του, Βάσω. Όλοι τους εμφανίστηκαν συντετριμμένοι, σαν να μην έχουν πιστέψει ακόμα την απώλεια του Γιώργου.

Παρευρέθηκαν επίσης στενοί φίλοι και συνεργάτες του διάσημου τραγουδιστή. Ανάμεσά τους ήταν η Άντζελα Δημητρίου, η Μελίνα Ασλανίδου, η Αμαρυλλίς, ο Bob Dimitrov και η Χριστίνα Πολίτη. Στο μνημόσυνο έδωσαν το «παρών» και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, όπως ο Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Ιωάννης Τραγάκης, ο Ευάγγελος Αποστολάκης και ο Παύλος Χρηστίδης, καθώς και ο ποινικολόγος Χαράλαμπος Λυκούδης, ο οποίος είναι και δικηγόρος της οικογένειας.

Μέτρα ασφαλείας και συγκινησιακή ατμόσφαιρα

Λόγω της αναμενόμενης τεράστιας προσέλευσης, είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας τόσο στην εκκλησία όσο και στο νεκροταφείο. Αστυνομικές δυνάμεις παρατάχθηκαν στον προαύλιο χώρο του ναού, επιβλέποντας την προσέλευση των πιστών και των θαυμαστών, ενώ μερίμνησαν για την ομαλή πρόσβαση των συγγενών και των υπόλοιπων παρευρισκομένων. Η είσοδος στο εσωτερικό του ναού αφορούσε κυρίως τα μέλη της οικογένειας και το στενό συγγενικό περιβάλλον του τραγουδιστή, με τους υπόλοιπους παρευρισκομένους να παραμένουν στον εξωτερικό χώρο.

Η ατμόσφαιρα στον χώρο ήταν ιδιαίτερα συγκινησιακή. Ακούγονταν τραγούδια του αγαπημένου καλλιτέχνη, όπως οι «Ώρες μικρές» και το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», με τον κόσμο να χτυπά ρυθμικά παλαμάκια. Συγκίνηση προκάλεσε ένα σημείωμα αφημένο στα κάγκελα έξω από την εκκλησία, στο οποίο αναγραφόταν «Καλό ταξίδι, Γιώργο» και περιείχε στίχους από τραγούδια του.

Ο λόγος του Μητροπολίτη Νικαίας και Καλλιθέας Αλέξιου

Κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου, ο Μητροπολίτης Νικαίας και Καλλιθέας Αλέξιος εκφώνησε έναν συγκινητικό λόγο, αναφερόμενος στην προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, την καλλιτεχνική του διαδρομή, την πίστη του και την κοινωνική του προσφορά. Ο Μητροπολίτης μίλησε για τη σχέση του τραγουδιστή με τη Νίκαια και τον τρόπο με τον οποίο τα τραγούδια του άγγιξαν το κοινό.

Ο Σεβασμιώτατος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ευαισθησία του καλλιτέχνη απέναντι στους ανθρώπους που αντιμετώπιζαν δυσκολίες, στην αγάπη που εισέπραττε από τον κόσμο, αλλά και στη βαθιά σχέση του με την Εκκλησία. Μάλιστα, παρέθεσε λόγια του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, ο οποίος είχε προσωπική γνωριμία με τον τραγουδιστή και τον είχε χαρακτηρίσει άνθρωπο με «εξαιρετικά ευαίσθητη ψυχή» και «παιδί του Θεού».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά στον απροσδόκητο θάνατό του, με τον Μητροπολίτη να χρησιμοποιεί στίχους από τραγούδι του Μαζωνάκη, αλλά και να στέκεται στη σημασία της συγγνώμης, την οποία, όπως σημείωσε, ο καλλιτέχνης δεν δίσταζε να ζητήσει από ανθρώπους του περιβάλλοντός του. Ο Μητροπολίτης τόνισε πως «η παρούσα ζωή είναι στάδιο αγώνα· είναι στίβος όπου μπαίνουμε και προχωρούμε. Είμαστε οι διαβάτες, πού μένουμε σέ ἕνα «πανδοχεῖο», όπως το αποκαλεί ο ιερός Χρυσόστομος. Κάποτε φτάνουμε στο τέλος, και η Εκκλησία δέεται να είναι «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά και (έτοιμοι με) καλή απολογία». Ο θάνατος είναι «το σημείο που το μικρό ρυάκι της ζωής μας συναντιέται και χύνεται στον ωκεανό της αιωνιότητος».

Τρισάγιο στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών και τα αίτια του θανάτου

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι μετέβησαν στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου τελέστηκε τρισάγιο στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αντίστοιχη αστυνομική παρουσία υπήρχε και στο νεκροταφείο, όπου όσοι επιθυμούσαν άφησαν ένα λουλούδι στον τάφο του τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, από ανακοπή ενώ έκανε πλασμαφαίρεση σε κλινική στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Μετά τον θάνατό του, για την υπόθεση έχει συλληφθεί το ζευγάρι των γιατρών, το οποίο παραμένει προφυλακισμένο στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι τοξικολογικές του εξετάσεις είχαν δημοσιευθεί λίγες ημέρες πριν το μνημόσυνο, με μιδαζολάμη, προποφόλη και φλουμαζενίλη να είναι τρεις από τις οκτώ ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του.

Επίσης, αναφέρθηκε η επιθυμία του για τη σκυλίτσα του, Αρίθα, καθώς και ο σχεδιασμός για τον οικογενειακό τάφο, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Newsit