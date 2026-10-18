Βραζιλιάνος οικοδόμος πούλησε τα υπάρχοντά του και ταξίδεψε 2.000 χλμ για έναν έρωτα που ήταν τεχνητή νοημοσύνη

Μία απίστευτη ιστορία απογοήτευσης και εξαπάτησης εκτυλίχθηκε στη Βραζιλία, με πρωταγωνιστή έναν 49χρονο οικοδόμο. Ο άνδρας πούλησε όλα του τα υπάρχοντα και ταξίδεψε περισσότερα από 2.000 χιλιόμετρα, προκειμένου να συναντήσει τη γυναίκα που πίστευε ότι είχε ερωτευτεί και θα παντρευόταν. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, η αγαπημένη του δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο, αλλά ένας χαρακτήρας που είχε δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη.

Η γνωριμία και το μεγάλο ταξίδι

Ο Εντιμάρ Μαρτίνς, ο 49χρονος οικοδόμος, δήλωσε στο δίκτυο TV Mirante ότι η πρώτη του επαφή με τον λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος έφερε το όνομα «Jéssica Oliveira», έγινε το 2020. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, ο ίδιος δεν υποψιάστηκε ποτέ ότι συνομιλούσε με έναν εικονικό χαρακτήρα και όχι με ένα πραγματικό άτομο.

Πεπεισμένος για τη σοβαρότητα της σχέσης τους και την προοπτική ενός γάμου, ο Εντιμάρ Μαρτίνς αποφάσισε στις 9 Οκτωβρίου να κάνει το μεγάλο βήμα. Για να καλύψει τα έξοδα του ταξιδιού του με λεωφορείο από την πολιτεία Μαρανιάο προς το Μπέλο Οριζόντε, πούλησε όλα του τα υπάρχοντα. «Πούλησα όλα μου τα πράγματα, ξεφορτώθηκα τα πάντα. Έτσι απογοητεύεσαι, ποιος δεν θα απογοητευόταν;», δήλωσε συντετριμμένος ο 49χρονος, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρέθηκε.

Η άφιξη και η σκληρή αλήθεια

Φτάνοντας στον προορισμό του, το Μπέλο Οριζόντε, στις 11 Οκτωβρίου, ο Εντιμάρ Μαρτίνς ξεκίνησε να αναζητά τη γυναίκα που πίστευε ότι θα συναντούσε. Οι προσπάθειές του όμως αποδείχθηκαν μάταιες, καθώς δεν κατάφερε να την εντοπίσει πουθενά. Η αναζήτηση αυτή τον οδήγησε σε αδιέξοδο και σε μία βαθιά απογοήτευση.

Καθώς οι ώρες περνούσαν και η γυναίκα δεν εμφανιζόταν, ο 49χρονος οικοδόμος απευθύνθηκε σε έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, αναζητώντας βοήθεια. Εκεί, οι υπεύθυνοι του σταθμού τον ενημέρωσαν για τη σκληρή πραγματικότητα: η γυναίκα με την οποία επικοινωνούσε απλά δεν υπήρχε ως πραγματικό πρόσωπο.

Ο λογαριασμός της «Jéssica Oliveira» και η αποκάλυψη

Ο λογαριασμός @JessicaFazendeira στο TikTok, ο οποίος είχε συγκεντρώσει έναν μεγάλο αριθμό ακολούθων, φτάνοντας τους 300.000, είχε δημοσιεύσει διάφορα βίντεο. Σε αυτά τα βίντεο, η εικονική γυναίκα υποστήριζε ότι αναζητούσε έναν άνδρα, με σκοπό να μετακομίσει στη φάρμα της και να τον συντηρεί οικονομικά, δημιουργώντας έτσι μια ψευδή εικόνα και προσδοκίες.

Μετά τη δημοσιοποίηση της ιστορίας του Εντιμάρ Μαρτίνς και την αποκάλυψη της εξαπάτησης, το άτοπο που βρισκόταν πίσω από τον λογαριασμό της «Jéssica Oliveira» προχώρησε σε μία δημόσια τοποθέτηση. Δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο ξεκαθάριζε την κατάσταση, δηλώνοντας: «Ήρθα εδώ για να πω το προφανές: είμαι φτιαγμένη από τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με κανέναν από αυτό το προφίλ. Ο στόχος ήταν να αποκτήσουμε αλληλεπίδραση για πωλήσεις. Ήταν έκπληξη για μένα όταν είδα τι συνέβη».

Η βοήθεια των αρχών και η προσπάθεια ανάκαμψης

Ο Εντιμάρ Μαρτίνς, έχοντας ξεμείνει από χρήματα και αντιμετωπίζοντας την απόλυτη απογοήτευση, κατέφυγε στο Δημαρχείο του Μπέλο Οριζόντε. Εκεί, εξομολογήθηκε σε μία κοινωνική λειτουργό τον λόγο που τον οδήγησε σε αυτό το μεγάλο ταξίδι, δηλώνοντας ότι είχε κουραστεί από τη μοναξιά και αναζητούσε συντροφιά.

Οι τοπικές αρχές, αναγνωρίζοντας τη δύσκολη θέση στην οποία βρισκόταν ο 49χρονος, του παρείχαν την απαραίτητη βοήθεια για να μπορέσει να επιστρέψει στην πολιτεία Μαρανιάο. Πλέον, ο Εντιμάρ Μαρτίνς φιλοξενείται από ένα συγγενικό του πρόσωπο, προσπαθώντας να διαχειριστεί και να ξεπεράσει την κατάθλιψη και τη βαθιά απογοήτευση που του προκάλεσε αυτή η εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta