Η κοινωνική έκρηξη στη Γαλλία: Πέρα από τις ερμηνείες για τη μετανάστευση

Ένα εκρηκτικό κοινωνικό τοπίο διαμορφώνεται στη Γαλλία, με την ακρίβεια, τις ανισότητες, τη δημοσιονομική πίεση και την καταστολή να αποτελούν βασικά συστατικά. Αυτή η κατάσταση, όπως επισημαίνεται, είναι το αποτέλεσμα της διαχείρισης κατά την εποχή του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Οι εικόνες από τις φλεγόμενες γαλλικές πόλεις έχουν προκαλέσει ποικίλες ερμηνείες σχετικά με τα αίτια της κοινωνικής αναταραχής.

Η άποψη του Αμερικανού αντιπροέδρου και οι ευρωπαϊκές συντηρητικές πτέρυγες

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, παρατηρώντας τις εξελίξεις, έσπευσε να αποδώσει τη βία ουσιαστικά στη μετανάστευση και στην αποτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής της «διαφορετικότητας». Το μήνυμά του φάνηκε να είναι προσαρμοσμένο και στην εσωτερική πολιτική ατζέντα των ΗΠΑ, καθώς προειδοποίησε τους Αμερικανούς για ένα ενδεχόμενο μέλλον που, κατά την άποψή του, επιφυλάσσουν οι Δημοκρατικοί.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη ερμηνεία δεν υιοθετείται μόνο από την αμερικανική δεξιά. Τέτοιες απόψεις προβάλλονται και από την κυβέρνηση του Μακρόν στην ίδια τη Γαλλία, καθώς και από άλλες ευρωπαϊκές συντηρητικές πτέρυγες. Η εξήγηση αυτή θεωρείται απλή, εύπεπτη και πολιτικά χρήσιμη για όσους την υποστηρίζουν, όμως δεν εξηγεί τι πραγματικά συμβαίνει στους γαλλικούς δρόμους.

Τα πραγματικά αίτια πίσω από τις κινητοποιήσεις

Αυτό που εκτυλίσσεται στους γαλλικούς δρόμους δεν ξεκίνησε ως μια εξέγερση μεταναστών, ούτε οργανώθηκε από κάποια μυστηριώδη «ακροαριστερά». Οι κινητοποιήσεις δεν οφείλονται σε μετανάστες, όπως υποστηρίζεται από ορισμένες πλευρές. Αντιθέτως, πρόκειται για τη συνάντηση κοινωνικών ρευμάτων που προϋπήρχαν στη γαλλική κοινωνία.

Αυτά τα ρεύματα, για διαφορετικούς λόγους, καταλήγουν σήμερα στο ίδιο σημείο: στην αμφισβήτηση μιας οικονομικής και πολιτικής διαχείρισης που σημάδεψε την εποχή του Εμανουέλ Μακρόν. Η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια και οι πολλαπλές κοινωνικές πιέσεις αποτελούν τον πυρήνα της τρέχουσας αναταραχής.

Το μέγεθος και η σύνθεση των διαδηλώσεων

Το μέγεθος της κινητοποίησης είναι ενδεικτικό της έκτασης του προβλήματος. Στις 17 Οκτωβρίου, οι δρόμοι της Γαλλίας πλημμύρισαν από διαδηλωτές, με τους αριθμούς να διαφέρουν ανάλογα με την πηγή. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 550.000 άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους, ενώ οι οργανωτές ανεβάζουν τον αριθμό στις 800.000.

Στις διαδηλώσεις αυτές συναντήθηκαν διάφορες κοινωνικές ομάδες, γεγονός που υπογραμμίζει τον ευρύ χαρακτήρα του κινήματος. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, εκπρόσωποι συνδικάτων, καθώς και παλιοί ή νέοι «Κίτρινοι Γιλέκοι», δείχνοντας μια ευρεία διαστρωμάτωση της κοινωνίας.

Η αρχική σπίθα: Η επιστροφή των «Κίτρινων Γιλέκων»

Για να κατανοηθούν τα τρέχοντα γεγονότα, είναι απαραίτητο να ανατρέξουμε μερικές εβδομάδες πίσω. Η ημερομηνία της 17ης Οκτωβρίου εμφανίστηκε αρχικά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, πυροδοτούμενη από την ακρίβεια στα καύσιμα. Η αρχική πρωτοβουλία περιλάμβανε μια πρόσκληση για την επιστροφή των «Κίτρινων Γιλέκων» στους δρόμους.

Αρχικά, ακόμη και παλιοί πρωταγωνιστές του κινήματος του 2018 αντιμετώπισαν αυτή την πρωτοβουλία με επιφυλάξεις, πιθανώς λόγω της αβεβαιότητας για την απήχησή της. Ωστόσο, η δυναμική που αναπτύχθηκε στη συνέχεια ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες και επιφυλάξεις.

Το αυθεντικό μαθητικό κίνημα και οι ευρύτερες διεκδικήσεις

Στο μεταξύ, είχε συμβεί μια άλλη σημαντική εξέλιξη. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου, είχε ξεσπάσει ένα αυθεντικό μαθητικό κίνημα, το οποίο ξεκίνησε αρχικά σε λαϊκές περιοχές της παρισινής περιφέρειας και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα. Οι μαθητές εξέφραζαν αρχικά παράπονα για συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούσαν την καθημερινότητά τους.

Οι διεκδικήσεις τους περιλάμβαναν ελλείψεις καθηγητών, νοσηλευτών, αιθουσών και στοιχειωδών υποδομών στα σχολεία. Ωστόσο, πολύ γρήγορα οι αιτήσεις τους συνδέθηκαν με ευρύτερα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της νέας γενιάς και τη γενικότερη κοινωνική κατάσταση. Συγκεκριμένα, οι μαθητές άρχισαν να μιλούν για τις εκπαιδευτικές ανισότητες, την επισφάλεια και τις δημοσιονομικές επιλογές του κράτους, διευρύνοντας το πεδίο των αιτημάτων τους.

Το ενδιαφέρον σε αυτό το κίνημα είναι ότι δεν κατασκευάστηκε από κόμματα ή συνδικάτα. Η ανάλυση του Politis επισημαίνει ότι οι παραδοσιακές οργανώσεις ήταν ουσιαστικά απούσες από τα πρώτα μπλόκα των διαδηλώσεων. Η πολιτικοποίηση του κινήματος γεννήθηκε «από τα κάτω», αναδεικνύοντας μια αυθόρμητη αντίδραση της κοινωνίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki