Ο Θάνος Αλεξόπουλος παρουσιάζει τις «Ιστορίες Από 47 Γωνίες Του Πλανήτη»

Ο Θάνος Αλεξόπουλος, ευρύτερα γνωστός ως Θάνος Arubas, παρουσίασε στο Gazzetta Plus το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ιστορίες Από 47 Γωνίες Του Πλανήτη». Το έργο του, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ένας ύμνος στα ταξίδια, προσφέρει μια διαφορετική οπτική γωνία στις ταξιδιωτικές εμπειρίες, ξεφεύγοντας από τα συνηθισμένα. Μέσα από τις σελίδες του, ο συγγραφέας μοιράζεται εμπειρίες που έχουν χαραχτεί βαθιά στη μνήμη του, προσκαλώντας τον αναγνώστη σε ένα μοναδικό ταξίδι.

Ένα ταξιδιωτικό βιβλίο που ξεχωρίζει

Το βιβλίο «Ιστορίες Από 47 Γωνίες Του Πλανήτη» δεν είναι ένα ακόμα ταξιδιωτικό ανάγνωσμα, αλλά μια πρόσκληση να δει κανείς τον κόσμο με άλλο μάτι. Ο Θάνος Αλεξόπουλος εστιάζει στην αλληλεπίδραση με τους ντόπιους, στις γνωριμίες που εξελίσσονται σε φιλίες και στις στιγμές που παραμένουν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό, ανεξάρτητα αν είναι καλές ή κακές. Η αφήγηση είναι τόσο ζωντανή που ο αναγνώστης νιώθει σαν συνταξιδιώτης του συγγραφέα.

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, ο αναγνώστης γελά, θαυμάζει τα τοπία, κουράζεται από το περπάτημα, μεθά από τα τοπικά ποτά και τις μπίρες, γλεντά σε underground μπαρ και συναυλίες, και φωνάζει στις κερκίδες ποδοσφαιρικών «ναών». Ο στόχος του συγγραφέα είναι να ωθήσει τον αναγνώστη, μόλις κλείσει την τελευταία σελίδα, να θέλει να πάει αμέσως στο αεροδρόμιο, βιώνοντας εικόνες που ίσως δεν έχει ζήσει ποτέ.

Η διαδικασία επιλογής των ιστοριών

Το βιβλίο περιλαμβάνει 30+1 ιστορίες, οι οποίες επιλέχθηκαν από τις εμπειρίες του συγγραφέα σε 47 γωνιές του πλανήτη, συμπυκνωμένες σε 174 σελίδες. Ο Θάνος Αλεξόπουλος εξήγησε ότι η επιλογή έγινε με βάση το αν οι ιστορίες περιέχουν περιπέτεια, χιούμορ και έχουν κάτι ενδιαφέρον να διηγηθούν. Η διαδικασία περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των χωρών που έχει επισκεφθεί σε ένα χαρτί και στη συνέχεια την επιλογή των καταλληλότερων.

Όπως ο ίδιος αναφέρει, οι εμπειρίες αυτές αποτελούν «τη ζωή του όλη» και του έχουν μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη, γεγονός που του επιτρέπει να τις θυμάται με λεπτομέρεια. Για παράδειγμα, ενώ πέρασε ωραία στο Βουκουρέστι, δεν προέκυψε κάποια ιστορία για το βιβλίο, καθώς δεν συνέβη κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον που να πληροί τα κριτήρια επιλογής του.

Οι ρίζες της ταξιδιωτικής περιέργειας

Ο Θάνος Αλεξόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα, ωστόσο έφυγε αμέσως μετά τη γέννησή του για τη Μασσαλία, όπου οι γονείς του ήδη διέμεναν και είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα μόνο για τη γέννησή του. Έζησε τέσσερα χρόνια στη Μασσαλία και έναν χρόνο στο Λονδίνο. Ο ίδιος πιστεύει ότι αυτή η πρώιμη μετακίνηση και η επαφή με διαφορετικά περιβάλλοντα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να «φυτευτεί» μέσα του ο σπόρος της περιέργειας για τα ταξίδια και την εξερεύνηση του κόσμου.

Η επιρροή της δημοσιογραφίας

Όσον αφορά την επιρροή των σπουδών του, ο Θάνος Αλεξόπουλος έχει σπουδάσει δημοσιογραφία και ναυτιλία. Δήλωσε ότι η δημοσιογραφία του άρεσε ιδιαίτερα και είχε εργαστεί στον χώρο, συγκεκριμένα στην «Basket Today». Αντίθετα, με τη ναυτιλία δεν είχε ιδιαίτερη επαφή. Η δημοσιογραφία φαίνεται να έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ικανότητάς του να αφηγείται ιστορίες και να μεταφέρει τις εμπειρίες του με έναν τρόπο που αγγίζει τον αναγνώστη.

Μια πρόσκληση για εξερεύνηση

Η συζήτηση με τον Θάνο Arubas ολοκληρώθηκε με την ευχή το βιβλίο του να φτάσει στα χέρια όσο το δυνατόν περισσότερων αναγνωστών. Ο συγγραφέας προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τις «Ιστορίες Από 47 Γωνίες Του Πλανήτη» και να αφεθεί σε ένα ταξίδι γεμάτο αυθεντικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές. Η έκφραση «Muchas Gracias Mr Aruba και στα επόμενα!» επισφραγίζει την εκτίμηση για το έργο του και την προσμονή για τις μελλοντικές του αφηγήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta