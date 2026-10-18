Οδηγός BMW προσέκρουσε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα στη Λαμία και εξαφανίστηκε

Τα ξημερώματα της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λαμία, όταν ο οδηγός μιας BMW προσέκρουσε διαδοχικά σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Μύλων, στην περιοχή κάτω από τον Άγιο Λουκά, στις 6:17 το πρωί. Ο οδηγός φέρεται να κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, χάνοντας τον έλεγχο του οχήματός του. Οι κάτοικοι της περιοχής αναστατώθηκαν από τον πολύ δυνατό θόρυφο των συγκρούσεων.

Η στιγμή της σύγκρουσης

Το συμβάν εκτυλίχθηκε με μεγάλη ένταση στις 6:17 το πρωί της Κυριακής 18 Οκτωβρίου. Ο οδηγός της σκουρόχρωμης BMW 116, μοντέλου του 2005, κινούνταν στην οδό Μύλων της Λαμίας, στην περιοχή κάτω από τον Άγιο Λουκά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ταχύτητα με την οποία κινούνταν ήταν υπερβολική, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του.

Η BMW προσέκρουσε διαδοχικά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας έναν ισχυρό θόρυβο που ξύπνησε τους κατοίκους της περιοχής. Από την αρχική πρόσκρουση, αλλά και τις επακόλουθες δυνάμεις, προκλήθηκαν ζημιές και σε ένα τρίτο όχημα, το οποίο ήταν παρκαρισμένο ακριβώς πίσω από το δεύτερο αυτοκίνητο που χτυπήθηκε.

Η φυγή του οδηγού από το σημείο

Αμέσως μετά τις συγκρούσεις, ο οδηγός της BMW δεν παρέμεινε στο σημείο του ατυχήματος για να αναλάβει τις ευθύνες του. Αντιθέτως, έβαλε όπισθεν και απομακρύνθηκε άμεσα, εξαφανιζόμενος από την οδό Μύλων. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε περαιτέρω αναστάτωση στους κατοίκους που είχαν βγει να δουν τι είχε συμβεί.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης, ο προφυλακτήρας του οχήματος που προκάλεσε το τροχαίο αποκολλήθηκε. Το κομμάτι αυτό του αυτοκινήτου παρέμεινε στο σημείο της σύγκρουσης, αποτελώντας ένα σημαντικό τεκμήριο για τις αρχές που διερευνούν το περιστατικό.

Το βίντεο-ντοκουμέντο και ο εντοπισμός

Το σύνολο του περιστατικού έχει καταγραφεί λεπτομερώς από κάμερες ασφαλείας που λειτουργούν στην περιοχή της οδού Μύλων. Το βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει καθαρά τη σκουρόχρωμη BMW 116 να κινείται με αυξημένη ταχύτητα και να προσκρούει στο πρώτο σταθμευμένο όχημα. Δευτερόλεπτα αργότερα, ακούγεται ο ισχυρός θόρυβος από τη δεύτερη σύγκρουση, επιβεβαιώνοντας τη σφοδρότητα του ατυχήματος.

Στη συνέχεια, το οπτικό υλικό καταγράφει τον οδηγό να βάζει όπισθεν και να αποχωρεί από το σημείο, νομίζοντας πιθανώς ότι δεν τον έχει δει κανείς. Ωστόσο, οι κάμερες ασφαλείας αποτελούν πλέον βασικό εργαλείο για την Τροχαία Λαμίας, η οποία αναμένεται να αξιοποιήσει το υλικό για τον άμεσο εντοπισμό του οδηγού που προκάλεσε τις ζημιές.

Η αναστάτωση των κατοίκων

Ο δυνατός θόρυφος από τις διαδοχικές συγκρούσεις, που σημειώθηκαν στις 6:17 το πρωί, αναστάτωσε έντονα τους κατοίκους της περιοχής κάτω από τον Άγιο Λουκά. Πολλοί από αυτούς πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, ανήσυχοι από το συμβάν που εκτυλίχθηκε τόσο νωρίς το πρωί, διαταράσσοντας την ηρεμία της Κυριακής.

Το γεγονός ότι ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο μετά την πρόκληση των ζημιών σε τρία οχήματα, προσθέτει στην ανησυχία των κατοίκων για την ασφάλεια στους δρόμους της περιοχής. Η παρουσία του αποκολλημένου προφυλακτήρα και η καταγραφή από τις κάμερες αποτελούν τα βασικά στοιχεία που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του υπεύθυνου οδηγού.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis