Ο Ριτσάρλισον ζητά έρευνα για τον Φλάβιο Μπολσονάρο σχετικά με νησί

Ο Βραζιλιάνος διεθνής ποδοσφαιριστής Ριτσάρλισον ζήτησε από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας να ερευνήσει τον Φλάβιο Μπολσονάρο, υποψήφιο πρόεδρο της Βραζιλίας, για παράνομη κατοχή μιας πολυτελούς περιουσίας. Ο επιθετικός της Τότεναμ δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κατηγορώντας τον γερουσιαστή ότι απέκτησε την κατοχή ενός νησιού χωρίς να καταβάλει το αντίτιμο.

Οι κατηγορίες του Ριτσάρλισον

Ο Ριτσάρλισον μίλησε ξανά για τη διαμάχη που αφορά ένα νησί στην περιοχή Άνγκρα ντος Ρέις, στην Πράσινη Ακτή του Ρίο ντε Τζανέιρο. Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο ποδοσφαιριστής κατηγόρησε τον Φλάβιο Μπολσονάρο ότι απέκτησε την κατοχή του ακινήτου χωρίς να πληρώσει, ζητώντας την παρέμβαση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο 29χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το μόνο που θέλω είναι να πάρω πίσω αυτό που μου ανήκει. Δεν ήθελα να τους πουλήσω το νησί. Επειδή αρνήθηκα να το πουλήσω εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση στο δικαστήριο». Πρόσθεσε πως ξόδεψε περίπου 10 εκατομμύρια ραντ για το ακίνητο χωρίς να λάβει τίποτα πίσω.

Η ιστορία της ιδιοκτησίας του νησιού

Στην κατάθεσή του, ο Ριτσάρλισον ισχυρίστηκε ότι αγόρασε το νησί μεταξύ του 2020 και του 2021, κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Η αγορά έγινε σε συνεργασία με τον Αλένσαρ ντα Σιλβέιρα Τζούνιορ, ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος της América-MG, και τον Ρενάτο Βελάσκο.

Ο ποδοσφαιριστής σημείωσε πως έλαβε προσφορές αγοράς για το νησί, μεταξύ άλλων και από τον Φλάβιο Μπολσονάρο, αλλά αρνήθηκε να το πουλήσει στον γερουσιαστή. Σύμφωνα με τον Ριτσάρλισον, ενώ τακτοποιούσαν τα έγγραφα για την ιδιοκτησία του νησιού και του είχαν πει ότι η επίλυση του θέματος θα χρειαζόταν μήνες ή και χρόνια, ο Φλάβιο Μπολσονάρο και ο Βίλερ Τομάζ πήγαν εκεί και, μέσα σε 24 ώρες, πήραν στην κατοχή τους το νησί.

Η εμπλοκή του Φλάβιο Μπολσονάρο και του δικηγόρου

Η διαμάχη ξεκίνησε αφότου μια εταιρεία που συνδέεται με τον Ριτσάρλισον απέκτησε δικαιώματα κατοχής του ακινήτου το 2020. Στη συνέχεια, η κατοχή πέρασε σε μια εταιρεία που συνδέεται με τον δικηγόρο Γουίλερ Τομάζ, ο οποίος είναι φίλος του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου. Παρόλα αυτά, ο ίδιος ο Φλάβιο Μπολσονάρο δεν αποτελεί διάδικο στην υπόθεση.

Ο Ριτσάρλισον δήλωσε στο βίντεο: «Εκεί απέτυχε το δικαστικό σύστημα. Αυτοί οι τύποι πήραν το νησί χωρίς να ξοδέψουν ούτε δεκάρα, απ' όσο γνωρίζω». Το Γραφείο Τύπου του ακροδεξιού πολιτικού απέστειλε απάντηση στα όσα ειπώθηκαν από τον Ριτσάρλισον, σημειώνοντας πως ο Μπολσονάρο «δε».

Κάλεσμα για έρευνα και δημόσιες εξηγήσεις

Ο 29χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής ζήτησε από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας να διερευνήσει την υπόθεση. Δήλωσε ότι αναζητά απαντήσεις σχετικά με τα χρήματα που επενδύθηκαν στο ακίνητο.

Ταυτόχρονα, κάλεσε τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να απαιτήσουν εξηγήσεις από τον Φλάβιο Μπολσονάρο. Ο γερουσιαστής έχει προγραμματισμένη επίσκεψη την Τρίτη 18 Οκτωβρίου στην γενέτειρα του Ριτσάρλισον, την Εσπίριτο Σάντο.

Δέσμευση για δωρεά σε περίπτωση ανάκτησης

Ο Ριτσάρλισον υποσχέθηκε να δωρίσει ένα μέρος των χρημάτων που ελπίζει να πάρει πίσω, σε περίπτωση που ανακτήσει την επένδυσή του. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι θα προσφέρει μέρος των χρημάτων στο νοσοκομείο της πόλης του, τη Nova Venécia, για να το βοηθήσει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta