Η Μπαρτσελόνα του Φλικ με εντυπωσιακό 11/11, ο Γερμανός τεχνικός κρατά χαμηλούς τόνους

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο ξεκίνημα της τρέχουσας σεζόν, καταγράφοντας 11 νίκες σε 11 αγώνες. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ επικράτησε πρόσφατα της Μπέτις με σκορ 2-5, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της φόρμα.

Παρά το αψεγάδιαστο σερί, ο Γερμανός τεχνικός επέλεξε να αποφύγει τα μεγάλα λόγια στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σκληρής δουλειάς και των στόχων της ομάδας.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν

Η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ έχει προκαλέσει αίσθηση με την απόδοσή της από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Το βράδυ του Σαββάτου, στις 17 Οκτωβρίου, οι Καταλανοί διέλυσαν την Μπέτις με 2-5, προσθέτοντας μία ακόμη νίκη στο ενεργητικό τους.

Συνολικά, οι «Μπλαουγκράνα» μετρούν ένα απόλυτο 11/11 σε όλες τις διοργανώσεις, συνδυάζοντας τις εννέα νίκες τους στη La Liga με τις δύο επιτυχίες τους στο Champions League. Αυτή η κυριαρχική εκκίνηση έχει θαμπώσει ολόκληρη την ποδοσφαιρική Ευρώπη, η οποία παρακολουθεί με ενδιαφέρον την πορεία του συνόλου του Φλικ.

Κυριαρχία στην ισπανική λίγκα

Στο πλαίσιο της φετινής La Liga, η Μπαρτσελόνα έχει επιτύχει ένα αψεγάδιαστο 9/9, διατηρώντας την πρώτη θέση στον βαθμολογικό πίνακα. Η διαφορά της από τη δεύτερη Ατλέτικο Μαδρίτης ανέρχεται στους πέντε βαθμούς, με τους Καταλανούς να έχουν 27 βαθμούς έναντι 22 της ομάδας της Μαδρίτης.

Αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα στο ισπανικό πρωτάθλημα ισοφαρίζει το καλύτερο στην ιστορία του θεσμού. Ανάλογη εκκίνηση είχε πραγματοποιήσει και η Ρεάλ Μαδρίτης τη σεζόν 1968-1969, έχοντας τότε 39 γκολ υπέρ και 9 κατά στα πρώτα της παιχνίδια. Η τρέχουσα επίδοση της Μπαρτσελόνα αναδεικνύει την επιθετική της δυναμική και την αμυντική της σταθερότητα.

Οι δηλώσεις του Χάνσι Φλικ

Παρά την εντυπωσιακή συγκομιδή βαθμών και νικών, ο Χάνσι Φλικ προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους στις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση με τους Ανδαλουσιανούς. Ο Γερμανός προπονητής τόνισε ότι η σημασία δεν βρίσκεται στα σερί νικών, αλλά στην κατάκτηση τίτλων, κάτι που αποτελεί τον απόλυτο στόχο της Μπαρτσελόνα.

Συγκεκριμένα, ο Φλικ δήλωσε: «Τα ρεκόρ είναι ωραία, αλλά δεν μας ενδιαφέρουν. Είμαστε εδώ μόνο για να κερδίσουμε τίτλους. Πρέπει να δούμε στο τέλος της σεζόν αν μπορούμε να σηκώσουμε τίτλους. Τα ρεκόρ είναι ωραία να τα βλέπουμε, αλλά αυτή είναι η νοοτροπία μας».

Ο Λαμίν Γιαμάλ στο επίκεντρο

Στο περιθώριο των δηλώσεών του για την πορεία της ομάδας, ο Χάνσι Φλικ δεν παρέλειψε να αποθεώσει τον νεαρό ποδοσφαιριστή Λαμίν Γιαμάλ. Ο Γερμανός κόουτς χαρακτήρισε τον Γιαμάλ ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική του παρουσία και συμβολή στην ομάδα.

Η αναγνώριση από τον προπονητή ενισχύει την πεποίθηση για το ταλέντο του νεαρού παίκτη και την καθοριστική του συμβολή στην επιτυχημένη πορεία της Μπαρτσελόνα σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta