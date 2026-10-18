Οικοδόμος στο Πόρτσμουθ αντιμέτωπος με πρόστιμο 70.000 ευρώ μετά από προφορικές υποσχέσεις του δήμου

Ένας οικοδόμος στην πόλη Πόρτσμουθ της Βρετανίας καλείται να πληρώσει ένα σημαντικό ποσό που ξεπερνά τις 70.000 ευρώ, καθώς ξεκίνησε την κατασκευή της νέας του κατοικίας βασιζόμενος σε προφορικές διαβεβαιώσεις που έλαβε από τις δημοτικές αρχές. Η υπόθεση αφορά τον 42χρονο Γκράχαμ Ράιτον, ο οποίος βιώνει έναν «απόλυτο εφιάλτη» εξαιτίας αυτής της εξέλιξης.

Η αρχική επένδυση και το σχέδιο

Ο Γκράχαμ Ράιτον, οικοδόμος στο επάγγελμα, αγόρασε μία ιδιοκτησία στην περιοχή Ντρέιτον του Πόρτσμουθ. Το κόστος της αγοράς ανήλθε σε 503.000 ευρώ.

Ο σκοπός της αγοράς ήταν η κατεδάφιση του υπάρχοντος κτίσματος και η ανέγερση μιας σύγχρονης τετραώροφης μονοκατοικίας, η οποία προοριζόταν για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Οι προφορικές διαβεβαιώσεις και η καθυστέρηση

Σύμφωνα με τον 42χρονο, αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου τον είχαν διαβεβαιώσει προφορικά ότι το πολεοδομικό του σχέδιο θα λάμβανε την επίσημη έγκριση. Ωστόσο, η έκδοση της επίσημης άδειας καθυστερούσε χαρακτηριστικά, δημιουργώντας αβεβαιότητα και ανησυχία στον οικοδόμο.

Ο Γκράχαμ Ράιτον εξέφρασε τον φόβο του ότι θα έχανε την έγκριση του στεγαστικού του δανείου αν συνέχιζε να περιμένει την επίσημη άδεια. Αυτή η ανησυχία τον οδήγησε να πάρει το ρίσκο και να ξεκινήσει τις εργασίες κατεδάφισης του παλαιού κτίσματος και ανέγερσης της νέας κατοικίας.

Το ρίσκο της έναρξης εργασιών

Η απόφαση του Γκράχαμ Ράιτον να ξεκινήσει τις εργασίες χωρίς την απαιτούμενη επίσημη άδεια είχε σοβαρές συνέπειες. Αυτή η κίνηση του στέρησε το δικαίωμα να αιτηθεί απαλλαγή από τον Τοπικό Φόρο Υποδομών, έναν ειδικό φόρο που επιβάλλεται σε όλες τις νέες κατασκευές.

Για τους ιδιοκτήτες που χτίζουν οι ίδιοι την κατοικία τους, προβλέπεται απαλλαγή από τον συγκεκριμένο φόρο. Ωστόσο, η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτής της απαλλαγής είναι η ύπαρξη εγκεκριμένης άδειας πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας. Χωρίς την άδεια, ο οικοδόμος βρέθηκε εκτός των προϋποθέσεων απαλλαγής.

Το πρόστιμο και οι οικονομικές επιπτώσεις

Ως αποτέλεσμα της έναρξης των εργασιών χωρίς την επίσημη άδεια, ο Γκράχαμ Ράιτον έλαβε ένα λογαριασμό-σοκ. Το ποσό του προστίμου ξεπερνούσε τις 70.000 ευρώ, προκαλώντας μεγάλη απογοήτευση στον ίδιο.

«Έμεινα άναυδος όταν είδα το ποσό. Απλώς δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν», δήλωσε ο οικοδόμος, εκφράζοντας την πικρία του. Ο δικηγόρος του επιχειρεί μάταια να επικοινωνήσει με τις δημοτικές αρχές, αναζητώντας λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει.

Η καθημερινότητα της οικογένειας και το μέλλον

Ενώ η εξωτερική όψη του σπιτιού αρχίζει να παίρνει μορφή, η οικογένεια του Γκράχαμ Ράιτον αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά της. Ο ίδιος, η σύντροφός του και τα δύο τους παιδιά ζουν προσωρινά σε ένα στατικό τροχόσπιτο, το οποίο έχουν τοποθετήσει στην πίσω αυλή του οικοπέδου.

Μέχρι στιγμής, η συνολική επένδυση για την κατασκευή της κατοικίας έχει φτάσει τα 120.000 ευρώ. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα χρειαστούν επιπλέον 230.000 ευρώ για την ολοκλήρωση όλων των εργασιών. «Αυτό είναι το σπίτι μας. Η οικογένειά μου παρακαλεί να μετακομίσουμε επιτέλους», κατέληξε ο 42χρονος, ο οποίος συνεχίζει τις εργασίες με την ελπίδα να βρεθεί μια λύση και να μπορέσει να εγκατασταθεί στο νέο του σπίτι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta