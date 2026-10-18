Στις φλόγες η Γαλλία: Εκτεταμένα επεισόδια, λεηλασίες και 1.200 συλλήψεις

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η Γαλλία το περασμένο Σάββατο, καθώς μαζικές διαδηλώσεις κατά του υψηλού κόστους διαβίωσης, του πληθωρισμού και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών σημαδεύτηκαν από πρωτοφανείς σκηνές βίας και καταστροφών. Ο απολογισμός περιλαμβάνει εκτεταμένους εμπρησμούς, λεηλασίες, σοβαρούς τραυματισμούς και 1.200 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Γενικευμένο χάος και μαζικές κινητοποιήσεις

Η κοινωνική συνοχή στη Γαλλία βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, καθώς οι μαζικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου εξελίχθηκαν σε γενικευμένο χάος. Οι διαδηλώσεις, οι οποίες είχαν ως κύριο αίτημα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, του πληθωρισμού και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών, προσέλκυσαν έναν μεγάλο αριθμό πολιτών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, στις πορείες συμμετείχαν περίπου 550.000 πολίτες, ενώ οι διοργανωτές ανέβασαν τον αριθμό αυτό στους 800.000. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, με τις ειρηνικές διαδηλώσεις να μετατρέπονται σε πεδία μάχης σε πολλές πόλεις.

Η καταστροφή του δημαρχείου της Λιμόζ

Μία από τις πιο σοβαρές καταστροφές σημειώθηκε στη Λιμόζ, όπου το εμβληματικό δημαρχείο της πόλης, ένα κτίριο ηλικίας 143 ετών, έγινε παρανάλωμα του πυρός. Ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο εσωτερικό του κτιρίου, αφού προηγουμένως είχε πυρπολήσει ένα περιπολικό όχημα.

Οι δράστες πέταξαν βόμβες μολότοφ, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί αστραπιαία στις ξύλινες δοκούς του κτιρίου. Η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική, οδηγώντας στην κατάρρευση του ιστορικού καμπαναριού, ένα σύμβολο για την πόλη.

Βανδαλισμοί και λεηλασίες στο Παρίσι

Παρόμοιες εικόνες βανδαλισμού και εισβολών καταγράφηκαν και σε δημόσια κτίρια στην πρωτεύουσα, το Παρίσι. Ειδικότερα, στην Place de la République, στο κέντρο της πόλης, οι αρχικά ειρηνικές διαδηλώσεις μετατράπηκαν σε πεδία μάχης.

Ομάδες ταραχοποιών, ντυμένων στα μαύρα, επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποιώντας πέτρες, πυροτεχνήματα και αυτοσχέδια βλήματα από γυάλινους κάδους ανακύκλωσης. Οι αστυνομικοί δέχθηκαν μαζική επίθεση από τους διαδηλωτές.

Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, καταδίκασε τις συστηματικές λεηλασίες καταστημάτων και πολυκαταστημάτων σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ολόκληροι δρόμοι καταστράφηκαν μεθοδικά» και τόνισε πως «δεν υπάρχει καμία επιείκεια για τους τραμπούκους».

Επεισόδια και τραυματισμοί σε άλλες πόλεις

Εκτός από τη Λιμόζ και το Παρίσι, επεισόδια βανδαλισμών και εισβολών σε δημόσια κτίρια σημειώθηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας. Στη Μασσαλία, οι διαδηλωτές έσπασαν την προτομή της Μαριάν, ενώ στη Λιλ καταγράφηκαν επίσης εκτεταμένοι βανδαλισμοί.

Ένα σοβαρό περιστατικό τραυματισμού σημειώθηκε στο Σεντ Ετιέν, όπου ένας διαδηλωτής ακρωτηριάστηκε στο χέρι από χειροβομβίδα. Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό που καταγράφεται μέσα στον ίδιο μήνα, υπογραμμίζοντας την ένταση των συγκρούσεων.

Ο απολογισμός των συλλήψεων

Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον 1.200 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα εκτεταμένα επεισόδια βίας και τις καταστροφές. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις αρχές να προσπαθούν να αποκαταστήσουν την τάξη μετά τα πρωτοφανή γεγονότα του Σαββάτου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta