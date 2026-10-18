Το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια και τα νέα στοιχεία για τον θάνατό του

Σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, τελείται το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας. Συμπληρώθηκαν 40 ημέρες από το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, όταν ο αγαπημένος καλλιτέχνης κατέρρευσε και έχασε τη ζωή του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Παράλληλα, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή.

Το μνημόσυνο στη Νίκαια

Το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη θα τελεστεί σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στον Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, σηματοδοτώντας τις 40 ημέρες από τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Στο μνημόσυνο αναμένεται να παραστούν μέλη της οικογένειας του τραγουδιστή, στενοί συνεργάτες του, καθώς και θαυμαστές που επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του. Η είσοδος στον ναό θα αφορά κυρίως το συγγενικό περιβάλλον, με την παρουσία των πολιτών να επιβλέπεται στον περιβάλλοντα χώρο.

Για την ομαλή διεξαγωγή της τελετής, θα αναπτυχθούν αστυνομικές δυνάμεις στον περιβάλλοντα χώρο του ναού. Τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμοστούν θα είναι αντίστοιχα με εκείνα που είχαν ληφθεί κατά την κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή, διασφαλίζοντας την τάξη και την ηρεμία.

Το τρισάγιο στο Γ' Νεκροταφείο και ο οικογενειακός τάφος

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του μνημοσύνου στον Ναό της Αγίας Τριάδας, οι παρευρισκόμενοι θα μεταβούν στο Γ' Νεκροταφείο Νίκαιας. Εκεί, θα τελεστεί τρισάγιο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, στον τόπο της τελευταίας του κατοικίας.

Σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, στο μνήμα του τραγουδιστή δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι στιγμής ούτε φωτογραφία ούτε επιγραφή με το όνομά του. Η εικόνα αυτή φέρεται να συνδέεται άμεσα με τον σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός οικογενειακού τάφου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην αγαπημένη σκυλίτσα του Γιώργου Μαζωνάκη, την Αρίθα. Από το οικογενειακό του περιβάλλον προκύπτει η επιθυμία, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τον οικογενειακό τάφο, να αναπαυθεί στο μέλλον και η σκυλίτσα του στον ίδιο χώρο. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει υπάρξει ακόμα φωτογραφία του καλλιτέχνη στον τάφο, ούτε επιγραφή με το όνομά του. Η πληροφορία αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, αποκαλύπτει τον ιδιαίτερο δεσμό που είχε ο τραγουδιστής με το αγαπημένο του κατοικίδιο.

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου

Την ίδια ώρα που τελείται το μνημόσυνο, νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο θάνατος του καλλιτέχνη συνέβη το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Οι πληροφορίες δείχνουν ότι κάποιες από τις συνολικά οκτώ ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του καλλιτέχνη, φαίνεται να έπαιξαν ρόλο στον θάνατό του. Αυτά τα ευρήματα αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης διερεύνησης των αιτιών που οδήγησαν στην απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια από το ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Θεωρείται ότι αυτά τα φιαλίδια εμπεριέχουν αντίδοτο της μιδαζολάμης, καθώς στην ετικέτα τους αναγράφεται η ουσία φλουμαζενίλη.

Η θέση του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας

Σχετικά με τα νέα στοιχεία, ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Μαζωνάκη μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1. Ο σύμβουλος υποστήριξε ότι η προποφόλη και η μιδαζολάμη έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η δήλωση αυτή προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ των συνθηκών που οδήγησαν στο τραγικό γεγονός, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες ουσίες που εντοπίστηκαν και διερευνώνται περαιτέρω από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Enikos