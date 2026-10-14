Αίσιο τέλος στην παραχώρηση της πηγής «Πούντος» στα Άγραφα μετά από κινητοποιήσεις

Αίσιο τέλος δόθηκε στην απόφαση του δήμου Αγράφων που προέβλεπε την παραχώρηση μέρους της πηγής «Πούντος» σε ιδιώτη. Το δημοτικό συμβούλιο, εκ των υστέρων, έκρινε την παραχώρηση παράνομη, επιζήμια και καταστροφική για τον τόπο, ανακαλώντας την ομόφωνα. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από καθοριστικές κινητοποιήσεις των κατοίκων της περιοχής.

Η αρχική απόφαση και οι αντιδράσεις

Η αρχική απόφαση του δήμου Αγράφων αφορούσε την παραχώρηση 300.000 κυβικών μέτρων νερού, που αντιστοιχούσαν στο ένα τρίτο της πηγής «Πούντος», σε ιδιώτη. Η παραχώρηση αυτή θα γινόταν για 50 χρόνια, χωρίς την καταβολή μισθώματος, με σκοπό την αισχροκερδή εκμετάλλευση μέσω εμφιαλωτηρίου. Ως αντάλλαγμα για την περιοχή αναφέρονταν 7-8 θέσεις εργασίας, καθώς μόνο το εμφιαλωτήριο θα λειτουργούσε στην περιοχή.

Η πηγή «Πούντος» είναι μοναδική για την περιοχή, καθώς υδρεύει και αρδεύει 15 οικισμούς, στους οποίους κατοικούν 4.700 κάτοικοι σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Επιπλέον, τροφοδοτεί δύο αντλιοστάσια για πότισμα ζώων και άρδευση καλλιεργειών, ενώ παράλληλα τροφοδοτεί έναν ποταμό. Η παραχώρηση αυτή κρίθηκε προβληματική, καθώς τα νερά οφθαλμοφανώς δεν επαρκούν, με τη δημοτική αρχή να έχει ήδη μειώσει την κατανάλωση κατά 50% από φέτος, από 30 κυβικά μέτρα μηνιαίως σε 15 κυβικά μέτρα ανά οικογένεια.

Ομόφωνη ανάκληση από το δημοτικό συμβούλιο

Το τέλος στην αρχική απόφαση δόθηκε από το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αγράφων. Μετά από επανεξέταση, η παραχώρηση κρίθηκε ομόφωνα παράνομη, επιζήμια και καταστροφική για τον τόπο. Έτσι, ανακλήθηκε από όλους τους δημοτικούς συμβούλους, δίνοντας ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση.

Η ανάκληση της απόφασης έβαλε τέλος και στην αυταπάτη όσων πίστεψαν ότι το νερό θα ήταν προτιμότερο να φύγει από την περιοχή, χαριζόμενο για αισχροκερδή εκμετάλλευση, αντί να παραμείνει και να αξιοποιηθεί προς όφελος του τόπου και των κατοίκων του.

Ο καθοριστικός ρόλος των κατοίκων

Καθοριστικό ρόλο στην αίσια αυτή εξέλιξη διαδραμάτισαν οι κινητοποιήσεις των κατοίκων της περιοχής. Δημιουργήθηκε επιτροπή αγώνα, η οποία συγκέντρωσε πάνω από 1.000 υπογραφές. Πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και ενημερώσεις, ενώ έγιναν εκτεταμένες νομικές παρεμβάσεις και προσφυγές.

Οι ενέργειες των κατοίκων οδήγησαν σε αποκαλύψεις, φέρνοντας στο φως τη σωρεία παρανομιών και την τεράστια ζημία που θα προκαλούσε η παραχώρηση στον δήμο. Αυτές οι κινητοποιήσεις και οι αποκαλύψεις αποτέλεσαν θετικές αλλαγές που συνέβαλαν στην ανάκληση της επίμαχης απόφασης.

Ο «λευκός χρυσός» του εμφιαλωμένου νερού

Η υπόθεση αυτή ανέδειξε ένα ευρύτερο ζήτημα, καθώς, όπως αναφέρεται, κερδήθηκε μια μάχη, αλλά όχι ο πόλεμος. Οι κίνδυνοι πλήρους αντικατάστασης του νερού βρύσης με εμφιαλωμένο είναι πλέον ορατοί. Ήδη, στον τομέα της εστίασης, σερβίρεται υποχρεωτικά εμφιαλωμένο νερό αντί για νερό βρύσης, με υπερβολικό κόστος για τον καταναλωτή.

Το εμφιαλωμένο νερό έχει εξελιχθεί σε έναν πραγματικό «λευκό χρυσό», αποτελώντας όμως μια αυταπάτη. Ένα λίτρο εμφιαλωμένου νερού κοστίζει περίπου 1 ευρώ, όταν το νερό της βρύσης έχει κόστος 0,00034 ευρώ. Επιπλέον, αρκετά εμφιαλωμένα νερά, τα οποία σπανίως είναι γνωστό, είναι ακριβώς ίδια με το νερό της βρύσης, απλά κρύβονται πίσω από τον παραπλανητικό τίτλο «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ».

Ο αγώνας για την προστασία της βρύσης αναμένεται να είναι σκληρός και δύσκολος, καθώς τα συμφέροντα είναι πολύ μεγάλα, η αισχροκέρδεια τεράστια, ενώ οι εμπλεκόμενοι ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες.

Οι κατηγορίες των εμφιαλωμένων νερών

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα εμφιαλωμένα νερά διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό. Αυτό αντλείται από υπόγειες πηγές, απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε διαδικασία απολύμανσης ή χημικής επεξεργασίας και είναι εκ φύσεως πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και μέταλλα.

Η δεύτερη κατηγορία είναι το Επιτραπέζιο νερό. Αυτό μπορεί να προέρχεται από υπόγεια νερά, αλλά και από επιφανειακά, όπως ποτάμια και λίμνες, ή ακόμη και από το δίκτυο ύδρευσης, δηλαδή το νερό της βρύσης. Το επιτραπέζιο νερό υφίσταται υποχρεωτικά τις απαραίτητες φυσικοχημικές επεξεργασίες και μεθόδους απολύμανσης, πρακτικά, η τελική φυσικοχημική του σύσταση διαμορφώνεται μέσω αυτών των διαδικασιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki