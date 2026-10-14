Αγία Βαρβάρα: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα για να αποφύγει φορτηγάκι

Ένα τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Αγία Βαρβάρα, όταν ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τσιμεντένια κολώνα της ΔΕΗ. Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 20:00, στη συμβολή των οδών Μαρίνου Αντύπα και Συγγρού. Ο οδηγός του Ι.Χ. επιχείρησε να αποφύγει ένα φορτηγάκι που εκτελούσε όπισθεν, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση. Από την ενέργεια αυτή, το όχημα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκε κανένας σοβαρός τραυματισμός.

Το περιστατικό στην Αγία Βαρβάρα

Ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μια τσιμεντένια κολώνα της ΔΕΗ, το βράδυ της Τρίτης, 13 Οκτωβρίου, σε κεντρικό σημείο της Αγίας Βαρβάρας. Το περιστατικό έλαβε χώρα συγκεκριμένα περίπου στις 20:00, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η πρόσκρουση σημειώθηκε στη συμβολή δύο οδών, της Μαρίνου Αντύπα και της Συγγρού, μιας περιοχής που χαρακτηρίζεται από αυξημένη κίνηση οχημάτων. Ο οδηγός του οχήματος βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απρόσμενη κατάσταση, η οποία τον οδήγησε στην απότομη ενέργεια της αποφυγής ενός άλλου οχήματος.

Ο βασικός λόγος της πρόσκρουσης ήταν η προσπάθεια του οδηγού να αποφύγει ένα φορτηγάκι. Το φορτηγάκι εκτελούσε ελιγμό όπισθεν, δημιουργώντας έτσι ένα απρόβλεπτο εμπόδιο στην πορεία του Ι.Χ. οχήματος, καθιστώντας αναγκαία την άμεση αντίδραση του οδηγού για την αποφυγή σύγκρουσης.

Η πορεία των οχημάτων

Το Ι.Χ. αυτοκίνητο κινούνταν με κανονική ταχύτητα στην οδό Μαρίνου Αντύπα, ακολουθώντας την προβλεπόμενη πορεία του. Η κίνηση του οχήματος ήταν ομαλή και χωρίς προβλήματα, μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε το δεύτερο όχημα στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Στο ίδιο σημείο, ένα κόκκινο φορτηγάκι, το οποίο προερχόταν από την οδό Συγγρού, άρχισε να εκτελεί όπισθεν. Αυτός ο ελιγμός είχε ως αποτέλεσμα το φορτηγάκι να βρεθεί κάθετα στην πορεία του Ι.Χ. αυτοκινήτου, κλείνοντας ουσιαστικά τον δρόμο και δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ των δύο οχημάτων.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, αντιλαμβανόμενος τον επικείμενο κίνδυνο, αντέδρασε άμεσα και προσπάθησε να αποφύγει την επαφή. Στην προσπάθειά του να αποτρέψει μια σύγκρουση με το φορτηγάκι, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Η προσπάθεια αυτή τον οδήγησε στην πρόσκρουση πάνω στην τσιμεντένια κολώνα της ΔΕΗ που βρισκόταν στο σημείο, με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών.

Υλικές ζημιές και απουσία επαφής

Η πρόσκρουση του αυτοκινήτου στην κολώνα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών υλικών ζημιών στο όχημα. Το Ι.Χ. υπέστη εκτεταμένες φθορές, οι οποίες καθιστούν απαραίτητες επισκευές για την αποκατάσταση της λειτουργικότητάς του.

Παρά την έντονη προσπάθεια αποφυγής και την τελική πρόσκρουση στην κολώνα, τα δύο οχήματα, δηλαδή το Ι.Χ. αυτοκίνητο και το κόκκινο φορτηγάκι, δεν ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους. Αυτό το γεγονός είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη του περιστατικού και τις συνέπειές του.

Ως συνέπεια της μη επαφής, το φορτηγάκι δεν υπέστη καμία ζημιά από το συμβάν. Η απουσία άμεσης σύγκρουσης μεταξύ των δύο οχημάτων περιόρισε τις υλικές ζημιές αποκλειστικά στο αυτοκίνητο που προσέκρουσε στην κολώνα, αφήνοντας το φορτηγάκι ανέπαφο.

Άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ

Μετά το τροχαίο περιστατικό, κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο της πρόσκρουσης στην Αγία Βαρβάρα. Η παρουσία του ιατρικού προσωπικού ήταν απαραίτητη για την παροχή πρώτων βοηθειών και τον έλεγχο της κατάστασης των επιβαινόντων του Ι.Χ. οχήματος.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου προχώρησε στην εξέταση του συνοδηγού του Ι.Χ. αυτοκινήτου. Οι διασώστες διενήργησαν τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστώσουν την κατάσταση της υγείας του και να αποκλείσουν τυχόν σοβαρούς τραυματισμούς που θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από την πρόσκρουση.

Από την εξέταση του συνοδηγού, δεν διαπιστώθηκε κανένας σοβαρός τραυματισμός. Κατόπιν αυτού, και αφού δεν κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω μεταφορά ή νοσηλεία, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αποχώρησε από τη συμβολή των οδών Μαρίνου Αντύπα και Συγγρού, ολοκληρώνοντας την αποστολή του στο σημείο του ατυχήματος.

Με πληροφορίες από: Enikos