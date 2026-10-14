Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα – Οι ισχυρισμοί τους

Δύο άνδρες, ηλικίας 18 και 22 ετών, οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες τους ενώπιον των δικαστικών αρχών. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τη σοβαρή κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, σε σχέση με την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα, με θύμα έναν 32χρονο άνδρα. Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, φέρονται να υποστήριξαν ότι ο 32χρονος ήταν αυτός που τους επιτέθηκε πρώτος, κρατώντας μαχαίρι.

Η απόφαση για προφυλάκιση

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, οι δύο κατηγορούμενοι, ο 18χρονος και ο 22χρονος, κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγήθηκαν στη φυλακή. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της κατηγορίας για απόπειρα ανθρωποκτονίας, η οποία τους έχει απαγγελθεί για το περιστατικό που συνέβη στην Ελευσίνα. Το συμβάν, που περιλαμβάνει επίθεση με μαχαίρι, έλαβε χώρα την περασμένη Πέμπτη και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 32χρονου.

Οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για τον ρόλο τους στην επίθεση, παρουσιάζοντας τη δική τους εκδοχή των γεγονότων. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στην υπόθεση, με τους δύο νεαρούς να βρίσκονται πλέον υπό κράτηση εν αναμονή της περαιτέρω δικαστικής διαδικασίας.

Οι ισχυρισμοί για αρχική επίθεση από το θύμα

Κεντρικό σημείο των απολογιών των δύο κατηγορουμένων αποτέλεσε ο ισχυρισμός ότι το θύμα, ο 32χρονος, ήταν αυτός που τους επιτέθηκε πρώτος. Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, ο 32χρονος φέρεται να είχε στην κατοχή του μαχαίρι και να το χρησιμοποίησε εναντίον τους, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, οδήγησε στην αντίδρασή τους.

Ο 18χρονος, ειδικότερα, αναφέρθηκε σε έναν διαπληκτισμό που προηγήθηκε, κατά τον οποίο ο 32χρονος «χτύπησε με αιχμηρό αντικείμενο τον φίλο μου», όπως φέρεται να τόνισε. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια αλληλουχία γεγονότων που, κατά τους κατηγορούμενους, ξεκίνησε με την επιθετική ενέργεια του θύματος.

Η εκδοχή του 18χρονου για την πράξη του

Ο 18χρονος κατηγορούμενος περιέγραψε λεπτομερώς τη δική του εμπλοκή στο περιστατικό. Υπογράμμισε ότι ήταν εκείνος που χτύπησε τον 32χρονο στα πόδια. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η ενέργειά του δεν είχε ως πρόθεση την αφαίρεση της ζωής του θύματος, αλλά έγινε για λόγους άμυνας.

Ο βασικός του στόχος, όπως ανέφερε, ήταν να μπορέσει να πάρει τον φίλο του από τα χέρια του 32χρονου. Ο φόβος του 18χρονου ενισχύθηκε από τη γνώση ότι ο 32χρονος είναι επαγγελματίας πυγμάχος, γεγονός που, κατά τον ίδιο, τον έκανε να φοβηθεί και να δράσει με τον συγκεκριμένο τρόπο.

Οι δηλώσεις του 22χρονου και η άρνηση κατοχής μαχαιριού

Ο έτερος κατηγορούμενος, ο 22χρονος, δήλωσε ότι προσπάθησε να αμυνθεί, καθώς δέχτηκε επίθεση από τον 32χρονο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος τον χτύπησε στο πρόσωπο, γεγονός που οδήγησε στην προσπάθεια αυτοπροστασίας του 22χρονου. Η μαρτυρία του συμπληρώνει την εικόνα της συμπλοκής από την πλευρά των κατηγορουμένων.

Επιπλέον, ο 22χρονος τόνισε με έμφαση ότι κανένας από τους δύο κατηγορούμενους δεν είχε μαζί του μαχαίρι και ούτε είχαν πρόθεση να χτυπήσουν κάποιον. Περιγράφοντας τη στιγμή της συμπλοκής, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έγινε μια συμπλοκή. Το μαχαίρι το είχε ο 32χρονος. Πάνω στη συμπλοκή έπεσε το μαχαίρι του και έγινε ό,τι έγινε».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki