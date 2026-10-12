Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Κώστας Παπαχλιμίντζος, εξέφρασε έντονη κριτική προς γνωστούς τραγουδιστές, με αφορμή ένα περιστατικό επίθεσης σε βάρος αντιφασίστα στην Ελευσίνα. Ο κ. Παπαχλιμίντζος επέκρινε συγκεκριμένα τον Σταμάτη Γονίδη και έναν ακόμη τραγουδιστή για τον εγκάρδιο χαιρετισμό τους προς τον Ηλία Κασιδιάρη. Η αντίδραση του δημοσιογράφου ήρθε αμέσως μετά την παρουσίαση ενός ρεπορτάζ που ανέδειξε με τον πλέον βίαιο τρόπο την παρουσία του φασισμού στην ελληνική κοινωνία.

Η έντονη κριτική του Κώστα Παπαχλιμίντζου

Ο Κώστας Παπαχλιμίντζος, ο οποίος παρουσιάζει εκπομπές στην κρατική τηλεόραση, προχώρησε σε δημόσια επίθεση κατά του Σταμάτη Γονίδη. Μαζί με τον κ. Γονίδη, ο δημοσιογράφος επέκρινε και έναν δεύτερο τραγουδιστή, τον οποίο χαρακτήρισε ευθέως ως «ανόητο», χωρίς να αναφέρει το όνομά του. Η κριτική του κ. Παπαχλιμίντζου εστιάστηκε στο γεγονός ότι, την ώρα που καταγράφονται τέτοια σοβαρά περιστατικά βίας και μίσους, όπως η επίθεση σε αντιφασίστα στην Ελευσίνα, γνωστοί καλλιτέχνες επιλέγουν να χαιρετούν με θέρμη τον Ηλία Κασιδιάρη.

Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ τόνισε με έντονο ύφος πως «ας τα σκέφτονται καλυτέρα κάποιοι τραγουδιστές επειδή πάει στα μαγαζιά τους ο Ηλίας Κασιδιάρης». Ο κ. Παπαχλιμίντζος υπογράμμισε με σαφήνεια ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν καταδικάστηκε λόγω της πολιτικής του ιδιότητας, αλλά επειδή αποδείχθηκε ότι ηγείτο μιας εγκληματικής οργάνωσης, η δράση της οποίας είχε τραγικές συνέπειες.

Οι πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Κώστα Παπαχλιμίντζου, η εγκληματική οργάνωση της οποίας ηγείτο ο Ηλίας Κασιδιάρης, έχει καταδικαστεί για μια σειρά από σοβαρά εγκλήματα. Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε δολοφονίες που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη, φέρνοντας ως παραδείγματα τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, καθώς και τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν.

Επιπλέον, ο κ. Παπαχλιμίντζος έκανε λόγο για «πολλά περιστατικά» βίας και εγκληματικής δράσης που αποδίδονται στην οργάνωση, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε ψαράδες. Όλα αυτά τα γεγονότα, όπως επεσήμανε ο παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης, έχουν δεί «με τον πλέον βίαιο τρόπο» ότι ο φασισμός είναι παρών και δραστηριοποιείται στην ελληνική κοινωνία, καθιστώντας επιτακτική την προσοχή σε συμπεριφορές που τον ενισχύουν.

Η «κανονικοποίηση» και οι επιπτώσεις της

Ένα από τα βασικά σημεία της κριτικής του Κώστα Παπαχλιμίντζου ήταν η έννοια της «κανονικοποίησης» του Ηλία Κασιδιάρη μέσω της δημόσιας αποδοχής. Ο δημοσιογράφος επεσήμανε πως η «αποθέωση» του καταδικασμένου σε χώρους διασκέδασης, όπως τα μαγαζιά των τραγουδιστών, έχει ως αποτέλεσμα την «κανονικοποίησή» του στα μάτια της κοινωνίας.

Αυτή η «κανονικοποίηση», σύμφωνα με τον κ. Παπαχλιμίντζο, έχει σοβαρές συνέπειες, καθώς «δίνει θάρρος» σε ορισμένους να εκφράσουν τις πιο σκοτεινές και ακραίες πεποιθήσεις τους. Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην επίδραση που μπορεί να έχει η στάση γνωστών προσώπων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αφού το λέει ο Γονίδης, ο ένας, ο άλλος... Πώς τον λένε τον άλλο, έναν ανόητο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν», υπογραμμίζοντας την επιρροή που ασκούν οι δημόσιες φιγούρες.

Η τοποθέτηση της Λένας Ζευγαρά

Στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης που αναπτύχθηκε γύρω από το θέμα, έγινε αναφορά και στη δήλωση της τραγουδίστριας Λένας Ζευγαρά. Η κ. Ζευγαρά τοποθετήθηκε σχετικά με τον Σταμάτη Γονίδη, δηλώνοντας ότι σέβεται τις απόψεις του συναδέλφου της. Η δήλωσή της προσέθεσε μια νέα διάσταση στις αντιδράσεις που προκάλεσε το περιστατικό.

Ωστόσο, η Λένα Ζευγαρά διευκρίνισε με σαφήνεια τη δική της στάση, τονίζοντας ότι η ίδια δεν χαιρέτησε τον Ηλία Κασιδιάρη. Η τραγουδίστρια εξήγησε τον λόγο αυτής της μη ενέργειας, δηλώνοντας απλά ότι δεν τον είχε δει, διαχωρίζοντας έτσι τη θέση της από τις ενέργειες άλλων καλλιτεχνών.

Με πληροφορίες από: Reader