Ιστορική ρομποτική επέμβαση στο «Μεταξά» για αφαίρεση όγκου θύμου αδένα

Μια νέα εποχή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και τη δημόσια περίθαλψη σηματοδοτεί η ιστορική, πρωτοποριακή επέμβαση που πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά». Για πρώτη φορά σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας, ένας 51χρονος ασθενής με όγκο στον θύμο αδένα υποβλήθηκε σε ρομποτική χειρουργική επέμβαση, αποφεύγοντας τη βαριά και επώδυνη διαδικασία της ανοιχτής θωρακοτομής και της μέσης στερνοτομής. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει τις δυνατότητες εξέλιξης των δημόσιων νοσοκομείων στην παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υγείας.

Η πρωτοποριακή εφαρμογή στο ΕΣΥ

Η επέμβαση αυτή συνιστά μια σημαντική πρωτιά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ρομποτική χειρουργική για την αφαίρεση όγκου θύμου αδένα σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της Ελλάδας. Ο 51χρονος ασθενής, ο οποίος έφερε όγκο στον θύμο αδένα, είχε πλέον τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί με μια μέθοδο που αποφεύγει τις παραδοσιακές, πιο επεμβατικές τεχνικές.

Η επιλογή της ρομποτικής χειρουργικής επέμβασης απέφυγε τη βαριά και επώδυνη διαδικασία της ανοιχτής θωρακοτομής, καθώς και της μέσης στερνοτομής, διαδικασίες που παραδοσιακά απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει πλέον το νοσοκομείο «Μεταξά», ανοίγοντας νέους δρόμους στη δημόσια περίθαλψη.

Λεπτομέρειες της χειρουργικής διαδικασίας

Το καινοτόμο χειρουργείο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Η εξειδικευμένη ιατρική ομάδα κατάφερε να αφαιρέσει πλήρως τόσο τον όγκο όσο και τον θύμο αδένα, χρησιμοποιώντας ένα εξελιγμένο ρομποτικό σύστημα.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε μέσω τριών μόλις μικρών τομών στο δεξιό ημιθωράκιο του ασθενούς. Η ελάχιστα επεμβατική αυτή μέθοδος εξάλειψε την ανάγκη για το παραδοσιακό μεγάλο χειρουργικό τραύμα στο στέρνο, προσφέροντας στον ασθενή μια ανώδυνη μετεγχειρητική εμπειρία και σημαντικά μειωμένο χρόνο αποκατάστασης.

Ταχύτατη ανάρρωση και σημαντικά οφέλη

Τα οφέλη της ρομποτικής τεχνολογίας έναντι της κλασικής ανοιχτής μεθόδου είναι θεαματικά, ιδιαίτερα όσον αφορά τον χρόνο ανάρρωσης των ασθενών. Ο 51χρονος ασθενής ξύπνησε χωρίς καθόλου πόνο μετά την επέμβαση και μεταφέρθηκε απευθείας στον θάλαμο νοσηλείας, χωρίς να χρειαστεί παραμονή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ενώ στην παραδοσιακή ανοιχτή επέμβαση η επούλωση του στέρνου και η πλήρης αποκατάσταση απαιτούν τουλάχιστον έναν μήνα, με τη ρομποτική προσέγγιση ο ασθενής αναμένεται να λάβει εξιτήριο σε μόλις τρεις ημέρες. Επιπλέον, η πλήρης επιστροφή του στις εργασιακές και καθημερινές του δραστηριότητες υπολογίζεται σε μόλις επτά ημέρες από την ημέρα του χειρουργείου, αναδεικνύοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της νέας μεθόδου.

Δηλώσεις από τη διοίκηση και την ιατρική ομάδα

Η επιτυχία της επέμβασης προκάλεσε την εύλογη ικανοποίηση της διοίκησης και του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου «Μεταξά». Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, κ. Σαράντου Ευσταθόπουλος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η σημερινή επέμβαση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει το Νοσοκομείο Μεταξά».

Ο κ. Ευσταθόπουλος τόνισε επίσης ότι «η αξιοποίηση της ρομποτικής χειρουργικής δίνει στους ασθενείς πρόσβαση σε σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και αναδεικνύει τη δυνατότητα ενός δημόσιου νοσοκομείου να εξελίσσεται και να πρωτοπορεί», συγχαίροντας θερμά όλη τη χειρουργική ομάδα για τη νέα αυτή επιτυχία. Από την πλευρά του, ο Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, κ. Νικόλαος Μπολάνος, εξήγησε την επιστημονική προσέγγιση, αναφέροντας ότι αντιμετωπίστηκε «ένας όγκος του θύμου αδένα με ρομποτική τεχνική, μέσα από τρεις μικρές τομές στο δεξιό ημιθωράκιο».

Ο κ. Μπολάνος πρόσθεσε ότι «αφαιρέθηκαν ο όγκος και ο θύμος αδένας, αποφεύγοντας τη στερνοτομή και το μεγάλο χειρουργικό τραύμα που αυτή συνεπάγεται». Επανέλαβε επίσης ότι «η επέμβαση διήρκεσε περίπου δύο ώρες και ο ασθενής μεταφέρθηκε στον θάλαμο», επιβεβαιώνοντας την επιτυχία και την ομαλή μετεγχειρητική πορεία του 51χρονου ασθενούς.

Με πληροφορίες από: Topontiki