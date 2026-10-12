Ο Χόρχε Πόμπο οδηγεί την Κηφισιά Tutu Deals σε νίκες και σπάει ρεκόρ με τον Παναιτωλικό

Ο Χόρχε Πόμπο ηγήθηκε στην πρόσφατη νίκη της Κηφισιάς Tutu Deals επί του Παναιτωλικού, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως βασικού πρωταγωνιστή για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός συνέχισε τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις, συνεισφέροντας καθοριστικά στο αποτέλεσμα, σε ένα παιχνίδι που ανέδειξε εκ νέου την ιδιαίτερη σχέση του με τον συγκεκριμένο αντίπαλο.

Η καθοριστική συνεισφορά του Πόμπο στην Κηφισιά Tutu Deals

Η Κηφισιά Tutu Deals συνέχισε την ανοδική της πορεία, εκμεταλλευόμενη τη δυναμική που είχε αποκτήσει πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, με τη νίκη επί του Ατρομήτου. Σε αυτή τη δυναμική, ο Χόρχε Πόμπο αναδείχθηκε ξανά πρωταγωνιστής, βρίσκοντας δίχτυα και στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, μετά τα δύο τέρματα που είχε σημειώσει στο Περιστέρι.

Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός έχει «υπογράψει» μέχρι στιγμής τους έξι από τους οκτώ βαθμούς που έχει συγκεντρώσει η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Πόμπο συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, όπως ακριβώς έκανε και την περασμένη σεζόν, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του για το κλαμπ των Βορείων Προαστίων.

Η στρατηγική ανανέωση συμβολαίου και η δικαίωση της Κηφισιάς

Το συμβόλαιο του Χόρχε Πόμπο έληγε το περασμένο καλοκαίρι, γεγονός που είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων εντός συνόρων. Μεταξύ των μνηστήρων που προσπάθησαν να τον αποκτήσουν ήταν η Καλαμάτα και ο Ηρακλής.

Ωστόσο, η διοίκηση της Κηφισιάς Tutu Deals, υπό τον Χρήστο Πρίτσα, κατάφερε να τον «δέσει» με ένα διετές συμβόλαιο. Αυτή η συμφωνία καθιστά τον Πόμπο τον μακροβιότερο ξένο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του συλλόγου. Η επένδυση στην παραμονή του αρχηγού της ομάδας δικαιώνεται απόλυτα από την παρουσία του 32χρονου στις τέσσερις γραμμές του αγωνιστικού χώρου.

Ο Παναιτωλικός ως «αγαπημένος» αντίπαλος

Ο Χόρχε Πόμπο έχει πλέον πετύχει τέσσερα γκολ εναντίον του Παναιτωλικού, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ στην καριέρα του απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σχέση του Ισπανού με τον Τίτορμο, καθιστώντας τον έναν «αγαπημένο» αντίπαλο.

Στη σχετική λίστα των ομάδων εναντίον των οποίων έχει σκοράρει, δεύτερο είναι το Αιγάλεω, κόντρα στο οποίο έχει σημειώσει τρία γκολ. Μάλιστα, τα τρία αυτά τέρματα επιτεύχθηκαν μαζεμένα, καθώς είχε πετύχει χατ τρικ σε ένα παιχνίδι της Super League 2 απέναντι στο «Σίτι».

Η πορεία του Πόμπο στα παιχνίδια με τον Τίτορμο

Συνολικά, σε πέντε παιχνίδια απέναντι στον Παναιτωλικό, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός μετρά δύο νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Με εξαίρεση το παιχνίδι των Play Out στη Νίκαια, το οποίο έληξε χωρίς τέρματα με σκορ 0-0, ο Πόμπο βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα σε όλες τις υπόλοιπες αναμετρήσεις.

Σε τρία από τα τέσσερα παιχνίδια στα οποία σκόραρε, ο Χόρχε Πόμπο χάρισε βαθμούς στην ομάδα του. Είχε σκοράρει στην ισοπαλία με 1-1 στη Νίκαια, στο πλαίσιο της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, καθώς και στη νίκη της Κηφισιάς Tutu Deals με 0-1 στο Αγρίνιο για τα Play Out.

Το μοναδικό γκολ χωρίς βαθμολογικό αντίκρισμα

Το μοναδικό γκολ του Χόρχε Πόμπο που δεν είχε θετικό αντίκρισμα για την ομάδα του ήταν εκείνο που σημείωσε στο παιχνίδι για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού. Σε εκείνη την αναμέτρηση, ο Τίτορμος είχε καταφέρει να πάρει τη νίκη με ανατροπή, επικρατώντας με σκορ 2-1.

Με πληροφορίες από: Gazzetta