Ο Απόλλων Σμύρνης με το απόλυτο συνεχίζει στο Euro Cup, τη Δευτέρα μαθαίνει αντιπάλους

Ο Απόλλων Σμύρνης προκρίθηκε στη φάση των «16» του Euro Cup, αφού επικράτησε και της Σίντεζ Καζάν με σκορ 15-14. Η ελληνική ομάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στον προκριματικό όμιλο που φιλοξένησε, παραμένοντας αήττητη σε όλους τους αγώνες.

Η κλήρωση για τους αντιπάλους της επόμενης φάσης έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας, όπου ο Απόλλων Σμύρνης θα μάθει τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στους ομίλους των «16».

Αήττητη πορεία και πρωτιά στον όμιλο

Η «ελαφρά ταξιαρχία» εξασφάλισε την πρόκρισή της με πανηγυρικό τρόπο, νικώντας τη ρωσική Σίντεζ Καζάν με 15-14 το πρωί της Κυριακής (11/10). Ο αγώνας διεξήχθη στο «Σεράφειο» Κολυμβητήριο, όπου ο Απόλλων Σμύρνης ολοκλήρωσε την πορεία του στον 2ο προκριματικό όμιλο του Euro Cup με το απόλυτο των νικών.

Με τέσσερις νίκες σε τέσσερα παιχνίδια, η ομάδα του τεχνικού Τεό Λοράντου πέτυχε στο απόλυτο τον στόχο που είχε θέσει, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στον όμιλο.

Η επικράτηση επί της Σίντεζ Καζάν

Στον καθοριστικό αγώνα κόντρα στη Σίντεζ Καζάν, ο Απόλλων Σμύρνης κατάφερε να επιβληθεί με 15-14. Οι σκόρερ για τον Απόλλωνα Σμύρνης, υπό την καθοδήγηση του Τεό Λοράντου, ήταν οι εξής: Κεχαλάρης 1, Μπογκντάνοβιτς 4, Βάβιτς 2, Λασκαρίδης 3, Ρομπόπουλος 1, Μουρίκης 1, Γαρδίκας 2, Μητράκης Γ. 1. Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης οι Μπερδές, Καπότσης, Μυρίλος, Λοράντος Α., Μητράκης Ν. και Ζουζούνης.

Από την πλευρά της Σίντεζ Καζάν, με προπονητή τον Εβγένι Ιαρόφστσουκ, τους πόντους σημείωσαν οι: Λαζάφερ 2, Οντιντσόφ 1, Ντερεβιάνκιν 5, Λάπιτοφ 2, Σέικιν 3, Σέπελεφ 1. Στην αποστολή της ρωσικής ομάδας ήταν και οι Φεντότοφ, Σέλεφ, Πρόνιν, Ζακίροφ, Ζιγούροφ, Βασίλεφ, Κουντριάφτσεφ και Ιαρλιτσένκο.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν και αυτές που συνεχίζουν αλλού

Μαζί με τον Απόλλωνα Σμύρνης, την πρόκριση από τον ίδιο όμιλο είχαν εξασφαλίσει ήδη από το Σάββατο (10/10) και άλλες ομάδες. Συγκεκριμένα, η ιταλική Σαβόνα και η Παρτιζάν Βελιγραδίου θα συνεχίσουν επίσης στη φάση των «16» του Euro Cup.

Αντίθετα, οι ομάδες Ντούισμπουργκ και Σίντεζ Καζάν, οι οποίες δεν κατάφεραν να προκριθούν στην επόμενη φάση του Euro Cup, θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στο Conference Cup.

Η κλήρωση για τη φάση των «16»

Η κλήρωση για τη φάση των «16» του Euro Cup θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας (12/10) στις 11:00. Σε αυτή την κλήρωση θα συμμετάσχουν συνολικά 16 ομάδες. Από αυτές, οι 11 ομάδες είναι εκείνες που προκρίθηκαν από τη διαδικασία των προκριματικών ομίλων, συμπεριλαμβανομένου του Απόλλωνα Σμύρνης.

Επιπλέον, πέντε ομάδες που υποβιβάστηκαν από τα προκριματικά του Champions League θα ενταχθούν επίσης στη φάση των «16». Μετά την κλήρωση, θα δημιουργηθούν τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων. Έπειτα από έξι αγωνιστικές, οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta