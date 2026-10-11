Μπαρτζώκας: «Συγχαρητήρια στον Κολοσσό, πιστεύουμε και στα παιδιά που δεν έπαιξαν σήμερα»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου με σκορ 99-83 στην SUNEL Arena, σημειώνοντας την δεύτερη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στη φετινή Basket League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, έδωσε συγχαρητήρια στους φιλοξενούμενους για την προσπάθειά τους και σχολίασε το rotation της ομάδας του, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του σε όλους τους παίκτες του συνόλου.

Συγχαρητήρια στον Κολοσσό και αμυντικές επισημάνσεις

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου δίνοντας συγχαρητήρια στον Κολοσσό Ρόδου, αναγνωρίζοντας την πολύ καλή του εμφάνιση. Όπως ανέφερε, η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη είχε καλή εκτέλεση στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα να σουτάρει πάνω από 35 τρίποντα και να ευστοχήσει στα 18 από αυτά, φτάνοντας σε ποσοστό 50%.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» υπογράμμισε ότι η απόδοση του Κολοσσού δεν ήταν τυχαία, καθώς δημιούργησαν καλές προϋποθέσεις για τα σουτ τους. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο κ. Μπαρτζώκας τόνισε την ανάγκη για καλύτερη αμυντική προσπάθεια. Παράλληλα, επισήμανε ότι η ομάδα του σκόραρε σχεδόν 100 πόντους, ακόμα και χωρίς υψηλά ποσοστά ευστοχίας, γεγονός που δείχνει την επιθετική της ικανότητα.

Ανάγκη για συγκέντρωση 40 λεπτών

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού «νόμιζαν ότι με κάποιον τρόπο θα κερδίσουν», όπως και τελικά συνέβη. Ωστόσο, υπογράμμισε την ανάγκη η ομάδα να είναι πιο συμπαγής και συγκεντρωμένη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου, παρόλο που η διαφορά είχε ανοίξει, οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν πέντε κατοχές στα χέρια των αντιπάλων.

Ο προπονητής τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για να μην είναι η ομάδα συγκεντρωμένη για όλα τα 40 λεπτά του αγώνα. Παρά τις επισημάνσεις αυτές, ο κ. Μπαρτζώκας ξεκαθάρισε ότι «η νίκη είναι νίκη» και συνεχάρη την ομάδα του. Κλείνοντας το σχόλιο για τον αγώνα, σημείωσε ότι για όποιον παρακολούθησε το παιχνίδι από την τηλεόραση, ήταν μια καλή ευκαιρία να δει καλό μπάσκετ, ενώ πλέον η προσοχή στρέφεται στο «πολύ απαιτητικό» παιχνίδι της Τρίτης.

Διαχείριση αγώνων και σημασία του rotation

Σε ερώτηση σχετικά με το τι πρέπει να γίνει για να μην αγχώνεται ο Ολυμπιακός σε τέτοια ματς, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε ότι δεν νομίζει πως υπήρξε άγχος. Εξήγησε ότι η διαφορά δεν έπεσε ποτέ κάτω από τους 6-7 πόντους και όταν έφτασε σε αυτό το σημείο, ανέβηκε αμέσως στους 11. Αυτό που χρειάζεται, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το rotation, ώστε όλοι όσοι μπαίνουν στο παιχνίδι να συνεισφέρουν.

Ο προπονητής αναγνώρισε ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν να αγωνιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε προηγούμενα παιχνίδια απαιτήθηκε ένα συγκεκριμένο rotation, πιθανώς λόγω των αναγκών της EuroLeague.

Εμπιστοσύνη σε όλους τους παίκτες του ρόστερ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπογράμμισε την πρόθεση της τεχνικής ηγεσίας να εντάξει στην εξίσωση και άλλους παίκτες που, παρόλο που προπονούνται σκληρά, έχουν να παίξουν καιρό. Δήλωσε ότι σε αυτά τα ματς της Basket League, στόχος είναι να αγωνίζονται όσοι δεν έχουν τόσο χρόνο συμμετοχής στην EuroLeague.

Ο προπονητής εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του σε όλους τους παίκτες του ρόστερ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση με τον Κολοσσό. Ανέφερε συγκεκριμένα τα ονόματα των Πλώτα, Καραγιαννίδη και Μπουρνελέ, τονίζοντας ότι δουλεύουν πολύ καλά στις προπονήσεις. Σύμφωνα με τον κ. Μπαρτζώκα, αυτοί οι παίκτες πρέπει να βρίσκουν ευκαιρίες σε τέτοια παιχνίδια, ώστε να βοηθούν την ομάδα να κερδίζει και να αποκτούν και οι ίδιοι χρόνο συμμετοχής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta