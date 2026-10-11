Την τελευταία του πνοή άφησε την Κυριακή ο δεύτερος εργαζόμενος που είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά την έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Ο 50χρονος άνδρας νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Θριάσιου Νοσοκομείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο θάνατός του ανεβάζει πλέον σε δύο τον αριθμό των θυμάτων του εργατικού δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

Η τραγική εξέλιξη και οι δύο νεκροί

Ο 50χρονος εργαζόμενος υπέκυψε στα τραύματά του την Κυριακή, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σύμφωνα με μία πηγή, ενώ άλλη πηγή αναφέρει ότι κατέληξε λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηριζόταν εξαιρετικά κρίσιμη από την πρώτη στιγμή, λόγω των βαρύτατων κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που έφερε. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σε δύο ο αριθμός των θυμάτων.

Ο θάνατος του 50χρονου έρχεται να προστεθεί στον θάνατο του 43χρονου συναδέλφου του, ο οποίος είχε καταλήξει το απόγευμα της Παρασκευής, λίγες ώρες μετά την έκρηξη, παρά την ιατρική φροντίδα που του παρασχέθηκε. Και οι δύο άνδρες εργάζονταν σε εξωτερικό συνεργείο που είχε αναλάβει εργασίες συντήρησης στο διυλιστήριο της Motor Oil, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στους Αγίους Θεοδώρους.

Το χρονικό της έκρηξης και οι τραυματίες

Το περιστατικό της έκρηξης σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Αρχικά, πέντε εργαζόμενοι τραυματίστηκαν. Οι δύο από αυτούς, ο 43χρονος και ο 50χρονος, υπέστησαν σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή των δύο βαριά τραυματισμένων εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο για εξειδικευμένη φροντίδα. Στο ίδιο νοσοκομείο της Κορίνθου προσήλθε και ένας τρίτος εργαζόμενος, ο οποίος παρουσίαζε ήπια αναπνευστικά προβλήματα, χωρίς να αναφερθεί περαιτέρω εξέλιξη της κατάστασής του στις πηγές.

Οι συλλήψεις και η δικογραφία

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του εργατικού δυστυχήματος, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά τέσσερις συλλήψεις. Την Παρασκευή, την ίδια ημέρα της έκρηξης, συνελήφθη ο 59χρονος εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο απασχολούνταν οι δύο νεκροί εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης.

Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε ακόμα τρεις συλλήψεις. Πρόκειται για τρεις εργαζομένους της Motor Oil, οι οποίοι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είχαν αρμοδιότητες σχετικές με την επίβλεψη του έργου συντήρησης. Οι συλληφθέντες είναι ένας 36χρονος που εκτελούσε χρέη εργοδηγού, ένας 50χρονος υπεύθυνος του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας και ένας 34χρονος χειριστής έργου.

Συνέχιση των ερευνών για τις συνθήκες ασφαλείας

Παράλληλα με την τραγική εξέλιξη των θανάτων, οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται εντατικά και επικεντρώνονται στις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil.

Η διερεύνηση αποσκοπεί στην πλήρη διαλεύκανση των αιτιών και των παραγόντων που οδήγησαν στην έκρηξη και στα δύο θανάσιμα θύματα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να προσδιορίσουν τις ευθύνες για το τραγικό αυτό εργατικό δυστύχημα που έπληξε την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis