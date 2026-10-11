Συνελήφθη 38χρονος για κλοπές 150 καλυμμάτων φρεατίων σε Πειραιά, Κερατσίνι και Δραπετσώνα

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να έχει αφαιρέσει τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύμματα φρεατίων όμβριων υδάτων από διάφορες περιοχές. Οι κλοπές σημειώθηκαν σε δρόμους του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη και ένας 46χρονος, ο οποίος κατηγορείται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Η σύλληψη του 38χρονου πραγματοποιήθηκε έπειτα από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών αρχών. Ο άνδρας κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, καθώς φέρεται να έχει προβεί σε επαναλαμβανόμενες αφαιρέσεις των μεταλλικών καλυμμάτων.

Ο 46χρονος συνελήφθη σε επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων, γνωστή ως scrap, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Βοτανικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ο 38χρονος μετέφερε τα κλεμμένα καλύμματα σε αυτή την επιχείρηση, με σκοπό να οδηγηθούν προς διάλυση. Ο 46χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Η δράση του 38χρονου και οι περιοχές

Από την προανάκριση που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι ο 38χρονος φέρεται να είχε αφαιρέσει έναν μεγάλο αριθμό μεταλλικών καλυμμάτων φρεατίων. Ο συνολικός αριθμός των κλεμμένων καλυμμάτων υπολογίζεται σε τουλάχιστον 150.

Οι παράνομες ενέργειες του 38χρονου εκτείνονταν σε ευρείες περιοχές της Αττικής. Συγκεκριμένα, οι κλοπές των καλυμμάτων φρεατίων όμβριων υδάτων σημειώθηκαν σε δρόμους του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας, προκαλώντας προβλήματα στην ασφάλεια των πεζών και των οχημάτων.

Η επιχείρηση στον Βοτανικό

Η επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στον Βοτανικό αποτέλεσε το σημείο όπου ο 38χρονος φέρεται να διοχέτευε τα κλεμμένα αντικείμενα. Εκεί, τα μεταλλικά καλύμματα προορίζονταν για διάλυση, ώστε να πωληθούν ως παλαιά μέταλλα.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στην εν λόγω επιχείρηση, οι αρχές προέβησαν σε σημαντικά ευρήματα. Η παρουσία του 46χρονου στην επιχείρηση και ο ρόλος του στην αποδοχή των κλεμμένων αντικειμένων ήταν καθοριστικός για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Τα ευρήματα των αρχών

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας στην επιχείρηση του Βοτανικού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 12 κλεμμένα καλύμματα φρεατίων. Αυτά τα καλύμματα αποτελούν μέρος των αντικειμένων που φέρεται να είχε αφαιρέσει ο 38χρονος από τους δρόμους των προαναφερθέντων περιοχών.

Επίσης, οι αρχές κατέσχεσαν ρουχισμό που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο 38χρονος κατά τη διάπραξη των κλοπών, καθώς και το όχημα με το οποίο πραγματοποιούσε τις παράνομε ενέργειες μεταφοράς. Στην κατοχή του 46χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.150 ευρώ, το οποίο θεωρείται προϊόν της παράνομης δραστηριότητας.

Η πορεία της έρευνας και οι νομικές συνέπειες

Η σύλληψη του 38χρονου ήταν αποτέλεσμα συντονισμένης έρευνας. Την έρευνα διεξήγαγαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου – Δραπετσώνας, με την ουσιαστική συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Σε βάρος του 38χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα. Και οι δύο συλληφθέντες, τόσο ο 38χρονος όσο και ο 46χρονος, οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr