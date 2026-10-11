Άγρια επίθεση στον Κορυδαλλό: 41χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου στον Κορυδαλλό, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ένας 41χρονος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην 39χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντάς την. Η επίθεση καταγγέλθηκε από την ίδια τη γυναίκα, οδηγώντας τις αρχές στην έναρξη έρευνας για τις συνθήκες του συμβάντος.

Το αιματηρό περιστατικό στον Κορυδαλλό

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στον Κορυδαλλό, μια περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω αυτού του αιματηρού συμβάντος. Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, συγκεκριμένα γύρω στις 18:30, όπως προκύπτει από την καταγγελία της παθούσας. Οι λεπτομέρειες του περιστατικού δείχνουν μια πράξη βίας που χρήζει άμεσης διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται δύο άτομα: μια 39χρονη γυναίκα και ένας 41χρονος άνδρας. Η γυναίκα, υπήκοος Ρωσίας, κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος είναι υπήκοος Μολδαβίας. Η σχέση τους ως πρώην σύντροφοι αποτελεί βασικό στοιχείο για την κατανόηση του πλαισίου εντός του οποίου φέρεται να συνέβη η επίθεση.

Η επίθεση και οι τραυματισμοί της 39χρονης

Η επίθεση που δέχθηκε η 39χρονη γυναίκα ήταν ιδιαίτερα βίαιη, σύμφωνα με την καταγγελία της. Ο 41χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να χρησιμοποίησε μαχαίρι κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Το αποτέλεσμα αυτής της πράξης ήταν ο τραυματισμός της γυναίκας στο χέρι, γεγονός που υποδηλώνει την σοβαρότητα της κατάστασης και την άμεση απειλή που αντιμετώπισε.

Πέρα από τον τραυματισμό από το μαχαίρι στο χέρι, η 39χρονη ανέφερε στις αρχές ότι ο δράστης φέρεται να της προκάλεσε και εκδορές στον λαιμό. Αυτές οι εκδορές, σύμφωνα με την ίδια, έγιναν με τα χέρια του δράστη. Η περιγραφή των πολλαπλών τραυματισμών, τόσο από αιχμηρό αντικείμενο όσο και από σωματική βία, υπογραμμίζει την αγριότητα της επίθεσης που υπέστη η γυναίκα.

Η καταγγελία της παθούσας στις αρχές

Η 39χρονη γυναίκα, η οποία είναι υπήκοος Ρωσίας, ήταν εκείνη που προχώρησε στην καταγγελία του περιστατικού στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Η άμεση αντίδρασή της να αναφέρει την επίθεση είναι κρίσιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης και τη διαλεύκανση των συνθηκών. Η καταγγελία της περιγράφει λεπτομερώς τα γεγονότα όπως τα βίωσε, παρέχοντας σημαντικά στοιχεία για την πορεία της έρευνας.

Σύμφωνα με την ίδια την καταγγελία, ο δράστης της επίθεσης είναι ο 41χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος είναι υπήκοος Μολδαβίας. Η γυναίκα περιέγραψε πώς ο άνδρας της επιτέθηκε και την τραυμάτισε, εστιάζοντας στους τραυματισμούς που υπέστη στο χέρι από μαχαίρι, καθώς και στις εκδορές στον λαιμό της από τα χέρια του. Η κατάθεσή της αποτελεί τη βάση για τις περαιτέρω ενέργειες των αρχών.

Η διερεύνηση των συνθηκών από τις αρχές

Μετά την καταγγελία της 39χρονης υπηκόου Ρωσίας, οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση του αιματηρού περιστατικού. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων, την εξέταση μαρτυριών και κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στόχος είναι να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση στον Κορυδαλλό.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα που έχουν τεθεί υπόψη τους, προκειμένου να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του συμβάντος. Η διερεύνηση αφορά τόσο την πράξη της επίθεσης με το μαχαίρι και τους σωματικούς τραυματισμούς, όσο και το γενικότερο πλαίσιο της σχέσης μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων ατόμων. Η πορεία της έρευνας θα καθορίσει τα επόμενα βήματα για την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis