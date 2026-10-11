Επίθεση με μαχαίρι στον Πειραιά: 48χρονος μαχαίρωσε τη σύντροφό του

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα το Σάββατο στην περιοχή του Πειραιά, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Ένας 48χρονος άνδρας, υπήκοος Μολδαβίας, συνελήφθη από αστυνομικούς μετά από επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της 39χρονης συντρόφου του. Η γυναίκα, ρωσικής καταγωγής, φέρει πολλαπλά τραύματα και νοσηλεύεται, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν διερευνώνται ενδελεχώς.

Η επίθεση και η σύλληψη

Το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη του 48χρονου άνδρα σημειώθηκε το Σάββατο, όταν οι αρχές κλήθηκαν να επέμβουν σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Ο άνδρας, ο οποίος είναι από τη Μολδαβία, κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στην 39χρονη σύντροφό του, η οποία κατάγεται από τη Ρωσία. Η άμεση αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων οδήγησε στην ταχύτατη σύλληψη του φερόμενου δράστη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με τον 48χρονο να φέρεται να καταφέρνει πολλαπλά χτυπήματα στη γυναίκα. Η σοβαρότητα της κατάστασης έγινε άμεσα αντιληπτή, καθώς η 39χρονη χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρικής φροντίδας. Η αστυνομία έχει αναλάβει τη διερεύνηση όλων των πτυχών του περιστατικού.

Οι σοβαροί τραυματισμοί της 39χρονης

Η 39χρονη γυναίκα, θύμα της επίθεσης, φέρει σοβαρά τραύματα από μαχαίρι, τα οποία της προκάλεσε ο 48χρονος σύντροφός της. Μεταξύ των χτυπημάτων, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ήταν και ένα στον λαιμό, γεγονός που υπογραμμίζει την επικινδυνότητα της επίθεσης. Η άμεση μεταφορά της σε νοσοκομείο ήταν επιβεβλημένη λόγω της κρισιμότητας των τραυμάτων της.

Οι ιατροί παρέχουν τις απαραίτητες φροντίδες στην 39χρονη, η οποία νοσηλεύεται προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πολλαπλά τραύματα που υπέστη. Η κατάσταση της υγείας της παρακολουθείται στενά, καθώς η επίθεση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν πλήρως το χρονικό και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό βίας.

Προσπάθεια επίθεσης και στο κατοικίδιο

Πέρα από την επίθεση στη σύντροφό του, ο 48χρονος φέρεται να προέβη και σε άλλες ενέργειες μετά το κύριο περιστατικό. Συγκεκριμένα, πληροφορίες αναφέρουν ότι αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο της 39χρονης, προσθέτοντας ένα ακόμα στοιχείο στην υπόθεση. Η πράξη αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής έρευνας που διεξάγουν οι αστυνομικές αρχές.

Επιπλέον, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθείς φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι και στο κατοικίδιο ζώο της συντρόφου του. Ο λόγος για αυτή την ενέργεια παραμένει αδιευκρίνιστος και αποτελεί ένα από τα σημεία που οι αρχές προσπαθούν να φωτίσουν στο πλαίσιο της προανάκρισης. Το περιστατικό αυτό προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Η κατάσταση της υγείας της γυναίκας και η έρευνα

Η 39χρονη γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο, όπου λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη για τα σοβαρά τραύματα που υπέστη. Η κατάσταση της υγείας της είναι κρίσιμη, δεδομένης της φύσης και της θέσης των χτυπημάτων. Οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάρρωσή της, ενώ η οικογένειά της βρίσκεται στο πλευρό της.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 48χρονος επιτέθηκε στη σύντροφό του, καθώς και τα κίνητρα πίσω από τις πράξεις του, αποτελούν αντικείμενο ενδελεχούς εξέτασης. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για να λογοδοτήσει για τις πράξεις του, με την υπόθεση να παρακολουθείται στενά από την κοινή γνώμη.

Με πληροφορίες από: Topontiki