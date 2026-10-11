Μεθυσμένος οδηγός εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη – Τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο

Στιγμές τρόμου εκτυλίχτηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε σε εστιατόριο στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης. Από τη σφοδρή σύγκρουση, τρεις θαμώνες τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του οχήματος, ένας 45χρονος αλλοδαπός, διαπιστώθηκε πως είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και συνελήφθη από τις αρχές.

Η ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος

Το περιστατικό συνέβη συγκεκριμένα στη 01:00 τη νύχτα του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου 2026, σε εστιατόριο που βρίσκεται στην οδό Αγαμέμνωνος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του. Η ξαφνική εκτροπή είχε ως αποτέλεσμα το όχημα να εισέλθει απευθείας στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Εκείνη τη στιγμή, στην αυλή του εστιατορίου βρίσκονταν τραπέζια με θαμώνες. Το αυτοκίνητο παρέσυρε τα τραπέζια και τους καθήμενους, προκαλώντας πανικό και αναστάτωση. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που οι θαμώνες κυριολεκτικά εκτοξεύτηκαν από τις θέσεις τους, όπως καταγράφεται σε σχετικό βίντεο ντοκουμέντο. Από την πρόσκρουση, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Απόπειρα διαφυγής και καταδίωξη

Αμέσως μετά την εισβολή του αυτοκινήτου στο εστιατόριο και τους τραυματισμούς, ο 45χρονος οδηγός επιχείρησε να διαφύγει από τον τόπο του συμβάντος. Ωστόσο, οι σοκαρισμένοι θαμώνες του καταστήματος, οι οποίοι είχαν μόλις βιώσει τις στιγμές τρόμου, αντέδρασαν άμεσα. Συγκεκριμένα, πήραν κυριολεκτικά στο κυνήγι τον οδηγό, προκειμένου να τον εμποδίσουν να απομακρυνθεί.

Η προσπάθεια του οδηγού να διαφύγει αποδείχθηκε ανεπιτυχής, καθώς οι πολίτες κατάφεραν να τον αναχαιτίσουν. Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα οινοπνεύματος πριν οδηγήσει, γεγονός που πιθανόν να συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος και το επακόλουθο ατύχημα.

Η σύλληψη και ο έλεγχος μέθης

Η επέμβαση των αρχών ήταν άμεση. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου 2026, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη του 45χρονου αλλοδαπού οδηγού. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού της εισβολής του οχήματος στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στον συλληφθέντα πραγματοποιήθηκε έλεγχος μέθης, ο οποίος επιβεβαίωσε τις αρχικές εκτιμήσεις. Διαπιστώθηκε ότι ο 45χρονος βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Αυτό το εύρημα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την υπόθεση και τις περαιτέρω νομικές διαδικασίες.

Οι συνέπειες και η δικαστική οδός

Το αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης πορείας του αυτοκινήτου ήταν ο τραυματισμός τριών θαμώνων, οι οποίοι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Πέρα από τους ανθρώπινους τραυματισμούς, το περιστατικό προκάλεσε και σημαντικές υλικές ζημιές στο εστιατόριο, καθώς το όχημα εισήλθε στον χώρο του καταστήματος, προκαλώντας φθορές σε τραπέζια και άλλο εξοπλισμό.

Ο 45χρονος οδηγός, μετά τη σύλληψή του και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από την αστυνομία, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Εκεί θα κληθεί να λογοδοτήσει για τις πράξεις του, συμπεριλαμβανομένης της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και των συνεπειών που προέκυψαν από αυτή.

Με πληροφορίες από: Newsit