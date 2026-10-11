Νεκρός άνδρας στη Γλυφάδα: Το ποινικό παρελθόν του θύματος και οι έρευνες των αρχών

Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) στη Γλυφάδα. Το θύμα βρέθηκε σε ερημική τοποθεσία, κοντά στη συμβολή της λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Παναγούλη, δίπλα στο μεγάλο εργοτάξιο του Ελληνικού. Οι αρχές εξετάζουν το ποινικό παρελθόν του άνδρα, ο οποίος έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι και στο σώμα.

Ο εντοπισμός του θύματος

Ο άνδρας εντοπίστηκε λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής. Τον παρατήρησε διερχόμενος οδηγός, ο οποίος είδε έναν άνδρα πεσμένο στην άκρη του δρόμου, δίπλα σε μία μοτοσικλέτα.

Αρχικά, ο οδηγός θεώρησε ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα και ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν νεκρός, έχοντας χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος. Ο εντοπισμός έγινε κοντά στην περιοχή του γκολφ και στο εργοτάξιο του Ελληνικού.

Τα τραύματα και τα ευρήματα

Κατά την εξέταση του θύματος, διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύματα από πυροβολισμούς. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε δεχθεί πυρά τόσο στο σώμα όσο και στο κεφάλι.

Στον τόπο του εγκλήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν οκτώ κάλυκες. Αυτό το εύρημα υποδεικνύει τη χρήση πυροβόλου όπλου στην επίθεση που οδήγησε στον θάνατο του άνδρα.

Το ποινικό παρελθόν του θύματος

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στρέφονται στο ποινικό παρελθόν του άνδρα, καθώς επιχειρούν να εξακριβώσουν το κίνητρο της δολοφονίας. Το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα την Αστυνομία για διάφορες υποθέσεις στο παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να εργαζόταν επί χρόνια στον χώρο της νύχτας, κυρίως στην ασφάλεια και την «πόρτα» νυχτερινών καταστημάτων. Σύχναζε επίσης σε συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο και ήταν οργανωμένος σε σύνδεσμο φιλάθλων ομάδας.

Το όνομά του είχε περιληφθεί ήδη από το 2015 σε μια μεγάλη αστυνομική έρευνα. Τότε, είχε συλληφθεί ως φερόμενο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia, με τις αρχές να τον κατατάσσουν μεταξύ των ηγετικών στελεχών της. Το τελευταίο διάστημα, ο άνδρας βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους.

Εμπλοκή σε περιστατικά οπαδικής βίας

Το θύμα είχε απασχολήσει τις αρχές και για υποθέσεις που συνδέονταν με οπαδική βία. Είχε εμπλακεί σε περιστατικά οπαδικής βίας στο παρελθόν, όντας οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού.

Ειδικότερα, το 2018, στο ΟΑΚΑ, είχε εμπλακεί σε ένα περιστατικό κατά το οποίο πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε ένας οπαδός. Ακολούθησε ακόμη ένα περισταστικό στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, έξω από σύνδεσμο φιλάθλων, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε πυροβολήσει έναν ακόμη οπαδό.

Για την υπόθεση της λεωφόρου Αλεξάνδρας, είχε σχηματιστεί δικογραφία, ενώ ο άνδρας συνελήφθη το 2022. Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι είχε απασχολήσει τις αρχές για φερόμενη εμπλοκή σε κυκλώματα εκβιασμών.

Οι έρευνες για το κίνητρο

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εστιάζοντας στο εκτεταμένο ποινικό παρελθόν του θύματος, προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες της δολοφονίας. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην εξακρίβωση του κινήτρου πίσω από την επίθεση.

Το γεγονός ότι ο άνδρας βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους, σε συνδυασμό με την προηγούμενη εμπλοκή του σε σοβαρές υποθέσεις, αποτελεί κεντρικό σημείο στην εξέλιξη των ερευνών.

Στο ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνεται επίσης σύλληψη για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας το 2024, προσθέτοντας ακόμη ένα στοιχείο στην εικόνα που σχηματίζουν οι αρχές για τον δολοφονηθέντα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis