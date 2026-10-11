Νεκρός εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου, στη Γλυφάδα ένας άνδρας, ο οποίος έφερε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Η σορός του βρέθηκε λίγο μετά τη 01:00 σε κεντρικό σημείο της περιοχής, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Ο άνδρας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ήταν οργανωμένος οπαδός και είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για διάφορες ποινικές υποθέσεις.

Ο εντοπισμός της σορού και οι πρώτες πληροφορίες

Η σορός του θύματος ανακαλύφθηκε στη διασταύρωση της λεωφόρου Καραμανλή και της οδού Παναγούλη, σε κοντινή απόσταση από το γκολφ της Γλυφάδας. Οι πρώτες ενδείξεις από τον τόπο του εγκλήματος έδειξαν ότι ο θάνατός του προήλθε από πυροβολισμό στο κεφάλι, γεγονός που οδήγησε άμεσα στην εκτίμηση περί δολοφονίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο δολοφονηθείς φέρεται να εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας σε νυχτερινό κέντρο, μια λεπτομέρεια που εξετάζεται στο πλαίσιο των ερευνών. Η ταυτότητά του ήταν γνωστή στις αστυνομικές αρχές, καθώς είχε απασχολήσει το παρελθόν για διαφορετικές υποθέσεις.

Το «πλούσιο» ποινικό παρελθόν

Ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στη Γλυφάδα ήταν γνωστός στις αστυνομικές αρχές, καθώς είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για διάφορες υποθέσεις. Το ποινικό του μητρώο περιλάμβανε περιστατικά που σχετίζονται με πυροβολισμούς, καθώς και μία υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, γεγονός που υποδηλώνει ένα «πλούσιο» ποινικό παρελθόν.

Είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για διάφορα ποινικά αδικήματα, με τις συλλήψεις του να χρονολογούνται από το 2015 και να φτάνουν μέχρι και το 2024, όπως αναφέρεται στις διαθέσιμες πληροφορίες.

Περιστατικά με πυροβολισμούς και οπαδική βία

Μεταξύ των υποθέσεων για τις οποίες είχε συλληφθεί, ξεχωρίζουν δύο περιστατικά με πυροβολισμούς που συνδέονται με τον οπαδικό χώρο. Το 2018, φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε έναν άλλον οπαδό έξω από το ΟΑΚΑ, ο οποίος μάλιστα ήταν υποστηρικτής της ίδιας ομάδας με τον δράτη. Αυτό το περιστατικό είχε προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών.

Σε ένα διαφορετικό περιστατικό, ο ίδιος άνδρας είχε πυροβολήσει ξανά οπαδό της ίδιας ομάδας, αυτή τη φορά στην λεωφόρο Αλεξάνδρας. Για την υπόθεση αυτή, που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, σχηματίστηκε δικογραφία και ο άνδρας συνελήφθη το 2022, τέσσερα χρόνια μετά το συμβάν του ΟΑΚΑ.

Συλλήψεις και περιοριστικοί όροι

Το 2015, ο άνδρας είχε συλληφθεί, χωρίς να αναφέρονται περαιτέρω λεπτομέρειες για την συγκεκριμένη υπόθεση. Πιο πρόσφατα, το 2024, είχε συλληφθεί και για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Μετά τη σύλληψή του για την ενδοοικογενειακή βία, αφέθηκε ελεύθερος την ίδια χρονιά, αλλά με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Οι περιοριστικοί όροι αποτελούσαν μέρος της δικαστικής διαδικασίας, καθώς οι αρχές παρακολουθούσαν την πορεία των υποθέσεων στις οποίες εμπλεκόταν, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό του.

Οι έρευνες των αρχών για τη δολοφονία

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του άνδρα στη Γλυφάδα. Στο πλαίσιο των ερευνών, η Αστυνομία αναζητά εντατικά υλικό από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του συμβάντος.

Στόχος είναι ο εντοπισμός στοιχείων που θα οδηγήσουν στον δράστη ή τους δράστες της δολοφονίας, καθώς και η πλήρης αποσαφήνιση των γεγονότων που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta