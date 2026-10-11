22Χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για υπερβολική ταχύτητα και επικίνδυνους ελιγμούς

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη ενός 22χρονου οδηγού. Ο νεαρός εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων. Η ταχύτητα του οχήματος του 22χρονου καταγράφηκε στα 166 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 90 χιλιόμετρα. Παράλληλα, ο οδηγός πραγματοποιούσε και συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η σύλληψη του 22χρονου άνδρα πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Η επιχείρηση έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων που διενεργούνται για την τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή.

Ο νεαρός κατηγορείται για σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι οποίες περιλαμβάνουν την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και την πραγματοποίηση επικίνδυνων ελιγμών. Οι ενέργειες αυτές θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τόσο τη ζωή του ίδιου του οδηγού όσο και την ασφάλεια των υπολοίπων χρηστών του οδικού δικτύου.

Υπερβολική ταχύτητα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων, έναν από τους πλέον πολυσύχναστους και κομβικούς οδικούς άξονες της Βόρειας Ελλάδας. Στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας έχει καθοριστεί στα 90 χιλιόμετρα την ώρα, με στόχο την εξασφάλιση ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας.

Ωστόσο, ο 22χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του με ταχύτητα που άγγιξε τα 166 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα του οχήματος υπερέβαινε το νόμιμο όριο κατά 76 ολόκληρα χιλιόμετρα, μια διαφορά που θεωρείται εξαιρετικά μεγάλη και επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια, ειδικά τις πρωινές ώρες.

Συνεχείς επικίνδυνοι ελιγμοί

Πέραν της υπερβολικής ταχύτητας, η αστυνομία κατέγραψε ότι ο 22χρονος οδηγός πραγματοποιούσε και συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς. Αυτή η συμπεριφορά στην οδήγηση χαρακτηρίζεται από απρόβλεπτες και απότομες κινήσεις του οχήματος, όπως αλλαγές λωρίδων χωρίς προειδοποίηση ή απότομα φρεναρίσματα, γεγονός που αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Οι επικίνδυνοι ελιγμοί, σε συνδυασμό με την ήδη υψηλή ταχύτητα, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες και συχνά τραγικές συνέπειες. Η αστυνομία τονίζει τη σημασία της τήρησης των κανόνων οδικής συμπεριφοράς για την προστασία όλων των συμμετεχόντων στην κυκλοφορία.

Η δράση της Τροχαίας Θεσσαλονίκης

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, μέσω των περιπολιών και των ελέγχων της, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επιβολή της τάξης και την ασφάλεια των δρόμων. Η άμεση αντίδραση των αστυνομικών και η σύλληψη του 22χρονου αποτελούν μέρος των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της παραβατικής οδικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας, η υπόθεση έχει πλέον λάβει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Ο συλληφθείς αναμένεται να αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες κυρώσεις για τις παραβάσεις που του καταλογίζονται, οι οποίες αφορούν τόσο την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας όσο και τους επικίνδυνους ελιγμούς.

Με πληροφορίες από: Topontiki