Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός εισέβαλε με ΙΧ σε κατάστημα στον Εύοσμο – Τρεις τραυματίες

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και εισέβαλε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το όχημα οδηγούσε ένας 45χρονος, ο οποίος συνελήφθη άμεσα, καθώς από τον έλεγχο μέθης διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Πέρα από τους τραυματίες, προκλήθηκαν και σημαντικές υλικές ζημιές στον χώρο.

Το σοβαρό τροχαίο στον Εύοσμο

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου, στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης. Ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με οδηγό έναν 45χρονο άνδρα, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του.

Από την τρελή πορεία του οχήματος, το αυτοκίνητο κατέληξε και εισήλθε με ορμή σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η απρόσμενη είσοδος του οχήματος στον χώρο προκάλεσε άμεσα συνέπειες για τους θαμώνες που βρίσκονταν εκεί, καθώς και για τον ίδιο τον χώρο της επιχείρησης.

Οι τραυματίες και οι υλικές ζημιές

Από την εισβολή του αυτοκινήτου στο κατάστημα, τρεις θαμώνες που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή μέσα στον χώρο τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες αυτοί μεταφέρθηκαν άμεσα για την παροχή των πρώτων βοηθειών, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Πέρα από τους τραυματισμούς των ανθρώπων, το συμβάν προκάλεσε και σημαντικές υλικές ζημιές στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο εισήλθε στον χώρο, με αποτέλεσμα να υποστεί εκτεταμένες φθορές η επιχείρηση, επηρεάζοντας τη λειτουργία της.

Η σύλληψη του 45χρονου οδηγού

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο του ατυχήματος υπέβαλαν τον 45χρονο οδηγό σε έλεγχο μέθης. Από τον έλεγχο αυτό, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το αλκοτεστ που διενεργήθηκε στον οδηγό απέδειξε ότι αυτός ήταν μεθυσμένος κατά τη στιγμή του συμβάντος. Ως εκ τούτου, ο 45χρονος συνελήφθη άμεσα για το τροχαίο ατύχημα και τις συνέπειές του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Μετά τη σύλληψή του και τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του, ο 45χρονος οδηγός πρόκειται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Εκεί θα αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν την υπόθεση για τα περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης κατά τη στιγμή του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos