Ζάκυνθος: Ζωντανή εντοπίστηκε 44χρονη που είχε πέσει από κρουαζιερόπλοιο

Μια 44χρονη γυναίκα από το Ελ Σαλβαδόρ, η οποία είχε πέσει από κρουαζιερόπλοιο σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, εντοπίστηκε σώα και έχοντας πλήρως τις αισθήσεις της. Η επιχείρηση εντοπισμού της, που βρισκόταν σε εξέλιξη από το πρωί της Παρασκευής, είχε αίσιο τέλος, προσφέροντας ανακούφιση στις αρχές και τους οικείους της. Η γυναίκα περισυνελέγη από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, αφού παρέμεινε για αρκετές ώρες στη θάλασσα, αντιμετωπίζοντας τις δύσκολες συνθήκες.

Η διάσωση και η κατάσταση της γυναίκας

Η 44χρονη εντοπίστηκε από ένα παραπλέον φορτηγό πλοίο, το οποίο έφερε σημαία Μαδέρας. Ο εντοπισμός της έγινε σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, μετά από ώρες αγωνίας. Το φορτηγό πλοίο ειδοποίησε τις αρχές, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις δυνάμεις διάσωσης.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της, η γυναίκα περισυνελέγη από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τη στιγμή της περισυλλογής της, η 44χρονη είχε τις αισθήσεις της, γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένης της παραμονής της στη θάλασσα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Η άμεση αντίδραση των διασωστών συνέβαλε καθοριστικά στην ευτυχή κατάληξη.

Μετά την επιτυχή διάσωσή της, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Κατακόλου. Εκεί της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διενεργήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι για την κατάσταση της υγείας της. Η μεταφορά της στο Κατάκολο ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο της επιχείρησης, διασφαλίζοντας την ασφάλειά της.

Οι συνθήκες της πτώσης και τα στοιχεία του πλοίου

Η γυναίκα που εντοπίστηκε είναι 44 ετών και κατάγεται από το Ελ Σαλβαδόρ. Είχε πέσει από κρουαζιερόπλοιο το οποίο έφερε σημαία Μπαχαμών. Το περιστατικό αναφέρθηκε αρχικά από το ίδιο το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο ενημέρωσε τις λιμενικές αρχές για την απώλεια της επιβάτιδας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 44χρονη έπεσε στη θάλασσα παραμένουν αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής. Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή διερευνά όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαφωτίσει πλήρως τα αίτια του περιστατικού. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των γεγονότων.

Η 44χρονη αγνοούνταν από το πρωί της Παρασκευής, γεγονός που υποδηλώνει ότι παρέμεινε στη θάλασσα για πολλές ώρες πριν εντοπιστεί από το παραπλέον φορτηγό πλοίο. Η αντοχή της στις αντίξοες συνθήκες της θάλασσας και η ικανότητά της να διατηρήσει τις αισθήσεις της, συνέβαλαν στην επιτυχή της διάσωση.

Η εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Από την Παρασκευή, βρισκόταν σε εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, αμέσως μετά την αναφορά για την πτώση της 44χρονης στη θάλασσα. Ο συντονισμός της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), το οποίο κινητοποίησε όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις.

Η αρχική αναφορά για την πτώση της 44χρονης έγινε όταν το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν σε απόσταση 72 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Η μεγάλη αυτή απόσταση από την ξηρά καθιστούσε την επιχείρηση ιδιαίτερα πολύπλοκη και απαιτητική, καθώς απαιτούνταν η κάλυψη μιας ευρείας θαλάσσιας περιοχής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν διάφορα μέσα και υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκε ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ένα περιπολικό σκάφος της ίδιας υπηρεσίας. Επιπλέον, τρία παραπλέοντα πλοία που βρίσκονταν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή συνέδραμαν στις προσπάθειες έρευνας. Τέλος, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχε ενεργά στις προσπάθειες εντοπισμού από αέρος, παρέχοντας κρίσιμη υποστήριξη.

Η γεωγραφική θέση και οι προκλήσεις

Το περιστατικό της πτώσης της 44χρονης σημειώθηκε σε μια θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Η ακριβής απόσταση από το νησί, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ήταν περίπου 72 ναυτικά μίλια, γεγονός που υπογραμμίζει την απομακρυσμένη φύση του συμβάντος.

Ο εντοπισμός της γυναίκας έγινε σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, μια μικρή διαφορά που ενδεχομένως οφείλεται στην επίδραση των θαλάσσιων ρευμάτων κατά τη διάρκεια των ωρών που παρέμεινε στη θάλασσα. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από ανοιχτή θάλασσα, καθιστώντας την επιβίωση για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιρετικά δύσκολη.

Η επιτυχία της επιχείρησης, παρά τις προκλήσεις της μεγάλης απόστασης και της παραμονής της γυναίκας στη θάλασσα για ώρες, οφείλεται στον άψογο συντονισμό των δυνάμεων και την άμεση ανταπόκριση των παραπλεόντων πλοίων. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων ήταν καθοριστική για το αίσιο τέλος αυτής της περιπέτειας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki