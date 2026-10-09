Τραγική κατάληξη είχε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου στη λεωφόρο Θηβών. Δύο νεαρά άτομα, μία γυναίκα 26 ετών και ένας άνδρας 28 ετών, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, υπέκυψαν στα σοβαρά τραύματά τους μετά τη διακομιδή τους στο Τζάνειο νοσοκομείο. Το δυστύχημα συνέβη όταν η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Η στιγμή του τροχαίου και οι συνέπειες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν η 26χρονη και ο 28χρονος, εξετράπη της πορείας της στη λεωφόρο Θηβών. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να εκσφενδονιστούν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η σύγκρουση προκάλεσε ιδιαίτερα σοβαρούς τραυματισμούς στα δύο νεαρά άτομα, ενώ η μοτοσικλέτα κατέληξε στο πεζοδρόμιο, μακριά από το σημείο της εκτροπής.

Άμεση κινητοποίηση και μάχη για τη ζωή τους

Αμέσως μετά το συμβάν, δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Οι διασώστες διακόμισαν τη γυναίκα και τον άνδρα στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν τιτάνιες προσπάθειες για να τους κρατήσουν στη ζωή.

Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, οι δύο αναβάτες δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα σοβαρά τραύματά τους και υπέκυψαν.

Το σημείο του δυστυχήματος

Το τραγικό τροχαίο έλαβε χώρα στο ύψος του αριθμού 196 της λεωφόρου Θηβών. Συγκεκριμένα, το συμβάν σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας που οδηγεί προς τον Πειραιά, απέναντι από το κτίριο που στεγάζει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της παραμένουν άγνωστες μέχρι στιγμής.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr