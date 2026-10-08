Η εισαγγελία ζητά ποινές κάθειρξης για τους εμπλεκόμενους στον θάνατο του Μαραντόνα

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στη δικαστική υπόθεση που αφορά τις συνθήκες θανάτου του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, καθώς η εισαγγελία της Αργεντινής ζήτησε την επιβολή ποινών κάθειρξης για επτά εμπλεκόμενα πρόσωπα. Οι εισαγγελικές αρχές πρότειναν ποινή κάθειρξης 12 ετών για τον προσωπικό γιατρό του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Λεοπόλδο Λούκε, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, ζητήθηκε η δεκαετής απαγόρευση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για τον νευροχειρουργό, ενώ αντίστοιχες ποινές προτάθηκαν και για άλλους επαγγελματίες υγείας.

Οι βασικοί κατηγορούμενοι και οι προτεινόμενες ποινές

Στο επίκεντρο της εισαγγελικής πρότασης βρίσκεται ο προσωπικός γιατρός του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, Λεοπόλδο Λούκε. Για τον νευροχειρουργό, η εισαγγελία ζήτησε την επιβολή ποινής κάθειρξης 12 ετών, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Συμπληρωματικά, οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν και την απαγόρευση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για δέκα χρόνια.

Για την ίδια κατηγορία, δηλαδή της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, η εισαγγελία εισηγήθηκε ποινή κάθειρξης δέκα ετών για τη Νάνσι Φορλίνι. Η κυρία Φορλίνι ήταν υπεύθυνη συντονισμού της κατ' οίκον φροντίδας του Μαραντόνα, εκπροσωπώντας την ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας Swiss Medical. Για την ίδια, ζητήθηκε επίσης ισόχρονη επαγγελματική απαγόρευση. Αντίστοιχα, για την ψυχίατρο Αγκουστίνα Κοσάτσοφ, η εισαγγελία πρότεινε οκτώ χρόνια κάθειρξης και δέκα χρόνια απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλματός της.

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Ποινές φυλάκισης και επαγγελματικές απαγορεύσεις ζητήθηκαν και για άλλους εμπλεκομένους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Συγκεκριμένα, για τον ψυχολόγο Κάρλος Ντίας, η εισαγγελία πρότεινε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, συνοδευόμενη από δεκαετή επαγγελματική απαγόρευση.

Επιπλέον, για τον επικεφαλής των νοσηλευτών, Μαριάνο Περόνι, καθώς και για τον νοσηλευτή Ρικάρντο Αλμιρόν, ζητήθηκαν ποινές φυλάκισης τεσσάρων ετών. Για τους δύο νοσηλευτές, η εισαγγελία πρότεινε επίσης οκταετή απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματός τους. Όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η διάκριση των κατηγοριών

Η εισαγγελία έκανε σαφή τη βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι. Η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο προϋποθέτει ότι ο δράστης είχε γνώση πως οι πράξεις ή οι παραλείψεις του θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον θάνατο του ασθενούς, αλλά παρ' όλα αυτά αποδέχθηκε αυτόν τον κίνδυνο.

Αυτή η διάκριση είναι κρίσιμη για την κατανόηση των βαρύτερων ποινών που ζητήθηκαν για τον προσωπικό γιατρό και τους άλλους δύο επαγγελματίες υγείας, σε σύγκριση με τις ποινές που προτάθηκαν για τους κατηγορούμενους για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η περίπτωση του παθολόγου και η αθώωση

Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους εμπλεκομένους, οι εισαγγελείς ζήτησαν την αθώωση του παθολόγου Πέδρο Ντι Σπάνια. Ο συγκεκριμένος γιατρός είχε εξετάσει τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα μόλις μία φορά, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εισαγγελική εκτίμηση.

Σύμφωνα με την εισαγγελική θέση, ο Πέδρο Ντι Σπάνια δεν διέθετε την αρμοδιότητα ούτε τη δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την πορεία της θεραπείας του Αργεντινού θρύλου. Για αυτόν τον λόγο, κρίθηκε ότι δεν φέρει ευθύνη για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Μαραντόνα.

Η εισαγγελική εκτίμηση για την ιατρική φροντίδα

Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα απεβίωσε στις 25 Νοεμβρίου 2020, ενώ βρισκόταν υπό κατ' οίκον ιατρική παρακολούθηση. Ο εισαγγελέας Πατρίτσιο Φεράρι υποστήριξε ότι οι έξι κατηγορούμενοι, για τους οποίους ζητήθηκε καταδίκη, παραβίασαν συστηματικά τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Ο κ. Φεράρι τόνισε ότι οι ενέργειες των εμπλεκομένων ήταν αντίθετες με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και ότι παρέλειψαν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας του Μαραντόνα. Χαρακτηριστικά, περιέγραψε πως οι εμπλεκόμενοι άφησαν τον Μαραντόνα ουσιαστικά αβοήθητο, εγκαταλείποντάς τον στην τύχη του.

Κατά τις τελικές αγορεύσεις τους, οι εισαγγελείς σκιαγράφησαν την ιατρική φροντίδα του Αργεντινού ως μια χαοτική διαδικασία. Επισήμαναν την ύπαρξη δύο διαφορετικών κέντρων λήψης αποφάσεων και δύο ανεξάρτητων διαύλων ενημέρωσης, με κοινό παρονομαστή την πλήρη έλλειψη οργάνωσης σε όλο το σύστημα φροντίδας του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta