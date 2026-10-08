Μηχανή παρέσυρε 14χρονη στη Θεσσαλονίκη

Μια 14χρονη ανήλικη παρασύρθηκε από μηχανή το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 20:00, στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, έχοντας υποστεί κάκωση στο κεφάλι. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.

Το σημείο και η ώρα του ατυχήματος

Το ατύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 14χρονης, σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, το περιστατικό έλαβε χώρα στο ύψος της οδού 25ης Μαρτίου. Η ανήλικη βρισκόταν σε αυτό το σημείο της πόλης όταν χτυπήθηκε από τη μηχανή.

Η ώρα που συνέβη το συμβάν ήταν γύρω στις 20:00, δηλαδή κατά τις βραδινές ώρες. Η περιοχή όπου εκτυλίχθηκε το τροχαίο βρίσκεται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαλκιδική, γεγονός που προσδιορίζει περαιτέρω τον τόπο του ατυχήματος στη Θεσσαλονίκη.

Οι συνθήκες της παράσυρσης

Η παράσυρση της 14χρονης από τη μηχανή έγινε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι τα αίτια και ο τρόπος με τον οποίο η μηχανή χτύπησε την ανήλικη δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί πλήρως. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εξετάσουν όλα τα δεδομένα για να ρίξουν φως στα ακριβή γεγονότα που οδήγησαν στον τραυματισμό της κοπέλας.

Η μηχανή ενεπλάκη στο περιστατικό, χτυπώντας την 14χρονη ενώ αυτή βρισκόταν στην 25ης Μαρτίου. Η φύση των συνθηκών που οδήγησαν στην παράσυρση παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα, καθώς δεν έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα.

Η άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων

Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Η παρουσία του ΕΚΑΒ ήταν καθοριστική για την παροχή των πρώτων βοηθειών στην τραυματισμένη ανήλικη. Το ασθενοφόρο είχε ως αποστολή τη διακομιδή της κοπέλας σε νοσοκομείο.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ μετέφεραν την 14χρονη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η άμεση ανταπόκριση των σωστικών συνεργείων εξασφάλισε ότι η ανήλικη θα λάμβανε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα χωρίς καθυστέρηση, μετά τον τραυματισμό της από τη μηχανή.

Η κατάσταση της υγείας της ανήλικης

Η 14χρονη, μετά την παράσυρση από τη μηχανή, υπέστη κάκωση στο κεφάλι. Αυτός ήταν ο κύριος τραυματισμός της από το ατύχημα. Μετά τη μεταφορά της στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, η ανήλικη εισήχθη για νοσηλεία.

Οι γιατροί του νοσοκομείου παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η 14χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τον τραυματισμό της, η ζωή της δεν απειλείται και η κατάστασή της είναι σταθερή.

Με πληροφορίες από: Topontiki