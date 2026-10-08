Κυνηγός στην Αλάσκα αυτοκαταγγέλθηκε μετά από παραπλανητικές πληροφορίες τεχνητής νοημοσύνης

Μια γυναίκα στην Αλάσκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τις αρχές, αφού διέπραξε κατά λάθος παράνομο κυνήγι πτηνών, βασιζόμενη σε λανθασμένες πληροφορίες που της παρείχε η τεχνητή νοημοσύνη της Google. Η Χριστίνα Γουίβερ, κάτοικος του Κόντιακ, συνειδητοποίησε την παράβασή της και αυτοκαταγγέλθηκε, εκφράζοντας τη βαθιά της ντροπή για το περιστατικό.

Η πολυπλοκότητα των κανονισμών κυνηγιού στην Αλάσκα

Για όσους επιθυμούν να τηρήσουν πιστά τη νομοθεσία, ο προσδιορισμός της ακριβούς έναρξης της κυνηγετικής περιόδου στην Αλάσκα αποτελεί μια ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία. Οι τοπικοί κανονισμοί ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με την περιοχή, καθιστώντας δύσκολη την εύρεση ακριβών και γενικευμένων πληροφοριών.

Αυτή η δυσκολία στην κατανόηση των κανονισμών ήταν που οδήγησε την Χριστίνα Γουίβερ σε μια άθελη παράβαση. Η ίδια προσπάθησε να ενημερωθεί για τις ισχύουσες διατάξεις, αλλά η πηγή στην οποία στράφηκε την οδήγησε σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Η παραπλανητική απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης

Η κ. Γουίβερ αποφάσισε να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με το πότε επιτρέπεται το κυνήγι, χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης της Google. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το Alaska Beacon, η αυτόματη επισκόπηση AI που εμφανίστηκε στην κορυφή των αποτελεσμάτων της αναζήτησης, ανέφερε ότι η περίοδος θήρευσης για τις μπεκάτσες ξεκινούσε την 1η Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πληροφορία ίσχυε μόνο για ορισμένες ζώνες της Αλάσκας και όχι για την περιοχή του Κόντιακ, όπου διαμένει η Χριστίνα Γουίβερ. Στο Κόντιακ, το κυνήγι των συγκεκριμένων υδρόβιων πτηνών επιτρέπεται σε διαφορετική, μεταγενέστερη ημερομηνία.

Το παράνομο κυνήγι και η συνειδητοποίηση

Βασιζόμενη πλήρως στην πληροφορία που της παρείχε η τεχνητή νοημοσύνη της Google, η κ. Γουίβερ προχώρησε στο κυνήγι τον Σεπτέμβριο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κατάφερε να πιάσει τρεις μπεκάτσες, πιστεύοντας ότι ενεργούσε εντός του νόμιμου πλαισίου.

Λίγο αργότερα, η ίδια άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τις πληροφορίες που είχε λάβει. Όταν έκανε περαιτέρω έρευνα, συνειδητοποίησε ότι στην περιοχή της, η κυνηγετική σεζόν για τις μπεκάτσες ξεκινούσε στην πραγματικότητα στις 8 Οκτωβρίου. Αυτή η ανακάλυψη την οδήγησε στην επίγνωση ότι είχε παραβιάσει τον νόμο.

Η αυτοκαταγγελία στις αρχές

Ανησυχώντας βαθύτατα για την παράβαση που είχε διαπράξει, η Χριστίνα Γουίβερ αποφάσισε να παρουσιαστεί οικειοθελώς στις αρχές προστασίας της άγριας ζωής. Η κίνησή της αυτή δείχνει την πρόθεσή της να αναλάβει την ευθύνη για το λάθος της, παρά το γεγονός ότι προκλήθηκε από λανθασμένη πληροφόρηση.

Ο αρμόδιος αξιωματικός που ανέλαβε την υπόθεση επιβεβαίωσε πως η αναζήτηση στη Google έδινε πράγματι το ίδιο παραπλανητικό αποτέλεσμα που είχε δει η κ. Γουίβερ. Ωστόσο, στην αναφορά του, ο αξιωματικός σημείωσε ότι «αν η Χριστίνα έκανε περισσότερη έρευνα θα είχε μάθει πως οι μπεκάτσες μπορούν να θηρευτούν νόμιμα από τις 8 Οκτωβρίου έως τις 22 Ιανουαρίου».

Η δήλωση της κυνηγού

Η Χριστίνα Γουίβερ εξέφρασε έντονα τα συναισθήματά της για το περιστατικό στο Alaska Beacon. «Αισθάνομαι χάλια και ντρέπομαι πολύ γι' αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η δήλωσή της υπογραμμίζει την ψυχολογική επιβάρυνση που ένιωσε μετά την ανακάλυψη του λάθους της.

«Προφανώς, γι' αυτό αυτοκαταγγέλθηκα αμέσως μόλις επέστρεψα σπίτι και μελέτησα τους κανονισμούς. Είναι απίστευτα ντροπιαστικό», πρόσθεσε. Η ειλικρίνεια και η άμεση αντίδρασή της να ενημερώσει τις αρχές, μόλις συνειδητοποίησε την παράβαση, αναδεικνύουν την προσήλωσή της στους νόμους, παρά την αρχική παραπλάνηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta