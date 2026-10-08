Κλήρωση Τζόκερ 3129: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της Πέμπτης

Η κλήρωση 3129 του Τζόκερ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026, με τους παίκτες να διεκδικούν σημαντικά χρηματικά έπαθλα. Το ποσό που μοιράστηκε στους νικητές της πρώτης κατηγορίας ανερχόταν σε 1.500.000 ευρώ. Οι τυχεροί αριθμοί ανακοινώθηκαν, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους τους είχαν προβλέψει σωστά να κερδίσουν.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 3129

Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, που έλαβε χώρα την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, οι τυχεροί αριθμοί που αναδείχθηκαν ήταν οι: 5, 8, 19, 22, 24. Ο αριθμός Τζόκερ, ο οποίος συμπληρώνει τον επιτυχημένο συνδυασμό, ήταν ο 13. Αυτοί οι αριθμοί καθορίστηκαν ως οι κερδίζοντες για το ποσό του 1.500.000 ευρώ που μοιράστηκε.

Το ποσό του Τζόκερ και οι κατηγορίες κερδών

Η κλήρωση αυτή μοίρασε 1.500.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή σε όσους προέβλεψαν σωστά και τους πέντε αριθμούς και τον αριθμό Τζόκερ. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, το ελάχιστο ποσό τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία (5+1 σωστές προβλέψεις) αρχίζει πλέον από το 1 εκατ. ευρώ (μικτά), σε αντίθεση με τα 600.000 ευρώ που ίσχυε παλαιότερα.

Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία (5 σωστές προβλέψεις), το έπαθλο είναι πλέον σταθερό και ανέρχεται σε 100.000 ευρώ (μικτά) ανά νικητή σε κάθε κλήρωση. Υπάρχει ένα ανώτατο όριο καταβολής των 2 εκατ. ευρώ (μικτά) συνολικά για τους νικητές αυτής της κατηγορίας.

Καταβολή κερδών σε περίπτωση πολλαπλών νικητών

Στην περίπτωση που προκύψουν πολλοί νικητές στην πρώτη κατηγορία, το ποσό του τζακ ποτ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, στην κλήρωση της Πέμπτης, αν υπήρχαν πολλοί νικητές στην πρώτη κατηγορία, το 1.500.000 ευρώ θα διανεμόταν εξίσου σε όλους.

Για τη δεύτερη κατηγορία, αν προκύψουν έως και 20 νικητές, ο καθένας θα λάβει ως έπαθλο το ποσό των 100.000 ευρώ (μικτά). Ωστόσο, αν οι νικητές είναι περισσότεροι από 20, το συνολικό έπαθλο των 2 εκατ. ευρώ θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν υπάρξουν 25 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, ο καθένας θα λάβει 80.000 ευρώ (μικτά) αντί για 100.000 ευρώ.

Τρόποι συμμετοχής και συχνότητα κληρώσεων

Οι παίκτες του Τζόκερ έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις κληρώσεις με δύο βασικούς τρόπους. Μπορούν είτε να συμπληρώσουν και να καταθέσουν το δελτίο τους σε ένα από τα πλησιέστερα καταστήματα Allwyn που βρίσκονται σε όλη τη χώρα, είτε να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα allwyn.gr. Μέσω του allwyn.gr, η κατάθεση του δελτίου μπορεί να γίνει διαδικτυακά από οποιοδήποτε σημείο, χρησιμοποιώντας υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet.

Επιπλέον, οι παίκτες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα φυσικά καταστήματα Allwyn όσο και μέσω διαδικτύου. Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, με την ώρα διεξαγωγής τους να είναι στις 22:00. Η προθεσμία για την κατάθεση των δελτίων λήγει μισή ώρα νωρίτερα, στις 21:30.

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Σχετικά με τους όρους συμμετοχής, ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ηλικίας. Για τη συμμετοχή σε επίγεια καταστήματα, το όριο ηλικίας είναι 18 ετών και άνω, ενώ για τη διαδικτυακή συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας allwyn.gr, το όριο είναι 21 ετών και άνω. Αρμόδιος ρυθμιστής για τη λειτουργία του παιχνιδιού είναι η ΕΕΕΠ. Επισημαίνεται ο κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ενώ για υποστήριξη λειτουργεί η Γραμμή Στήριξης 1114. Η συμμετοχή στο παιχνίδι πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis