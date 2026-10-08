Η Ιερά Σύνοδος θέτει κανόνες για τους ιερείς στα social media και εξετάζει τη μοναξιά

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος συνήλθε σε συνεδρίαση την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, εξετάστηκαν δύο βασικά θέματα: η αυξανόμενη παρουσία των ιερέων στο διαδίκτυο και το φαινόμενο της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στον σύγχρονο άνθρωπο.

Οδηγίες για την παρουσία των ιερέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος παρουσίασε προτάσεις αναφορικά με τον τρόπο που οι κληρικοί θα πρέπει να διαχειρίζονται την παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εισήγηση έδωσε το μήνυμα «Να έχουν παρουσία, χωρίς αυτοπροβολή», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια ισορροπημένη προσέγγιση.

Η Ιερά Σύνοδος αναγνώρισε ότι τα σύγχρονα μέσα μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τους κληρικούς στην αποστολή τους, προσφέροντας έναν τρόπο επικοινωνίας με την κοινωνία και, κυρίως, με τους νέους ανθρώπους. Ωστόσο, παράλληλα επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η υπερβολική χρήση αυτών των μέσων.

Τονίστηκε η ανάγκη για ένα σαφές πλαίσιο ποιμαντικών αρχών που θα καθοδηγεί τους ιερείς στην ψηφιακή τους παρουσία. Η εισήγηση ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ούτε η άκριτη αποδοχή, ούτε η φοβική αντιμετώπιση που θα οδηγούσε σε γενική απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η σωστή προσέγγιση. Αντιθέτως, υπογραμμίστηκε ότι απαιτείται «εκτός από την επαγρύπνηση και η αρετή των αρετών: Η διάκριση!».

Η ποιμαντική αντιμετώπιση της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης

Στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίασης, ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος παρουσίασε επίσης μια εισήγηση που επιδιώκει να προσεγγίσει το φαινόμενο της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης. Η προσέγγιση αυτή γίνεται υπό το φως της Ορθόδοξης Θεολογίας και της ποιμαντικής παράδοσης της Εκκλησίας, αναζητώντας τρόπους ώστε η εκκλησιαστική κοινότητα να γίνει χώρος συνάντησης, παρηγορίας, θεραπείας και ελπίδας για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Η εισήγηση διαρθρώθηκε σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, με τίτλο «Θεολογική και Πατερική Θεμελίωση της Ποιμαντικής της Μοναξιάς», ο μητροπολίτης τόνισε ότι η πατερική παράδοση συνδέει τη μοναξιά με την πνευματική διάσπαση που προκάλεσε η πτώση. Αναφέρθηκε στις διδασκαλίες Πατέρων και νεότερων Αγίων της Εκκλησίας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ποιμαντική της μοναξιάς δεν περιορίζεται στην παροχή συμβουλών.

Αντιθέτως, η ποιμαντική της μοναξιάς συνίσταται στην αποκατάσταση της σχέσης, στην επανένταξη του ανθρώπου στην κοινότητα της αγάπης και στην ανακάλυψη του γεγονότος ότι κανείς δεν σώζεται μόνος. Η σωτηρία, όπως επισημάνθηκε, είναι πάντοτε γεγονός κοινωνίας, και η Εκκλησία αποτελεί ακριβώς αυτό το μυστήριο της κοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο και των ανθρώπων μεταξύ τους.

Στη δεύτερη ενότητα, με τίτλο «Η μοναξιά και η ψυχική εξάντληση ως σύγχρονο κοινωνικό και ποιμαντικό πρόβλημα», ο Σεβασμιώτατος σημείωσε ότι αυτά τα φαινόμενα διεισδύουν σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Ειδικότερα, επηρεάζουν τους νέους που αδυνατούν να βρουν προσανατολισμό, καθώς και τους ενήλικες που συνθλίβονται από τα βάρη της καθημερινότητας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr