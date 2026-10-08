Έφυγε από τη ζωή η πολύτεκνη Μαρία Ευθυμίου

Η Μαρία Ευθυμίου, η πολύτεκνη μητέρα που είχε φέρει στον κόσμο 18 παιδιά, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ο θάνατός της σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία της Κυπαρίσσου Αγρινίου, όπου έζησε μια ζωή γεμάτη αγάπη, κόπους και στερήσεις, μεγαλώνοντας τη μεγάλη της οικογένεια.

Η ζωή της πολύτεκνης μητέρας και η δημοσιότητα

Η Μαρία Ευθυμίου είχε γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό ήδη από τον Ιανουάριο του 1976. Τότε, η γέννηση του 16ου παιδιού της οικογένειας είχε τραβήξει το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, φέρνοντας την οικογένεια στο προσκήνιο.

Ωστόσο, η οικογένεια δεν σταμάτησε εκεί. Τα επόμενα χρόνια, ήρθαν στον κόσμο ακόμη δύο παιδιά, με την οικογένεια Ευθυμίου να αριθμεί τελικά 18 παιδιά. Στις 23 Ιανουαρίου 1976, δημοσιογράφος είχε επισκεφθεί την οικογένεια στην Κυπάρισσο Αγρινίου για να καταγράψει την καθημερινότητα μιας από τις πιο πολυμελείς οικογένειες της εποχής.

Η καθημερινότητα και οι συνθήκες διαβίωσης

Κατά την επίσκεψη του δημοσιογράφου το 1976, η οικογένεια αποτελούνταν από 16 παιδιά, εννέα κορίτσια και επτά αγόρια. Η Μαρία Ευθυμίου είχε αναφέρει τότε πως το μεγαλύτερο παιδί της ήταν ήδη 20 ετών. Τα παιδιά βοηθούσαν τον πατέρα τους στις εργασίες της οικογένειας, με εξαίρεση τη 19χρονη Φανή, η οποία είχε επιλέξει να σπουδάσει λογιστική.

Η οικογένεια ζούσε με τα απολύτως απαραίτητα. Στα περιουσιακά της στοιχεία περιλαμβάνονταν μισό στρέμμα αμπέλι, ένα μικρό περιβόλι και το σπίτι. Στον επάνω όροφο του σπιτιού υπήρχαν δύο δωμάτια που χρησιμοποιούνταν ως ομαδικός κοιτώνας, ενώ στο ισόγειο βρίσκονταν η κουζίνα και ο στάβλος. Για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην, η οικογένεια καλλιεργούσε νοικιασμένα χωράφια, στα οποία φύτευε καπνά, με όλα τα μέλη να συμβάλλουν στις καθημερινές εργασίες.

Τιμές και το τελευταίο αντίο

Η ζωή της Μαρίας Ευθυμίου ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικογένειά της και τον σύζυγό της. Το 2016, το ζευγάρι συμπλήρωσε 60 χρόνια γάμου, απαθανατίζοντας τη σημαντική αυτή επέτειο περιτριγυρισμένο από δεκάδες μέλη της οικογένειάς του. Τρία χρόνια νωρίτερα, το 2013, η Μαρία Ευθυμίου και ο σύζυγός της είχαν τιμηθεί από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Αγρινίου για την πολυμελή οικογένειά τους.

Η εξόδιος ακολουθία της Μαρίας Ευθυμίου πραγματοποιήθηκε στις 4 το απόγευμα της Πέμπτης στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κυπαρίσσου Αγρινίου. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από την τοπική κοινωνία βρέθηκαν εκεί για να της πουν το τελευταίο αντίο, αποχαιρετώντας μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στην οικογένεια.

Με πληροφορίες από: eirinika.gr