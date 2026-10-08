Η Άννα Παπαδοπούλου κινείται νομικά κατά του Κωνσταντόπουλου

Νομική οδό ακολουθεί η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Άννα Παπαδοπούλου, κατά του γραμματέα αυτο-οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από ένα επεισόδιο που έλαβε χώρα στον τηλεοπτικό σταθμό Αρτ, όπου οι δύο τους βρέθηκαν ως καλεσμένοι.

Η κ. Παπαδοπούλου καταγγέλλει ότι ο κ. Κωνσταντόπουλος επιχείρησε να αρνηθεί όσα συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα, παρουσιάζοντάς τα ως μια απλή πολιτική αντιπαράθεση. Η ίδια τονίζει ότι υπάρχουν μάρτυρες για το περιστατικό, ενώ παράλληλα θέτει ερωτήματα για τη στάση του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του, Νίκου Ανδρουλάκη, απέναντι στην καταγγελία της.

Το επεισόδιο στον τηλεοπτικό σταθμό

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Χωρίς Χρώμα» του ART TV, όπου η Άννα Παπαδοπούλου, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Κτιστάκης, ήταν παρόντες. Σύμφωνα με την κ. Παπαδοπούλου, ο κ. Κωνσταντόπουλος της επιτέθηκε προσωπικά για τη μετακίνησή της στην ΕΛΑΣ.

Οι υψηλοί τόνοι, όπως καταγγέλλεται, συνεχίστηκαν και εκτός πλατό. Η κ. Παπαδοπούλου αναφέρει ότι ο κ. Κωνσταντόπουλος την αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε επανειλημμένα απειλητικά προς το μέρος της, προκαλώντας της φόβο για τη σωματική της ακεραιότητα.

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη και οι μάρτυρες

Η Άννα Παπαδοπούλου δηλώνει ότι ο κ. Κωνσταντόπουλος δεν της αφήνει άλλη επιλογή από το να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Στη δήλωσή της, υπογραμμίζει ότι ο κ. Κωνσταντόπουλος επιχειρεί να αρνηθεί τα καταγγελλόμενα, προσπαθώντας να τα εμφανίσει ως πολιτική αντιπαράθεση, ενώ η ίδια επιμένει στην ύπαρξη μαρτύρων.

Μεταξύ των μαρτύρων, η κ. Παπαδοπούλου κατονομάζει τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κτιστάκη, ο οποίος ήταν παρών στο περιστατικό. Η παρουσία του κ. Κτιστάκη ενισχύει, σύμφωνα με την κ. Παπαδοπούλου, την αξιοπιστία των καταγγελιών της.

Το βίντεο και η έλλειψη οπτικού υλικού

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ επισυνάπτει ένα βίντεο, στο οποίο ακούγονται οι φωνές της ίδιας και του κ. Κωνσταντόπουλου. Το βίντεο καταγράφει τις φωνές τους όσο ο παρουσιαστής της εκπομπής, Γιώργος Βαθιώτης, κάνει την αποφώνηση.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, η Άννα Παπαδοπούλου ακούγεται να λέει στον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο «Δεν ντρέπεσαι, τι πράγματα είναι αυτά;», ενώ αμέσως μετά ακολουθεί ένας θόρυβος και η ίδια ρωτά «τι κάνεις;». Η κ. Παπαδοπούλου ζήτησε επίσης το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του σταθμού, αλλά ενημερώθηκε από τον κ. Βαθιώτη ότι δεν υπάρχει.

Οι δηλώσεις της Άννας Παπαδοπούλου και η στάση του ΠΑΣΟΚ

Η Άννα Παπαδοπούλου καταγγέλλει ότι ο κ. Κωνσταντόπουλος επιχείρησε να παρουσιάσει τον εαυτό του σαν θύμα. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ο θύτης επιχειρεί να εμφανιστεί ως θύμα», ενώ η συγγνώμη «μετατρέπεται σε άλλοθι και η καταγγελία βαφτίζεται πολιτική σκοπιμότητα».

Η ίδια ξεκαθαρίζει τη θέση της, τονίζοντας ότι όποιος εξυβρίζει μια γυναίκα αποκαλώντας την «σκουπίδι» και κινείται απειλητικά προς το μέρος της, δεν μπορεί την επόμενη ημέρα να της κουνάει το δάχτυλο και να την εγκαλεί για πολιτικές σκοπιμότητες. Επίσης, η κ. Παπαδοπούλου δεν αποδέχθηκε τη συγγνώμη του κ. Κωνσταντόπουλου, αναφέροντας ότι σκέφτεται όλες εκείνες τις γυναίκες που άκουσαν μια συγγνώμη το βράδυ και την επόμενη ημέρα βρέθηκαν αντιμέτωπες με την ίδια συμπεριφορά. «Το πρόβλημα δεν είναι ότι καταγγέλθηκε η συμπεριφορά σας. Το πρόβλημα είναι η ίδια η συμπεριφορά σας», υπογραμμίζει.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ διαμηνύει ότι η συνέχεια θα δοθεί στη Δικαιοσύνη, ενώ θέτει σοβαρά ερωτήματα για τη μέχρι τώρα σιωπή του ΠΑΣΟΚ και του κ. Ανδρουλάκη απέναντι στην καταγγελία της. Τέλος, απευθυνόμενη στον κ. Κωνσταντόπουλο, δηλώνει ότι δεν τον στοχοποιεί η καταγγελία της, αλλά τον εκθέτουν οι πράξεις του.

Με πληροφορίες από: Topontiki