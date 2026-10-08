Η επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα και οι καταγγελίες για ακροδεξιούς δράστες

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ένας 32χρονος άνδρας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στα πόδια. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι γνωστός για την αντιφασιστική του δράση, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας και στη συνέχεια στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Για το περιστατικό, αντιφασιστικές ομάδες προχώρησαν σε καταγγελίες, κάνοντας λόγο για στοχευμένη επίθεση από ακροδεξιούς, ενώ η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, εξετάζοντας και την εκδοχή της απόπειρας ληστείας.

Το αιματηρό περιστατικό στην οδό Κωνσταντινουπόλεως

Το σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως της Ελευσίνας. Ένας 32χρονος άνδρας δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, έξω από την οικία του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο άτομα φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση εναντίον του 32χρονου.

Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι γνωστός για την αντιφασιστική του δράση, αντιστάθηκε στους δράστες. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας εκ των επιτιθέμενων τον μαχαίρωσε πισώπλατα τρεις φορές στα πόδια. Η Αστυνομία ενημερώθηκε για την παρουσία τραυματισμένου άνδρα στο Κέντρο Υγείας περίπου στις 16:20 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Οι καταγγελίες για στοχευμένη ακροδεξιά επίθεση

Μετά το περιστατικό, αντιφασιστικές ομάδες της περιοχής προχώρησαν σε σοβαρές καταγγελίες, κάνοντας λόγο για στοχευμένη επίθεση από ακροδεξιούς. Ειδικότερα, οι «Antifa West Coast Reloaded» κατήγγειλαν ότι δύο γνωστοί φασίστες επιτέθηκαν στον αντιφασίστα κάτω από το σπίτι του.

Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, οι δύο άνδρες που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση συνδέονται με τον νεοναζιστικό χώρο. Οι αντιφασιστικές ομάδες αναφέρουν ότι οι φερόμενοι ως δράστες είναι γνωστοί στην Ελευσίνα για τις ακροδεξιές τους σχέσεις και αντιλήψεις.

Η κατάσταση της υγείας του τραυματία

Ο 32χρονος άνδρας, μετά την επίθεση, έφερε βαθιά τραύματα στα πόδια, με ένα τραύμα να εντοπίζεται στον μηρό του. Αρχικά, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας για τις πρώτες βοήθειες. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε μεγαλύτερο νοσοκομείο.

Έτσι, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε, ο 32χρονος βρίσκεται εκτός κινδύνου, ωστόσο τα τραύματά του χαρακτηρίζονται ως σοβαρά, απαιτώντας περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και οι διαφορετικές εκδοχές

Οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν την αιματηρή επίθεση και έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση. Οι αστυνομικοί αναζητούν δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Η έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δύο δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες.

Από την πλευρά της, η Ελληνική Αστυνομία εξετάζει και μία διαφορετική εκδοχή για το κίνητρο της επίθεσης. Συγκεκριμένα, η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει πως μία από τις πιθανές αιτίες της επίθεσης ήταν η απόπειρα ληστείας. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, ο 32χρονος αντιστάθηκε στους δράστες, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Reader