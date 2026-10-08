Φίλιππος Καμπούρης: Οι διάλογοι και οι μαρτυρίες που τον «καίνε» για απάτη σε βάρος του Δημοσίου

Ο Φίλιππος Καμπούρης, παρουσιαστής και πρόεδρος κόμματος, μαζί με τη σύζυγό του, φέρονται να αποτελούσαν τα αρχηγικά μέλη ενός κυκλώματος που κατηγορείται για απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ. Το κύκλωμα φέρεται να δημιούργησε οφειλές που ξεπερνούν τα 5,35 εκατομμύρια ευρώ, μέσω της σύστασης και διαχείρισης εικονικών και πραγματικών εταιρειών. Ο Καμπούρης ήταν μεταξύ των 11 συλληφθέντων για την υπόθεση και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026.

Οι κατηγορίες και ο ρόλος του κυκλώματος

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται να θησαύριζαν «ανοίγοντας και κλείνοντας» εταιρείες, «φεσώνοντας» το ελληνικό Δημόσιο. Οι εργαζόμενοι του κυκλώματος φέρεται να έμεναν απλήρωτοι, ενώ το ίδιο συνέβαινε και με τις ασφαλιστικές εισφορές.

Οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ, που δημιουργήθηκαν μέσω της δραστηριότητας του κυκλώματος, ξεπερνούν τα 5,35 εκατομμύρια ευρώ.

Η χρήση «αχυρανθρώπων» και οι καταθέσεις

Στην έρευνα αναδείχθηκε η χρήση «αχυρανθρώπων», λογιστών και επιχειρηματιών, οι οποίοι εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, τα κέντρα αυτά ανήκουν στον Φίλιππο Καμπούρη.

Γνωστοί καλλιτέχνες κατέθεσαν στις αρχές ότι οι συμφωνίες για τις εμφανίσεις τους κλείνονταν αποκλειστικά με τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού (ΛΑΟΣ).

Αποκαλυπτικοί διάλογοι και μαρτυρίες

Ένας από τους «αχυρανθρώπους» που μίλησε, δήλωσε ότι ο παρουσιαστής του προσφέρθηκε να του πληρώσει το ενοίκιο για να υπογράφει σε εικονικές εταιρείες. Ο ίδιος ανέφερε πως από το 2009 έως το 2013 ήταν άστεγος και το 2014 ο Φίλιππος Καμπούρης επικοινώνησε μαζί του, προτείνοντάς του να τον βοηθήσει με εταιρείες και να υπογράφει χαρτιά, με αντάλλαγμα την πληρωμή του ενοικίου του.

Ο «αχυράνθρωπος», ο οποίος είχε τελειώσει μόνο το δημοτικό, εμπιστεύτηκε τον Καμπούρη και υπέγραφε σε ό,τι του ζητούσε. Συνολικά, ο συγκεκριμένος «αχυράνθρωπος» εμφανίζεται να συμμετέχει σε 23 από τις 29 εταιρείες, οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν εικονικές.

Διάλογοι μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης ήρθαν στη δημοσιότητα, όπου ένας 59χρονος, μέλος του κυκλώματος, εξέφραζε δυσαρέσκεια επειδή δεν είχε λάβει χρήματα από τον Φίλιππο Καμπούρη. Ένας ακόμη διάλογος αφορά θύμα του κυκλώματος, εργαζόμενο σε ψητοπωλείο της Καλλιθέας, το οποίο έκλεισε ξαφνικά λίγο πριν τη σύλληψη του Καμπούρη. Σε αυτή τη συνομιλία, το θύμα μιλούσε με τη σύζυγο του Φίλιππου Καμπούρη, η οποία έχει επίσης συλληφθεί και κρατείται στη ΓΑΔΑ.

Πολυτελής ζωή και πενιχρά δηλωθέντα εισοδήματα

Ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να έκανε πολυτελή ζωή μαζί με τη σύζυγό του, παρά τα πενιχρά εισοδήματα που δήλωνε στην εφορία. Το 2021 δήλωσε 5.200 ευρώ και το 2025 9.500 ευρώ, ενώ το 2021 εισέπραξε και κρατική αποζημίωση ειδικού σκοπού λόγω Covid, άνω των 4.000 ευρώ.

Ο ίδιος είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από υπερατλαντικά ταξίδια σε Αραβικά Εμιράτα, Ντουμπάι, Λας Βέγκας, Κολοράντο και Μπέβερλι Χιλς. Οι αναλήψεις από τους λογαριασμούς των εταιρειών, σύμφωνα με τα ευρήματα των αρχών, υπερέβαιναν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες και οι οδηγίες πριν τη σύλληψη

Οι αρχές κατέγραψαν συνομιλίες όπου τα μέλη του κυκλώματος μιλούσαν «ανοιχτά» για τα ποσά, χωρίς να υποψιαστούν την παρακολούθηση. Ένας χαρακτηριστικός διάλογος που αποκαλύφθηκε περιλάμβανε τη φράση: «Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι μανάρι».

Λίγα 24ωρα πριν από τη σύλληψή του, ο παρουσιαστής φέρεται να ένιωθε ότι ο κλοιός σφίγγει γύρω του. Έδινε οδηγίες στον Ι.Κ., γνωστό και ως «Mr Κωλοτούμπα», ο οποίος είχε συλληφθεί επίσης ως «αχυράνθρωπος» εταιρειών. Ο Ι.Κ. ισχυρίστηκε ότι ο Φίλιππος Καμπούρης του είχε παραχωρήσει το πατρικό του σπίτι επειδή ήταν άνεργος.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Φίλιππος Καμπούρης επισκεπτόταν συχνά καζίνο και οδηγούσε πανάκριβα αυτοκίνητα, κανένα από τα οποία δεν ήταν στο όνομά του. Την Κυριακή, ο Καμπούρης καλείται να δώσει απαντήσεις για τις δεκάδες εταιρείες «φαντάσματα» και τα εκατομμύρια που φέρεται να έκαναν «φτερά».

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis