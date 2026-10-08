Νέα μελέτη: Η ζάχαρη μπορεί να επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών

Μια νέα επιστημονική μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό, εξετάζει τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης ζάχαρης και της αποτελεσματικότητας των αντιβιοτικών. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η πρόσληψη περισσότερης ζάχαρης κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας με αντιβιοτικά μπορεί να προκαλεί εντονότερες αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ζάχαρη ίσως παρέχει βοήθεια σε ορισμένα βακτήρια να επιβιώσουν από την αντιβίωση και να πολλαπλασιαστούν, επηρεάζοντας έτσι το μικροβίωμα.

Ο ρόλος του μικροβιώματος και η επίδραση των αντιβιοτικών

Το μικροβίωμα του εντέρου περιλαμβάνει τρισεκατομμύρια μικροοργανισμούς που κατοικούν στο ανθρώπινο έντερο. Αυτοί οι μικροοργανισμοί διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο τόσο στη διαδικασία της πέψης όσο και στην ορθή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού.

Τα αντιβιοτικά αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την αντιμετώπιση των βακτηριακών λοιμώξεων. Ωστόσο, η δράση τους δεν περιορίζεται μόνο στα βλαβερά βακτήρια, καθώς μπορούν παράλληλα να επηρεάσουν και να περιορίσουν τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποικιλίας του μικροβιώματος και τη δημιουργία χώρου για την ανάπτυξη άλλων, δυνητικά επιβλαβών, βακτηρίων.

Η ανάλυση της διατροφής ασθενών με καρκίνο του αίματος

Η νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε από ερευνητές των NYU Langone Health, City of Hope και Memorial Sloan Kettering. Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, αναλύθηκαν συνολικά 9.419 γεύματα που κατανάλωσαν 173 νοσηλευόμενοι ασθενείς, οι οποίοι έπασχαν από καρκίνο του αίματος.

Η ανάλυση των διατροφικών τους συνηθειών έδειξε ένα συγκεκριμένο μοτίβο: για κάθε επιπλέον 100 γραμμάρια ζάχαρης που είχαν καταναλωθεί κατά τις 48 ώρες πριν από τη θεραπεία με αντιβιοτικά, παρατηρήθηκε μια επιπλέον μείωση κατά 21% στην ποικιλία των βακτηρίων του εντέρου των ασθενών.

Αύξηση επιβλαβών βακτηρίων και πειράματα σε ποντίκια

Παράλληλα με τη μείωση της ποικιλίας των βακτηρίων, οι ερευνητές εντόπισαν και μια αύξηση του βακτηρίου Enterococcus faecium. Αυτή η αύξηση παρατηρήθηκε όταν τα αντιβιοτικά συνδυάζονταν με μια διατροφή πλούσια σε ζάχαρη. Το Enterococcus faecium είναι ένα βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει διάφορες λοιμώξεις, ορισμένες από τις οποίες είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστούν με τις υπάρχουσες θεραπείες.

Τα ευρήματα αυτά ενισχύθηκαν και από πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε ποντίκια. Τα πειράματα αυτά έδειξαν παρόμοια εικόνα, υποστηρίζοντας την υπόθεση ότι η διατροφή μπορεί να επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο το μικροβίωμα αντιδρά στη χορήγηση των αντιβιοτικών.

Η ζάχαρη ως πηγή ενέργειας και η σημασία της διατροφής

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ζάχαρη ενδέχεται να λειτουργεί ως μια σημαντική πηγή ενέργειας για ορισμένα από τα βακτήρια που καταφέρνουν να επιβιώσουν μετά τη χορήγηση των αντιβιοτικών. Με αυτόν τον τρόπο, αυτά τα μικρόβια μπορεί να αποκτούν ένα πλεονέκτημα και να πολλαπλασιάζονται ευκολότερα στο εντερικό περιβάλλον.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα ευρήματα της μελέτης δεν σημαίνουν ότι η ζάχαρη προκαλεί από μόνη της λοιμώξεις. Ούτε υποδεικνύουν ότι κάποιος πρέπει να αλλάξει τη φαρμακευτική του θεραπεία χωρίς την απαραίτητη ιατρική συμβουλή. Ωστόσο, δείχνουν ότι η διατροφή μπορεί να αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα που επηρεάζει την ισορροπία του μικροβιώματος κατά τη διάρκεια της αντιβίωσης. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nature.

Με πληροφορίες από: Gazzetta