Χιλιάδες διαδηλωτές στη Μαδρίτη μετά τον θάνατο της Μαρικάρμεν

Χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να πραγματοποιήσουν πορεία στο κέντρο της Μαδρίτης το βράδυ της Πέμπτης, στη μνήμη της Μαρία ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ. Η 87χρονη γυναίκα, γνωστή ως Μαρικάρμεν, απεβίωσε σε νοσοκομείο το βράδυ της Τετάρτης, δύο εβδομάδες μετά την έξωσή της από το διαμέρισμά της στην ισπανική πρωτεύουσα. Ο θάνατός της πυροδότησε μαζικές διαμαρτυρίες και οργή για τη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η Ισπανία.

Η έξωση και η αύξηση του ενοικίου

Η Μαρία ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ είχε γίνει το δημόσιο πρόσωπο της στεγαστικής κρίσης πριν από τον θάνατό της. Το διαμέρισμά της, στο οποίο ζούσε για επτά δεκαετίες, είχε αγοραστεί από μια επενδυτική εταιρεία. Η εταιρεία αυτή επιδίωξε να αυξήσει το ενοίκιό της κατά 230%, οδηγώντας στην έξωσή της.

Η συνταξιούχος είχε αποκρούσει τρεις προηγούμενες απόπειρες έξωσης, προτού η επενδυτική εταιρεία καταφέρει να την αναγκάσει να εγκαταλείψει το σπίτι της. Η έξωση αυτή, μόλις δύο εβδομάδες πριν τον θάνατό της, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Κύμα διαδηλώσεων και πολιτικές εξελίξεις

Η έξωση της Μαρικάρμεν πυροδότησε κύματα διαδηλώσεων σε όλη την Ισπανία. Μάλιστα, οδήγησε στη δημιουργία ενός καταυλισμού διαμαρτυρίας στο κέντρο της πρωτεύουσας, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος της στέγασης.

Οι εξελίξεις αυτές ώθησαν την κυβέρνηση, με επικεφαλής τους σοσιαλιστές, να προτείνει έκτακτα μέτρα με στόχο να καταστήσει την αγορά ενοικίασης πιο δίκαιη. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά καταψηφίστηκαν από δεξιά και ακροδεξιά κόμματα την περασμένη εβδομάδα. Ως αποτέλεσμα, ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε πρόωρες γενικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 29 Νοεμβρίου.

Αυτοσχέδιο μνημείο και μηνύματα οργής

Η οργή για την κατάσταση της γυναίκας, που είχε γίνει γνωστή σε όλη τη χώρα ως Μαρικάρμεν, παρέμεινε αμείωτη λίγες ώρες μετά τον θάνατό της. Στο πεζοδρόμιο απέναντι από την πολυκατοικία όπου διέμενε για επτά δεκαετίες, δημιουργήθηκε ένα μικρό, αυτοσχέδιο μνημείο.

Μια σταθερή ροή ανθρώπων επισκεπτόταν το σημείο, αφήνοντας κεριά και λουλούδια. Άλλοι άφησαν χειρόγραφα μηνύματα, εκφράζοντας τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη τους, όπως «Γράψατε ιστορία Μαρικάρμεν» και «Σας ευχαριστούμε που αλλάξατε την Ισπανία».

Η Μαρικάρμεν ως σύμβολο αγώνα

Η Σάρα, 41 ετών, η οποία επισκέφθηκε το μνημείο με τον μικρό της γιο και μια πινακίδα που έγραφε «Μαρικάρμεν, θα αγωνιστούμε για εσάς», δήλωσε: «Είμαστε εδώ επειδή νομίζω ότι ο θάνατος της Μαρικάρμεν δείχνει πώς οι θεσμοί μπορούν να σκοτώσουν έναν άνθρωπο μη φροντίζοντάς τον».

Η ίδια πρόσθεσε πως «όταν οι άνθρωποι προστατεύονται λιγότερο από τους επενδυτές, αυτό οδηγεί σε τέτοια πράγματα. Αυτή η γυναίκα θα μπορούσε να είχε πεθάνει – αν είχε πεθάνει από φυσικά αίτια – θα μπορούσε να είχε πεθάνει ειρηνικά στο σπίτι της».

Ο Χάιμε, 34 ετών, επεσήμανε όλα όσα η Μαρικάρμεν είχε έρθει να εκπροσωπήσει, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η Ισπανία, όπου υποτίθεται ότι τα κοινωνικά δικαιώματα είναι εγγυημένα. «Είχε γίνει σύμβολο, αν και ποτέ δεν ήθελε να είναι, του αγώνα για αξιοπρεπή στέγαση», είπε.

Ο Χάιμε ολοκλήρωσε τη δήλωσή του λέγοντας: «Έτσι ήρθα εδώ επειδή πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αποκαταστήσουμε μέρος του σεβασμού που η ισπανική κοινωνία πήρε από τη Μαρικάρμεν».

Με πληροφορίες από: Topontiki