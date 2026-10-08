Τραγωδία στη Βρετανία: Τρεις αδελφές αυτοκτόνησαν στη θάλασσα, 16 χρόνια μετά τον πνιγμό της μητέρας τους

Τρεις αδελφές αυτοκτόνησαν διά πνιγμού τον Μάιο στο Μπράιτον, στη νότια Αγγλία, δεκαέξι χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας τους υπό ανάλογες συνθήκες, σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας σχετικά με τους θανάτους τους. Η τραγική αυτή εξέλιξη προκάλεσε σοκ σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι σοροί των γυναικών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα νωρίς το πρωί της 13ης Μαΐου, στην παράκτια πόλη του Μπράιτον.

Οι τελευταίες προετοιμασίες και το ταξίδι

Οι τρεις αδελφές, η Τζέιν Αντετόρο, ηλικίας 36 ετών, η Κριστίνα Ουόλτερς, 32 ετών, και η Ρεμπέκα Ουόλτερς, 31 ετών, ζούσαν μαζί στο δυτικό Λονδίνο. Πριν από την τραγική τους κατάληξη, είχαν προβεί σε μια σειρά από ενέργειες που υποδηλώνουν μια προσεκτική προετοιμασία. Συγκεκριμένα, είχαν αποσύρει όλα τα χρήματά τους από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, τους οποίους στη συνέχεια είχαν κλείσει οριστικά. Επιπλέον, είχαν φροντίσει να εξοφλήσουν όλα τα χρέη τους, ενώ είχαν επίσης καθαρίσει επιμελώς το διαμέρισμά τους, αφήνοντας πίσω τους μια εικόνα τάξης.

Η πορεία τους προς το Μπράιτον ξεκίνησε την 11η Μαΐου, όταν οι τρεις γυναίκες ταξίδεψαν στο Μπέρμιγχαμ, στην κεντρική Αγγλία. Εκεί, ένα ταξί τις άφησε στον δρόμο όπου διέμενε η μητέρα τους. Το σημείο αυτό βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από εκείνο όπου η μητέρα τους είχε πνιγεί το 2010, γεγονός που προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην τραγωδία. Αργότερα, το βράδυ της 12ης Μαΐου, ένα άλλο ταξί τις μετέφερε από το Μπέρμιγχαμ προς την παραλία του Μπράιτον, ολοκληρώνοντας το τελευταίο τους ταξίδι.

Η μοιραία είσοδος στη θάλασσα

Την 13η Μαΐου, υπό το σκοτάδι της νύχτας, οι τρεις αδελφές εισήλθαν στο νερό. Η δικαστικός Πενέλοπι Σκόφιλντ, η οποία ήταν επιφορτισμένη με την ιατροδικαστική έρευνα για τους θανάτους τους, ανέφερε αναλυτικά ενώπιον του δικαστηρίου τις συνθήκες που επικρατούσαν. Όπως τόνισε, οι γυναίκες δεν είχαν γνώσεις κολύμβησης, ενώ οι συνθήκες στη θάλασσα εκείνη τη νύχτα ήταν δυσμενείς, καθιστώντας την είσοδό τους στο νερό ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Κατόπιν της διεξαγωγής της έρευνας, η δικαστικός Σκόφιλντ κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι αδελφές εσκεμμένα εισήλθαν στο νερό με την πρόθεση να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Παρόλα αυτά, η ίδια υπογράμμισε ότι δεν γνωρίζει τους συγκεκριμένους λόγους που οδήγησαν τις τρεις αδελφές σε αυτή την ακραία πράξη, αφήνοντας αναπάντητα τα ερωτήματα σχετικά με τα κίνητρά τους. Οι σοροί τους ανασύρθηκαν από τη θάλασσα λίγο αργότερα, επιβεβαιώνοντας την τραγική τους κατάληξη.

Το βαρύ οικογενειακό παρελθόν

Η τραγωδία των τριών αδελφών συνδέεται άμεσα με ένα βαρύ οικογενειακό παρελθόν. Δεκαέξι χρόνια νωρίτερα, το 2010, η μητέρα τους είχε επίσης χάσει τη ζωή της διά πνιγμού. Όπως αναφέρουν οι εφημερίδες Daily Mail και Sun, η γυναίκα είχε επίσης αυτοκτονήσει, γεγονός που δημιουργεί μια ανατριχιαστική επανάληψη των συνθηκών θανάτου στην οικογένεια. Αυτό το προηγούμενο γεγονός φαίνεται να είχε επηρεάσει βαθιά τις κόρες της, δημιουργώντας ένα κλίμα ψυχολογικής επιβάρυνσης.

Ειδικότερα, η Κριστίνα Ουόλτερς έπασχε από «άγχος και κατάθλιψη» μετά τον θάνατο της μητέρας της, όπως προέκυψε από τα στοιχεία. Η αστυνομία, κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντόπισε πολλές αναζητήσεις με τον όρο «αυτοκτονία» στο ιστορικό του υπολογιστή της, γεγονός που υποδηλώνει την εσωτερική της πάλη. Η δικαστικός Πενέλοπι Σκόφιλντ περιέγραψε τις τρεις αδελφές ως «πάρα πολύ διακριτικές» προσωπικότητες, οι οποίες ζούσαν «μια απομονωμένη ζωή», ενισχύοντας την εικόνα μιας οικογένειας που αντιμετώπιζε προσωπικές δυσκολίες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η συγκλονιστική δήλωση του πατέρα

Ο πατέρας των τριών αδελφών, Τζόζεφ Τζέικομπσον, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη διπλή αυτή τραγωδία και εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη σε μια γραπτή ανακοίνωση που αναγνώστηκε στο δικαστήριο. Η δήλωσή του αποτύπωσε το μέγεθος του πόνου που βιώνει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσει κανείς την οδύνη της απώλειας ενός παιδιού».

Συνεχίζοντας, ο κ. Τζέικομπσον πρόσθεσε με συγκλονιστικό τρόπο: «Το να χάσω τις τρεις αγαπημένες μου κόρες, Τζέιν, Κριστίνα και Ρεμπέκα είναι ένας πόνος που ξεπερνά ό,τι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ». Η δήλωση αυτή υπογράμμισε όχι μόνο τον προσωπικό του πόνο, αλλά και την αδιανόητη φύση της απώλειας τριών παιδιών υπό τέτοιες συνθήκες, αφήνοντας ένα βαρύ αποτύπωμα στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki