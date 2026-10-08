Ισόβια κάθειρξη στον 35χρονο για τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης στον 35χρονο δράστη της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι. Το έγκλημα είχε σημειωθεί το απόγευμα της 4ης Ιουλίου 2025, στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή. Ο 43χρονος καθηγητής, ο οποίος δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ, είχε έρθει στην Αθήνα για να επισκεφτεί τα παιδιά του, όταν έπεσε θύμα της εγκληματικής ενέργειας.

Η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία, επέβαλε την ανώτατη ποινή της ισόβιας κάθειρξης στον 35χρονο άνδρα. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για την προμελετημένη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι, ένα έγκλημα που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Η καταδίκη αφορά την εγκληματική ενέργεια που διαπράχθηκε το απόγευμα της 4ης Ιουλίου 2025, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, ο εκτελεστής περίμενε το θύμα κοντά στην κατοικία του, στην οδό Ειρήνης, προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή το δολοφονικό του σχέδιο.

Το προφίλ του θύματος και οι συνθήκες του εγκλήματος

Ο Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι, το θύμα της δολοφονίας, ήταν ένας 43χρονος Πολωνός καθηγητής με σημαντική ακαδημαϊκή πορεία, καθώς δίδασκε στο φημισμένο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ. Ο λόγος της παρουσίας του στην Αθήνα εκείνη την περίοδο ήταν προσωπικός, καθώς είχε έρθει στην ελληνική πρωτεύουσα για να επισκεφτεί τα παιδιά του.

Η δολοφονία του σημειώθηκε στην οδό Ειρήνης, στην Αγία Παρασκευή, το απόγευμα της 4ης Ιουλίου 2025. Μετά την εκτέλεση της πράξης, ο δράστης δεν παρέμεινε στο σημείο. Αντιθέτως, επιβιβάστηκε άμεσα σε ένα αυτοκίνητο, όπου τον ανέμεναν οι συνεργοί του, και απομακρύνθηκε γρήγορα από την περιοχή, προσπαθώντας να διαφύγει.

Η εμπλοκή της πρώην συζύγου και η τραγική της κατάληξη

Στην υπόθεση της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή είχε εμπλακεί και η 43χρονη πρώην σύζυγος του Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι. Η γυναίκα κατηγορήθηκε ως ηθική αυτουργός της εγκληματικής ενέργειας και, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, είχε προφυλακιστεί.

Ωστόσο, η πορεία της υπόθεσης πήρε μια τραγική τροπή για την ίδια. Τον Ιούνιο του 2026, η πρώην σύζυγος έβαλε τέλος στη ζωή της. Η αυτοκτονία της σημειώθηκε μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνταν εν αναμονή της δίκης της. Το γεγονός αυτό συνέβη λίγους μήνες πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης για τον φυσικό αυτουργό.

Οι συνεργοί του δράστη και τα κίνητρα της δολοφονίας

Πέραν του 35χρονου φυσικού αυτουργού, στην υπόθεση φέρεται να είχαν εμπλακεί και δύο συνεργοί. Αυτοί οι συνεργοί περίμεναν τον εκτελεστή στο αυτοκίνητο διαφυγής, διευκολύνοντας την απομάκρυνσή του από τον τόπο του εγκλήματος. Για τους δύο αυτούς άνδρες, το δικαστήριο προχώρησε σε μεταβολή της αρχικής κατηγορίας.

Συγκεκριμένα, η κατηγορία μετατράπηκε σε απλή συνέργεια σε απειλή, και ως εκ τούτου, τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών στον καθένα. Τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία, όπως προέκυψαν από τα στοιχεία της δικογραφίας, ήταν κυρίως οικονομικές διαφορές που υπήρχαν μεταξύ του θύματος και της πρώην συζύγου του, καθώς και μια έντονη διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit