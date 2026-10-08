Έντονη αδιαθεσία ένιωσε ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος κρατείται από χθες, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, στη ΓΑΔΑ, μετά τη σύλληψη του ίδιου και της συζύγου του. Ο παρουσιαστής και επικεφαλής του ΛΑΟΣ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη μέσα στα κρατητήρια.

Η σύλληψη του κ. Καμπούρη και της συζύγου του έγινε στο πλαίσιο έρευνας για τη φερόμενη αρχηγική τους συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται ότι εξαπάτησε το ελληνικό δημόσιο, προκαλώντας ζημιά στον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»

Ο Φίλιππος Καμπούρης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026. Ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι ζαλιζόταν και είπε χαρακτηριστικά: «Παθαίνω εγκεφαλικό». Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε ότι μούδιασαν τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι του, πριν τελικά λιποθυμήσει.

Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον Φίλιππο Καμπούρη στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Εκεί υποβάλλεται στις απαιτούμενες εξετάσεις. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ καλή.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του συνελήφθησαν ως φερόμενα αρχηγικά μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Η οργάνωση κατηγορείται ότι εξαπάτησε το ελληνικό δημόσιο και ζημίωσε τον ΕΦΚΑ με περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, για την υπόθεση συνελήφθησαν 11 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως εικονικοί διαχειριστές εταιρειών.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλλημα. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατά επάγγελμα, καθώς και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

Το κύκλωμα εξαπάτησης του ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δραστηριότητα του κυκλώματος ανάγεται στο 2013. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη δράση αυτή, η οποία πραγματοποιούνταν μέσω της σύστασης και διαχείρισης εικονικών και πραγματικών εταιρειών. Μέσω αυτής της μεθόδου, δημιουργούνταν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ.

Από τις συνολικά 29 εταιρείες που φέρονται να είχαν συσταθεί από την οργάνωση, οι 22 εμφανίζουν οφειλές. Το συνολικό ύψος των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τη φορολογική διοίκηση ανέρχεται σε 5.352.556 ευρώ.

Οι διάλογοι από τις επισυνδέσεις

Στο πλαίσιο των νόμιμων επισυνδέσεων που πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ, έχουν καταγραφεί «καυτοί» διάλογοι που έρχονται στη δημοσιότητα. Σε αυτούς τους διαλόγους, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο λεγόμενος «κωλοτούμπας», ο οποίος φέρεται να ήταν αχυράνθρωπος του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του. Ο «κωλοτούμπας» εμφανίζεται να περιμένει χρήματα από τον «Φίλιππο» για να «φάνε», ενώ έχει ερωτηθεί χαρακτηριστικά «από τον Φίλιππο τι περιμένεις».

Ο 59χρονος, γνωστός με το παρατσούκλι «κωλοτούμπας», έχει υποστηρίξει ότι έβαζε υπογραφές, εξέδιδε εξουσιοδοτήσεις και είχε παραδώσει στον κατηγορούμενο τραπεζικές κάρτες που είχαν εκδοθεί στο όνομά του, καθώς ήταν ο διαχειριστής, παρόλο που δεν είχε τελειώσει ούτε το δημοτικό. Το όνομά του εμφανιζόταν σε 13 εταιρείες με κεφάλαιο 100.000 ευρώ, ωστόσο ο τραπεζικός του λογαριασμός ήταν σχεδόν μηδενικός, με μόλις 5.000 ευρώ να έχουν εντοπιστεί στους λογαριασμούς του από το 2021 και μετά.

Ένας άλλος διάλογος δείχνει την ανησυχία του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος ενημερώνει τον «κωλοτούμπα» να μην απαντά σε άγνωστα τηλέφωνα και να μην δίνει διευθύνσεις.

Η απολογία στον ανακριτή

Ο Φίλιππος Καμπούρης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos