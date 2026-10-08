Συμπληρωματική πληρωμή για το επίδομα παιδιού Α21 αύριο: Πότε κλείνει η πλατφόρμα

Αύριο, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί η συμπληρωματική καταβολή του Επιδόματος Παιδιού Α21. Η πληρωμή αυτή γίνεται έπειτα από την ολοκλήρωση της μηχανογραφικής διαδικασίας ελέγχου και εκκαθάρισης των αιτήσεων.

Η εν λόγω καταβολή αφορά 49.545 δικαιούχους, οι οποίοι είχαν υποβάλει τις αιτήσεις τους εμπρόθεσμα. Το ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται σε 7.671.724,02 ευρώ.

Οι αριθμοί της τέταρτης δόσης

Με τη συμπληρωματική αυτή πληρωμή, η τέταρτη δόση του Επιδόματος Παιδιού φτάνει συνολικά τα 78.256.511,17 ευρώ. Ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει να εξετάζει τις αιτήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου.

Όσες αιτήσεις εγκριθούν τελικά, θα συμπεριληφθούν στην πληρωμή του Νοεμβρίου 2026.

Στοιχεία αιτήσεων για το 2026

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία για το Επίδομα Παιδιού Α21, έχουν υποβληθεί συνολικά 623.255 αιτήσεις για το 2026. Από αυτές, οι 494.788 έχουν εγκριθεί, ενώ οι 124.155 έχουν απορριφθεί.

Επιπλέον, 4.312 αιτήσεις παραμένουν υπό περαιτέρω έλεγχο. Στις εγκεκριμένες αιτήσεις αντιστοιχούν συνολικά 852.024 παιδιά.

Προθεσμία και διαδικασία υποβολής

Η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων ή την τροποποίηση ήδη υπαρχουσών θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση για το Επίδομα Παιδιού Α21 ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Το ποσό που δικαιούται κάθε οικογένεια καθορίζεται με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 για το 2026, καθώς και το οικογενειακό εισόδημα.

Έλεγχος φοίτησης και απαιτούμενα στοιχεία

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου, εξετάζεται μεταξύ άλλων η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει από το προνήπιο έως και το γυμνάσιο. Επίσης, ελέγχεται η επάρκεια της φοίτησής τους.

Για τα παιδιά που βρίσκονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν στην αίτηση Α21, στα αντίστοιχα πεδία, τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, καθώς και η τάξη και ο αριθμός μητρώου του παιδιού. Εφόσον τα στοιχεία του μαθητή ή της μαθήτριας επιβεβαιωθούν μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης, η διαδικασία υποβολής της αίτησης συνεχίζεται κανονικά. Σε περίπτωση που η διασταύρωση δεν ολοκληρωθεί, εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών θα πρέπει να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr