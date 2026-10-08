ΔΥΠΑ: Δωρεάν βρεφονηπιακοί σταθμοί για 1.541 παιδιά

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) παρέχει δωρεάν προσχολική αγωγή και φροντίδα σε 1.541 παιδιά, υποστηρίζοντας συνολικά 1.361 οικογένειες. Η φιλοξενία των παιδιών γίνεται στους 28 ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς που λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η δημιουργία 206 νέων θέσεων σε τέσσερις νέες δομές.

Λειτουργία και παροχές των σταθμών

Οι δομές της ΔΥΠΑ προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον για τα παιδιά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καθαριότητα, στην παιδαγωγική φροντίδα και στη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού που απασχολείται στους σταθμούς.

Από τους 28 σταθμούς, οι 10 βρίσκονται στην Αττική και συγκεκριμένα στην Αγία Βαρβάρα, στα Άνω Λιόσια, στην Ελευσίνα, στο Ίλιον, στο Κερατσίνι, στο Μενίδι, στο Μοσχάτο, στο Ολυμπιακό Χωριό, στο Περιστέρι και στο Χαϊδάρι. Οι υπόλοιποι 18 σταθμοί λειτουργούν σε πόλεις όπως το Αγρίνιο, η Άρτα, η Βέροια (Νάουσα), η Δράμα, η Ηγουμενίτσα, η Θεσσαλονίκη (Πυλαία), τα Ιωάννινα, η Καβάλα, η Καλαμάτα, η Καρδίτσα, το Καρπενήσι, η Κομοτηνή, η Λάρισα, το Μεσολόγγι, η Ξάνθη, η Πάτρα, οι Σέρρες και τα Τρίκαλα.

Αριθμός παιδιών και αιτήσεις

Σήμερα, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ φιλοξενούν 1.541 παιδιά, εκ των οποίων τα 874 είναι βρέφη και τα 667 νήπια. Για το σχολικό έτος 2026-2027, υποβλήθηκαν συνολικά 3.177 αιτήσεις, με 1.979 παιδιά να περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες και επιπλέον 292 παιδιά να βρίσκονται σε λίστα αναμονής.

Η ζήτηση για τις υπηρεσίες των σταθμών της ΔΥΠΑ έχει παρουσιάσει αύξηση τα τελευταία σχολικά έτη. Συγκεκριμένα, από 1.056 παιδιά το 2019-2020, ο αριθμός έφτασε τα 1.204 το 2020-2021, τα 1.250 το 2021-2022, τα 1.351 το 2022-2023, τα 1.360 το 2023-2024, τα 1.402 το 2024-2025, τα 1.658 το 2025-2026 και τα 1.541 το 2026-2027.

Κτιριακή δυναμικότητα και προσωπικό

Το δίκτυο της ΔΥΠΑ διαθέτει κτιριακή δυναμικότητα 1.926 θέσεων, αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες 1.898, μετά τη λειτουργία των νέων βρεφονηπιακών σταθμών στο Χαϊδάρι και το Ίλιον. Η εγκεκριμένη δυναμικότητα, με βάση το διαθέσιμο προσωπικό, ανέρχεται πλέον σε 1.664 θέσεις, έπειτα από την ενίσχυση που προέκυψε από την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2026.

Στους 28 σταθμούς απασχολούνται συνολικά 411 εργαζόμενοι. Από αυτούς, 209 είναι μόνιμοι υπάλληλοι και 202 συμβασιούχοι ΣΟΧ μέσω ΕΣΠΑ. Το προσωπικό περιλαμβάνει 327 παιδαγωγούς, 31 μάγειρες, 38 διοικητικούς υπαλλήλους και 15 εργαζομένους προσωπικού εστίασης και τραπεζοκόμους. Για την κάλυψη άμεσων αναγκών στους σταθμούς Ιλίου, Χαϊδαρίου και Λάρισας, ολοκληρώθηκαν ήδη 24 προσλήψεις.

Επαναλειτουργία σταθμού Λάρισας

Μια σημαντική εξέλιξη αποτελεί η επαναλειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού της ΔΥΠΑ στη Λάρισα. Ο σταθμός είχε παραμείνει κλειστός από το 2023 λόγω των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel». Άνοιξε ξανά στις αρχές Οκτωβρίου 2026, μετά την ολοκλήρωση πλήρους ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την οποία η συνολική δαπάνη ανήλθε σε 838.753,66 ευρώ.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr